CUPRA presenta la nuova gamma Tribe Edition Sennheiser™, disponibile su CUPRA Leon, Leon Sportstourer e Terramar. L’allestimento aggiorna la serie speciale Tribe Edition con un sistema audio immersivo sviluppato insieme a Sennheiser, oltre a un pacchetto di dettagli estetici dedicati che rendono ancora più riconoscibili i tre modelli. La nuova gamma sarà disponibile in Italia da novembre 2026 su tutte le motorizzazioni.

Il montante B inciso al laser con la scritta Tribe Edition

Il suono firmato Sennheiser

Il suono è il protagonista della nuova gamma Tribe Edition Sennheiser™, nata dalla collaborazione tra CUPRA e Sennheiser per aggiungere una nuova dimensione emotiva a ogni viaggio. Su CUPRA Terramar debutta il sistema Sennheiser™ AMBEO Immersive Sound System, disponibile anche su CUPRA Tavascan: la tecnologia sfrutta il software immersivo Sennheiser™ AMBEO per ricreare nell’abitacolo un paesaggio sonoro ricco e avvolgente, grazie a dodici altoparlanti premium abbinati a una tecnologia audio integrata nel tetto, con quattro attuatori aggiuntivi lungo il padiglione. Il sistema è completato da un’amplificazione da 670 W.

Su CUPRA Leon e Leon Sportstourer, il sistema Immersive by Sennheiser™ crea un ambiente sonoro raffinato e avvolgente grazie a dodici altoparlanti premium, un subwoofer ad alte prestazioni e un amplificatore DSP da 390 W, integrando le tecnologie immersive Sennheiser per rendere ogni viaggio un’esperienza sonora ancora più coinvolgente.

Il sistema Sennheiser™ AMBEO Immersive Sound System su CUPRA Terramar

Design esterno e interni

La nuova gamma Tribe Edition Sennheiser™ traduce il suo carattere immersivo anche in un’identità estetica decisa, espressa attraverso ogni dettaglio degli esterni e degli interni dei tre modelli. Per gli esterni, la vernice Manhattan Grey Matt debutta su CUPRA Leon e Leon Sportstourer, mentre Timanfaya Grey caratterizza CUPRA Terramar. I cerchi in lega neri completano il look, creando un contrasto con le tonalità della carrozzeria, mentre i loghi e le scritte in Dark Chrome, insieme al montante B inciso al laser, confermano la ricerca di CUPRA su design, materiali e finiture.

CUPRA Leon Tribe Edition Sennheiser CUPRA Leon Sportstourer Tribe Edition Sennheiser CUPRA Terramar Tribe Edition Sennheiser

Gli interni si distinguono per un approccio cromatico e materico essenziale, con sedili realizzati con tecnologia 3D Knitting in una combinazione di grigio neutro e nero: una lavorazione a maglia tridimensionale senza cuciture che dà vita a un linguaggio estetico coerente su tutta la gamma, senza rinunciare all’identità di ciascun modello.

Gli interni di CUPRA Leon con sedili 3D Knitting Gli interni di CUPRA Terramar

Dotazioni, prezzi e disponibilità

Il percorso della Tribe Edition prosegue in Italia con un aggiornamento dell’offerta dedicata a CUPRA Leon, Leon Sportstourer e Terramar: dopo i risultati positivi ottenuti fin dal debutto della prima versione al Salone di Monaco di Baviera, la gamma si arricchisce di contenuti che ne rafforzano il carattere esclusivo. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano la vernice metallizzata, il pacchetto Edge e i sedili anteriori avvolgenti in 3D Knitting Neutral, riscaldabili e regolabili elettricamente. La dotazione si completa con i cerchi in lega da 19″ machined Mistral Black per CUPRA Leon e da 20″ machined Gravity Sport Black Matt per CUPRA Terramar, oltre ai loghi e al lettering CUPRA in Dark Chrome.

Disponibile con tutte le motorizzazioni, la nuova Tribe Edition Sennheiser™ sarà proposta su CUPRA Leon, Leon Sportstourer e Terramar a partire da novembre 2026, con il marchio che punta a combinare tecnologie audio all’avanguardia e un’estetica di forte personalità. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale cupraofficial.it.

Domande frequenti su CUPRA Tribe Edition Sennheiser

Su quali modelli CUPRA è disponibile la Tribe Edition Sennheiser?

La nuova gamma è disponibile su CUPRA Leon, Leon Sportstourer e Terramar, con tutte le motorizzazioni.

Che sistema audio monta la Tribe Edition Sennheiser?

CUPRA Terramar monta il Sennheiser™ AMBEO Immersive Sound System con dodici altoparlanti e amplificazione da 670 W; Leon e Leon Sportstourer montano il sistema Immersive by Sennheiser™ con dodici altoparlanti, subwoofer e amplificatore DSP da 390 W.

Quali sono gli elementi estetici distintivi?

Loghi e scritte in Dark Chrome, montante B inciso al laser, sedili in 3D Knitting grigio neutro e nero, cerchi in lega neri e le vernici Manhattan Grey Matt (Leon e Leon Sportstourer) e Timanfaya Grey (Terramar).

Quando arriva in Italia e quali dotazioni include?

La gamma sarà disponibile in Italia da novembre 2026. Di serie figurano vernice metallizzata, pacchetto Edge, sedili anteriori avvolgenti in 3D Knitting Neutral riscaldabili ed elettrici, cerchi in lega da 19″ o 20″ a seconda del modello e loghi Dark Chrome.

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