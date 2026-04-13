Caro carburante? La riposta concreta di BYD è la Atto 2 DM-i e lo racconta nel nuovo spot

BYD coglie la palla al balzo con il suo nuovo spot che mette al centro del dibattito il caro carburante, argomento che nelle ultime settimane è tornato ad essere di strettissima attualità per le inevitabili e concrete conseguenze che pesano sulle tasche degli italiani. Così mentre “tutti danno i numeri” e il costo dei carburanti assume un peso sempre più rilevante nelle scelte di famiglie e automobilisti, BYD lancia uno spot dal messaggio diretto, in linea con un approccio comunicativo capace di leggere il momento e prender parte tempestivamente ai temi “caldi” del mercato.

La BYD Atto 2 DM-i che “disinnesca” il caro carburante

La grande protagonista del nuovo spot di BYD, già in onda sulle principali emittenti televisive, è la Atto 2 DM-i, modello più recente della gamma Super Ibrida DM-i con la quale il costruttore cinese propone vetture in grado di offrire un consumo fino a 23 km/l, 1.500 km di autonomia combinata e 8 anni di garanzia sulla batteria.

Con un spot che parla di contenuti concreti, come efficienza, tecnologia e reale attenzione ai costi di utilizzo, per fornire una soluzione a un problema altrettanto concreto come quello del caro carburante, BYD sottolinea come la propria proposta offra una mobilità efficiente e tecnologicamente avanzata, capace di incidere in modo tangibile sui costi di gestione, quindi su valori concreti e di forte rilevanza per il mercato, senza rinunciare a comfort, stile e piacere di guida.

Vantaggi della guida elettrica ma con un motore termico a garanzia di una lunga autonomia

La BYD Atto 2 DM-i, recentemente introdotta sul mercato italiano, è il nuovo SUV compatto che propone una marcato equilibrio tra innovazione, efficienza e abbattimento dei costi di utilizzo. Il cuore propulsivo della Atto 2 DM-i è la tecnologia Super Ibrida DM-i che valorizza i vantaggi della guida elettrificata, consentendo di beneficiare di un’esperienza di guida prevalentemente elettrica, con evidenti benefici in termini di consumi, disponendo della sicurezza di un motore termico che interviene come supporto, garantendo autonomia elevata anche sulle lunghe percorrenze.

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