Continental WinterContact TS 870 e TS 870 P ora disponibili per i modelli Ford

Ford ha scelto gli pneumatici invernali premium di Continental per i suoi ultimi modelli di veicoli, tra cui Explorer, Fiesta, Focus, Mustang e Puma. I clienti possono acquistare direttamente i WinterContact TS 870 e WinterContact TS 870 P presso i rivenditori autorizzati per questi cinque modelli.

Entrambi gli pneumatici offrono una manovrabilità sicura su strade asciutte e nevose, brevi spazi di frenata su ghiaccio e prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione meteorologica con un comportamento di sterzata preciso e buona sicurezza.

Nel 2022, una serie di valutazioni indipendenti degli pneumatici invernali ha assegnato a Continental WinterContact TS 870 e WinterContact TS 870 P i punteggi più alti. Gli ingegneri dell’azienda hanno rielaborato questi due pneumatici da zero, migliorando il design del battistrada e la mescola.

I due pneumatici sono stati già premiati in diversi test

Gli spazi di frenata sul ghiaccio sono stati ridotti del 3% rispetto al modello precedente mentre la manovrabilità sulla neve è stata migliorata del 5%. Inoltre, offrono una maggiore aderenza sulla neve e una durata maggiore del 10% rispetto alla precedente generazione. Per il WinterContact TS 870 P, questa cifra è addirittura del 16% rispetto al suo predecessore.

Le caratteristiche migliorate del WinterContact TS 870 hanno dimostrato la loro efficacia nei test effettuati da esperti indipendenti. Auto Express ha assegnato allo pneumatico la prima posizione in sei test diversi, tra cui frenata su neve, capacità di circolazione in curva su neve, resistenza al rotolamento, manovrabilità su asciutto, capacità di circolazione in curva su bagnato e resistenza all’aquaplaning, e lo ha premiato come miglior pneumatico invernale della stagione. Anche il General German Automobile Club ha eletto il WinterContact TS 870 il miglior pneumatico invernale più equilibrato nel proprio test.

Il Continental WinterContact TS 870 P ha ottenuto un ottimo risultato pure nelle valutazioni di Auto Bild Allrad e Auto Bild Sportscars, che lo hanno selezionato per la sua frenata rapida sulla neve e la sua guida sportiva e dinamica su strade bagnate. I tester hanno anche apprezzato la sua bassa resistenza al rotolamento.

Le due nuove gomme di Continental sono disponibili presso i rivenditori di numerosi paesi per un’ampia varietà di marche e auto. Il WinterContact TS 870 è adatto per vetture compatte, medie ed entry-level mentre il TS 870 P è la scelta ideale per berline, SUV e auto sportive. Il design stabile rende anche questi pneumatici adatti per veicoli elettrici grazie alla loro costruzione.

Ecco l’elenco degli pneumatici disponibili: WinterContact TS 870 P, 255/55 R20 110V XL FR per Explorer, WinterContact TS 870, 195/60R15 88T e WinterContact TS 870 P, 205/45R17 88V XL FR per Fiesta, WinterContact TS 870, 195/65R16 92H, WinterContact TS 870 P, 205/60R16 92H e WinterContact TS 870 P, 215/50R17 95H XL FR per Focus, WinterContact TS 870 P, 255/40 R19 100V XL FR per Mustang e WinterContact TS 870, 205/65R16 95H per Puma.

