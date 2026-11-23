Dal 18 al 27 febbraio 2028 la Fiera di Roma ospiterà la prima edizione di Rome International Auto Expo, il nuovo motor show internazionale e annuale ideato da Andrea Levy. L’evento occuperà 10 padiglioni per 10 giorni, con due fine settimana aperti al pubblico: dopo la conclusione del Salone di Ginevra, l’Europa ritrova così all’inizio dell’anno un grande motor show internazionale, pensato come tappa imperdibile del calendario mondiale del settore nel momento in cui l’industria presenta le novità della stagione.

Il progetto nasce con una vocazione dichiaratamente sostenibile e aperta a tutte le tecnologie, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento annuale per costruttori, operatori e pubblico.

Indice

Quando e dove si svolge

Rome International Auto Expo 2028 si terrà dal 18 al 27 febbraio 2028 negli spazi della Fiera di Roma, che ospiterà la manifestazione in 10 padiglioni per 10 giornate complessive, con due weekend aperti al pubblico generalista. La scelta della capitale, sottolinea il comunicato, punta a offrire alle case automobilistiche un dialogo diretto con istituzioni e diplomazie di tutto il mondo, in un momento del calendario internazionale lasciato libero dalla fine del Salone di Ginevra.

Spazi espositivi e filosofia dell’evento

Rome International Auto Expo nasce con l’obiettivo dichiarato di garantire pari opportunità a tutti i marchi, grandi o piccoli. Gli spazi espositivi partiranno da 240 mq e arriveranno fino a 800 mq per marchio, con le stesse condizioni sia per i nomi più prestigiosi sia per i nuovi protagonisti del mercato: una misura pensata per trovare un equilibrio tra la spettacolarità degli stand e le automobili esposte, che restano le vere protagoniste insieme alle novità di prodotto.

Gli organizzatori parlano di investimenti contenuti e massima efficacia, una formula pensata per rendere la partecipazione accessibile ogni anno a ogni costruttore. Partecipare significherà anche entrare in contatto con mercati, culture e industrie diverse: convegni, incontri commerciali e momenti di relazione riuniranno costruttori storici e nuovi protagonisti, case automobilistiche e filiera italiana, industria, istituzioni e diplomazie, con l’obiettivo di sviluppare alleanze, investimenti e nuove opportunità di business.

Il programma: stampa, test drive, Show Circuit e motorsport

Venerdì 18 febbraio 2028 la manifestazione si aprirà con una giornata dedicata a stampa e operatori: cerimonia inaugurale, anteprime mondiali ed europee, conferenze stampa dei marchi, incontri B2B, test drive riservati a flotte, società di noleggio e concessionari, e un forum internazionale sulla mobilità con case automobilistiche, associazioni di settore, istituzioni italiane ed europee e rappresentanze diplomatiche. Per la comunicazione sarà allestita una sala stampa di 5.000 mq, con postazioni e servizi dedicati alla trasmissione immediata di foto e video verso i media di tutto il mondo.

Da sabato 19 a domenica 27 febbraio 2028 il programma si apre al grande pubblico: i visitatori potranno provare auto con tutte le motorizzazioni su circuiti da 3 e da 5 chilometri, oltre che su un percorso off road e 4×4. Nel segno della neutralità tecnologica, elettriche, hybrid, motori termici di nuova generazione, idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici saranno presentati fianco a fianco. Il programma comprenderà anche auto storiche, grandi carrozzieri e designer italiani, talk e convegni.

Tra le novità assolute nel panorama dei saloni internazionali c’è lo Show Circuit, un tracciato di 700 metri appena inaugurato all’interno del quartiere fieristico e omologato da ACI Sport, con paddock attrezzato e sistema di cronometraggio: ospiterà gare di kart tra ospiti internazionali, esibizioni di drift e momenti di spettacolo. Da sabato 19 a domenica 27 febbraio, inoltre, un padiglione dedicato al motorsport esporrà le vetture più iconiche dei principali campionati internazionali, dalle monoposto alle auto da rally, dai prototipi endurance alle GT e turismo, fino alle serie elettriche e al karting.

