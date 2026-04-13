Chery Auto: inaugurato il centro operativo e R&D di Barcellona

Chery Auto fa un passo verso l’Europa. Una delle principali case automobilistiche cinesi, infatti, ha inaugurato il proprio centro operativo europeo e l’istituto R&D a Cornellà de Llobregat, nei pressi di Barcellona. Un momento chiave per la strategia del marchio asiatico nel Vecchio Continente, per mettere in atto il proprio claim continentale ‘in Europa, con l’Europa, per l’Europa’. Con l’obiettivo di consolidare la presenza europea e la previsione di un’ulteriore crescita nei prossimi anni. Arriverà a giugno anche in Italia.

“L’industria automobilistica globale sta attraversando una profonda trasformazione verso le nuove energie, la mobilità intelligente e la sostenibilità – ha dichiarato il CEO di Chery Europe, Zhu Shaodong – Chery Auto continuerà a perseguire percorsi tecnologici diversificati, basati sulle reali esigenze del mercato, ponendo al contempo un’enfasi significativa sulla protezione dei dati, la privacy, la conformità e la sostenibilità, in linea con gli standard europei”.

Il nuovo centro spagnolo

Questo nuovo centro operativo fungerà da piattaforma centrale per le attività europee dell’azienda, integrando la gestione operativa, la conformità, il coordinamento della catena di fornitura, la finanza e gli affari pubblici. Insieme all’Istituto di R&D, il centro riunisce in un’unica sede le competenze chiave in materia di distribuzione, tecnologia e collaborazione industriale. Questo approccio consentirà di migliorare la reattività al mercato e l’adattabilità ai requisiti normativi.

La volontà è quella di allinearsi agli standard europei e creare modelli sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del Vecchio Continente. Inoltre, questo nuovo polo di Barcellona contribuirà inoltre allo sviluppo dell’ecosistema industriale locale spagnola, creando posti di lavoro altamente qualificati nei settori ingegneria, innovazione, sviluppo di prodotto e distribuzione, promuovendo la collaborazione con i talenti e le istituzioni locali.

“L’industria automobilistica sta attraversando una profonda trasformazione, caratterizzata da decarbonizzazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica – le parole di Miquel Sàmper, Ministro dell’Economia e del Lavoro del Governo della Catalogna – Di fronte a questa sfida, la Catalogna punta a essere parte della soluzione e progetti come questo ci collocano proprio al centro di essa. Simboleggia l’inizio concreto di un progetto con una visione lungimirante”.

”Un impegno a lungo termine”

Grande soddisfazione nelle parole di Yin Tongyue, presidente di Chery Auto: “Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nel percorso globale di Chery Auto, ma segna anche l’inizio di una nuova fase del nostro impegno a lungo termine nei confronti dell’Europa. In qualità di azienda nata in Cina e in continua crescita a livello globale, Chery Auto si è sempre distinta per il suo impegno nel campo della tecnologia. Il nostro obiettivo è costruire un marchio automobilistico competitivo a livello globale e ogni risultato è frutto della fiducia dei nostri utenti globali e della nostra continua spinta a migliorare i nostri prodotti e le nostre tecnologie”.

Arriverà in Italia a giugno

Il marchio Chery è il brand principale del gruppo omonimo, di cui fanno parte anche Omoda&Jaecoo, ed è pronto anche a sbarcare in Italia. Come annunciato lo scorso febbraio, farà il suo debutto nel nostro Paese il prossimo mese di giugno, puntando soprattutto sui veicoli ibridi. Un mix tra ibridi leggeri e plug-in, per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori italiani. Per un ampio spettro di utenti: dai giovani alla ricerca di una mobilità personalizzata alle famiglie. Spaziando dai modelli compatti di segmento A fino alle soluzioni a 7 posti.

Quasi 3 milioni di vendite nel 2025

Il brand Chery è uno dei più importanti del mercato cinese, con oltre 2.800.000 veicoli venduti nel 2025, di cui 1.334.000 esportati all’estero. È il marchio del paese asiatico leader nell’export, per un primato che dura da ben 23 anni. Con 8 centri R&D distribuiti tra Europa, Asia ed America, Chery ha sviluppato il proprio sistema Super Hybrid (CSH), frutto di trent’anni di innovazione motoristica, capace di bilanciare prestazioni elevate ed efficienza energetica.

Il nuovo polo spagnolo ed il prossimo arrivo in Italia proseguono l’espansione di un marchio già presente in oltre 120 Paesi e con una base di oltre 18,5 milioni di utenti nel mondo. L’ingresso nel nostro Paese è una “promessa a lungo termine” legata alla strategia europea. Nella classifica Fortune Global 500 del 2025, Chery Auto si è classificata al 233° posto.

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