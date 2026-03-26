Lewis Hamilton in segreto ad un raduno al volante di una Ferrari F40

Immaginate di andare ad un raduno di auto e trovarvi di fronte, a sorpresa, un certo Lewis Hamilton. È quanto accaduto agli appassionati di auto a Tokyo che, durante questo incontro di vetture nel cuore della città giapponese, hanno visto scendere da una bellissima Ferrari F40 proprio il pilota inglese del Cavallino, in abiti borghesi. Ma non ci hanno messo molto a riconoscerlo, come dimostrano le numerose foto e video apparse nelle ore successive sui vari social.

L’inglese, la F40 e la … F44

La Ferrari F40 è una delle vetture più apprezzate da Hamilton, tanto da apparire proprio con questo modello, nel suo colore rosso originale, davanti alla casa del Drake, nel suo primo giorno ufficiale a Maranello. Ma anche con il sogno di poterla reinterpretare in chiave moderna, in un progetto realizzato da lui: “Il mio sogno è costruire una F44 – aveva spiegato in un incontro con i tifosi lo scorso anno – ispirata alla F40 e dotata naturalmente di cambio manuale”.

Il 44 è il numero con cui va in pista ed è per questo l’ipotesi del nome F44. Tuttavia, il progetto non ha preso piede a Maranello, almeno secondo le indiscrezioni arrivate negli ultimi mesi. Il problema è legato soprattutto al cambio manuale, che in casa Ferrari hanno abbandonato da ormai oltre un decennio, ma anche al fatto di dover rispettare le restrizioni europee in fatto di emissioni. Insomma, pare difficile possa arrivare veramente la F44. Ma la passione di Lewis resta.

Tanto, appunto, da presentarsi a questo raduno con l’iconico modello del Cavallino, che venne prodotto in 1.311 esemplari tra il 1987 ed il 1982. Una supercar spinta dal V8 da 3.0 litri, sovralimentato con due turbo, con una potenza di 479 cavalli ed una coppia massima di 577 Nm. Per raggiungere delle prestazioni superlative, come lo scatto da 0 a 100 chilometri orari in 4,1 secondi ed una velocità massima di ben 324 chilometri orari.

Il regno del Drift

Il raduno è avvenuto nella celebre Daikoku Parking Area, un luogo iconico per gli appassionati di auto giapponesi. È dove si ritrovano nella notte, principalmente tra venerdì e sabato, centinaia di auto sportive, modificate e d’epoca. Richiamando un po’ l’atmosfera di Tokyo Drift, terzo capitolo della famosa saga automobilistica Fast&Furious. E Lewis Hamilton si è presentato in abiti casual, ma sempre particolarmente stilosi e fashion, come da tradizione del pilota inglese.

Lewis Hamilton au volant d’une Ferrari F40 dans les rues de Tokyo. 😮‍💨#F1pic.twitter.com/6kkWFxvUGf — Le Sprint (@LeSprintEdition) March 24, 2026

Non è un caso sia stata Tokyo la città scelta da Hamilton per apparire in pubblico a sorpresa. È uno dei luoghi più amati da parte sua ed anche di Kim Kardashan, quella che pare essere la sua nuova compagna, anche se non c’è stata nessuna conferma ufficiale da parte del pilota o dell’americana. Tuttavia, entrambi hanno condiviso momenti insieme negli ultimi mesi: a Londra, a Parigi ed al Super Bowl dello scorso febbraio. Prima di questa vacanza giapponese.

A caccia della prima vittoria

Dopo questa inattesa comparsata, che ha fatto esplodere i social, il sette volte campione del mondo ora è pronto a tornare a concentrarsi sulla Formula 1. A partire da domani, infatti, andrà in scena il weekend del Gp del Giappone a Suzuka, terza prova del Mondiale 2026, stagione in cui Hamilton vuole riscattare le delusioni della passata annata. Ha conquistato in Cina il primo podio con la Ferrari ed ora andrà a caccia della prima vittoria vestito di ‘rosso’.

Non sarà semplice, visto il dominio mostrato dalla Mercedes nel corso delle prime due gare della stagione, ma almeno il pilota britannico è tornato ad essere competitivo ed a battagliare con il suo compagno di squadra Charles Leclerc per posizioni di rilievo. Il duello diretto, a suon di sorpassi, visto a Shanghai un paio di settimane fa, ha fatto saltare sulla sedia gli appassionati, con la speranza si possa rivedere al più presto, però con in palio il primo posto e non il terzo.

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