Mobilità e collegamenti con Fiumicino

L’aeroporto di Fiumicino si trova a pochi minuti dalla Fiera di Roma, che dispone anche di una fermata ferroviaria collegata direttamente ai padiglioni. Per i giorni dell’evento è previsto un piano di mobilità dedicato, sviluppato con i partner del trasporto: navette tra aeroporto, Fiera e principali hotel della città, collegamenti diretti dalla stazione di Roma Tiburtina, corse ferroviarie potenziate verso la Fiera e servizi riservati a stampa, delegazioni e ospiti dei marchi.

La planimetria degli spazi della Fiera di Roma destinati a Rome International Auto Expo 2028

Rome International Auto Expo si affianca così a Salone Auto Torino, con una suddivisione chiara nel calendario italiano: all’aperto, a settembre, il grande appuntamento nazionale; al chiuso, a febbraio, quello internazionale di inizio stagione. Andrea Levy e il suo team portano nel nuovo progetto romano l’esperienza di Parco Valentino, di MIMO Milano Monza Motor Show e dello stesso Salone Auto Torino, insieme alle relazioni costruite negli anni con i marchi automobilistici italiani e internazionali.

Il progetto sarà aggiornato sul sito ufficiale romeautoexpo.com e sarà presentato nel corso della conferenza stampa di lancio, in programma a Roma nel gennaio 2027.

Le dichiarazioni

Roberto Pietrantonio, presidente UNRAE, ha commentato così l’annuncio: «Il progetto di un nuovo salone internazionale dell’automobile in Italia è una notizia positiva per tutto il settore. In una fase di profonda trasformazione, un appuntamento capace di mettere in relazione le Case, gli operatori, le istituzioni e il pubblico può offrire un’occasione concreta per conoscere da vicino l’evoluzione dei prodotti e delle tecnologie e per orientarsi tra le diverse soluzioni di mobilità. Roma può dare al progetto una forte visibilità internazionale e offrire uno spazio di confronto sui grandi temi del settore e su una transizione efficace e accessibile. Da UNRAE ad Andrea Levy e al suo team va un caloroso augurio di buon lavoro: seguiremo con molto interesse lo sviluppo del progetto».

Per Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia: «Un importante appuntamento che trova come sede naturale Roma, con la sua capacità unica di mettere insieme istituzioni, produttori e pubblico. Una sfida avvincente, per un evento che non sarà solo una vetrina per le auto. A Roma si parlerà di mobilità, neutralità tecnologica, sicurezza, filiera italiana e di design. Giornate di confronto, con test drive, esaltazione del motorsport, grande attenzione per le auto storiche: in estrema sintesi, una festa dell’automobile. Ma anche un’opportunità di business concreta per tutti gli addetti ai lavori di questo settore».

Andrea Levy, ideatore di Rome International Auto Expo, ha spiegato così la filosofia del progetto: «Rome International Auto Expo nasce come progetto europeo. Abbiamo creato un motor show sostenibile: con investimenti contenuti offre ai marchi la massima efficacia e, proprio perché è sostenibile, può essere annuale. Per questo può diventare un punto di riferimento e di incontro per tutti, dal marchio più prestigioso al più giovane, a Roma, la capitale delle relazioni internazionali».

Domande frequenti su Rome International Auto Expo 2028

Quando si svolge Rome International Auto Expo 2028?

La prima edizione è in programma dal 18 al 27 febbraio 2028, con una giornata di apertura riservata a stampa e operatori e due fine settimana aperti al pubblico.

Dove si svolge l’evento?

Negli spazi della Fiera di Roma, che per l’occasione metterà a disposizione 10 padiglioni, a pochi minuti dall’aeroporto di Fiumicino e con una fermata ferroviaria collegata ai padiglioni.

Chi ha ideato Rome International Auto Expo?

L’evento è stato ideato da Andrea Levy, che porta nel progetto l’esperienza accumulata con Parco Valentino, MIMO Milano Monza Motor Show e Salone Auto Torino.

Quali marchi e tecnologie saranno presenti?

L’evento è aperto a tutti i marchi, con spazi espositivi da 240 a 800 mq alle stesse condizioni per tutti i costruttori, e a tutte le tecnologie: elettrico, hybrid, motori termici di nuova generazione, idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici.

Che rapporto c’è con Salone Auto Torino?

I due eventi si affiancano nel calendario italiano: Salone Auto Torino resta l’appuntamento nazionale all’aperto di settembre, mentre Rome International Auto Expo diventa quello internazionale al chiuso di inizio stagione.

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