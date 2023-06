Ferrari Cavalcade torna con oltre 100 vetture che attraverseranno il Centro Italia

Torna la Ferrari Cavalcade, uno degli eventi più esclusivi del mondo dell’auto e tra le maggiori espressioni della passione per il Cavallino, con una nuova manifestazione che attraverserà il Centro Italia dal 27 giugno al 2 luglio.

La prossima edizione di Ferrari Cavalcade, come da tradizione riservata ai clienti della Casa di Maranello, consentirà di partecipare a un’esperienza di guida unica e a una gara di regolarità lungo un tracciato di circa 1.200 chilometri.

Tra Lazio e Abruzzo, con partenza e arrivo a Roma

I modelli della gamma attuale e del recente passato del Cavallino Rampante potranno essere ammirati dagli appassionati lungo le strade del Lazio e dell’Abruzzo, oltre che nel corso di alcune esposizioni presso le piazze più scenografiche delle città visitate.

A partire da Roma, oltre 100 Ferrari sfileranno per i centri storici di Fiuggi, L’Aquila, Orvieto e Tuscania oltre che nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Il 1° luglio le vetture in parata attraverseranno il centro della capitale per arrivare presso Piazza del Popolo, dove saranno esposte nel corso della giornata.

L’asta benefica a supporto delle giovani generazioni

L’evento si concluderà presso gli spazi di Santo Spirito in Saxia con una serata di gala e un’asta di beneficenza a favore di iniziative per l’educazione delle giovani generazioni, attività ESG nelle quali Ferrari è impegnata da tempo. I proventi dell’asta saranno devoluti in questa occasione a Save the Children per supportare dei progetti educativi in un istituto scolastico del territorio.

Tra i vari lotti saranno messi in vendita alcuni pezzi unici, come il motore V12 della Ferrari Purosangue, i memorabilia di F1 e pezzi unici della collezione Ferrari Lifestyle, oltre a esperienze esclusive quali l’opportunità di essere presenti al muretto box di Scuderia Ferrari insieme a Frédéric Vasseur, Team Principal & General Manager.

