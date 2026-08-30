Da Fano alla Lapponia in Porsche a 83 anni: 7.600 km

Fano, 26 agosto 2026 – A 83 anni Olga Mancurti è salita da sola sulla sua Porsche del 1979 ed è arrivata fino in Lapponia, percorrendo 7.617 chilometri in totale. Un viaggio che la fanese, ex infermiera per anni al lavoro in Svizzera, racconta come “un divertimento” e non come un’impresa, come riporta Il Resto del Carlino.

“L’idea mi era venuta già l’anno scorso, ma si era rotto il cambio della macchina e non ero potuta partire”, racconta Olga Mancurti. “Quest’anno, però, avevo deciso: sono Acquario e quando mi metto in testa una cosa devo farla. Il meccanico è stato bravo, mi ha messo la Porsche a punto e il 5 luglio sono partita”.

Il viaggio d’andata: da Rovereto a Stoccolma

La prima tappa del lungo viaggio verso nord è stata Rovereto, seguita da Monaco di Baviera, Francoforte e Lubecca, dove Olga Mancurti ha preso il traghetto per Malmö, in Svezia. Da lì il percorso è proseguito verso Göteborg e Stoccolma, con una tappa di 580 chilometri in un solo giorno, ben oltre il limite di 350 chilometri giornalieri che aveva promesso ai familiari prima di partire. Olga tiene però a precisare che non si è trattato di una corsa contro il tempo: “Mi fermavo negli alberghi anche quattro o cinque notti”.

Rovaniemi e la delusione della Lapponia senza neve

Dalla Svezia il viaggio è proseguito verso nord fino a Rovaniemi, la città finlandese di Babbo Natale, raggiunta il 25 luglio. Qui Olga Mancurti si è fermata tre giorni, con una piccola delusione: “Senza neve non è la stessa cosa. È come andare a Gardaland e trovare tutto spento”. Per vedere la Lapponia imbiancata, infatti, bisognerebbe attendere il mese di novembre. Durante il viaggio Olga ha trovato quasi sempre bel tempo, a eccezione di una giornata di pioggia intensa tra Vaasa e Helsinki, così forte da mettere fuori uso un tergicristallo della sua Porsche.

Il ritorno: traghetto di 31 ore e la paura delle biciclette

Anche il viaggio di ritorno è stato una lunga avventura: da Rovaniemi, Olga Mancurti ha seguito la costa baltica passando per Oulu, Vaasa ed Helsinki, per poi affrontare una traversata in traghetto di 31 ore fino in Germania. Il percorso è proseguito toccando Brema, Amsterdam, Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo, Friburgo, il lago di Costanza, Bregenz, il passo di Resia e Bellamonte, prima del rientro a Fano. Tra i ricordi più vividi del viaggio, curiosamente, non ci sono le migliaia di chilometri percorsi al volante ma le biciclette di Amsterdam e Bruxelles: “Lì ho avuto paura. Le biciclette sono matte: il tram si ferma, loro no e ti arrivano addosso”.

Chi è Olga Mancurti: una vita con il viaggio nel sangue

Ex infermiera, per anni al lavoro in Svizzera, Olga Mancurti ha sempre avuto una forte passione per i viaggi. A 43 anni aveva già raggiunto Fano da Bellinzona in bicicletta, impiegando appena tre giorni, con il traguardo organizzato davanti casa dalle sorelle. Nel 2021, dopo un incidente che per qualche tempo le aveva impedito di guidare, aveva scoperto quanto fosse complicato raggiungere in autobus la sorella a Pesaro, appena 14 chilometri di distanza: partenza dalla stazione delle corriere, cambio al Pincio e attesa del secondo mezzo senza nemmeno una pensilina. Un’esperienza che, cinque anni dopo, rende ancora più significativo il viaggio in Porsche fino in Lapponia.

L’arrivo a Fano: la festa in piazzale San Paolo Apostolo

Olga Mancurti con assessore Lucia Tarsi al rientro a Fano (Foto: Il Resto del Carlino)

Ad attendere Olga Mancurti al suo rientro, nel piazzale della chiesa di San Paolo Apostolo al Vallato, c’erano familiari, amici e conoscenti, insieme al presidente di Passione Porsche Marche Antonio Pierluigi e all’assessore Lucia Tarsi. Riflettendo sul viaggio, Olga Mancurti racconta anche un cambiamento di percezione: “Viaggiando ho avuto l’impressione che sia cambiata l’idea che all’estero hanno di noi. Prima ce l’avevano tutti con l’Italia, adesso siamo considerati i più puliti e i più bravi”.

Domande frequenti sul viaggio di Olga Mancurti in Porsche fino in Lapponia

Quanti chilometri ha percorso Olga Mancurti nel suo viaggio in Porsche?

Olga Mancurti, 83 anni, ha percorso complessivamente 7.617 chilometri da sola al volante della sua Porsche del 1979, partendo da Fano e arrivando fino a Rovaniemi, in Lapponia.

Quando è partita e quando è tornata Olga Mancurti dal suo viaggio?

Il viaggio è iniziato il 5 luglio 2026 da Fano; Olga Mancurti ha raggiunto Rovaniemi il 25 luglio, per poi rientrare a Fano dopo un lungo percorso di ritorno attraverso Germania, Benelux e le Alpi.

Che auto ha usato Olga Mancurti per il viaggio in Lapponia?

Olga Mancurti ha percorso l’intero viaggio a bordo della sua Porsche vintage del 1979, portata a punto dal proprio meccanico prima della partenza.

Perché Olga Mancurti è rimasta delusa dalla Lapponia?

Perché ha trovato la Lapponia senza neve, condizione che secondo lei ne riduce fortemente il fascino: la neve, infatti, è presente tipicamente solo a partire dal mese di novembre.

Quale momento del viaggio ha spaventato di più Olga Mancurti?

Non i lunghi tratti di guida, ma le biciclette di Amsterdam e Bruxelles, che secondo il suo racconto si muovono in modo imprevedibile anche quando il traffico si ferma.

Chi ha accolto Olga Mancurti al suo ritorno a Fano?

Ad accoglierla nel piazzale della chiesa di San Paolo Apostolo al Vallato c’erano familiari, amici, il presidente di Passione Porsche Marche Antonio Pierluigi e l’assessore Lucia Tarsi.

Fonte: Il Resto del Carlino, articolo di Tiziana Petrelli.

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