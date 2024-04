Ferrari schiantata a 200 km/h nel Vercellese: è Anna Kraevskaya, modella ucraina 21enne, la seconda vittima

Pur ancora in attesa della conferma dell’analisi del Dna, è stata identificata la seconda vittima del tragico incidente che il giorno di Pasqua ha coinvolto Hysni Qestaj, in arte DJ Style Q, 40 anni, residente a Villeneuve, in Svizzera, alla guida della Ferrari GTC4 Lusso che si è incendiata dopo lo schianto a 200 km/h contro il guardrail avvenuto sulla bretella autostradale tra Ivrea a Santhià, in Piemonte.

Gli amici avevano denunciato la scomparsa in Svizzera

La donna che si trovava seduta accanto al dj e cha ha perso la vita insieme all’uomo è Anna Kraevskaya, 21 anni, giovane fotomodella ucraina, nata a Odessa ma residente in Svizzera. Decisiva per l’identificazione è stata la denuncia di scomparsa presentata alla polizia svizzera dagli amici della ragazza. Le forze dell’ordine elvetiche hanno trasmesso il nome alla polizia italiana, che è così riuscita a restituire un nome e un cognome ai due corpi carbonizzati.

L’alta velocità, l’impatto e il rogo

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di domenica 31 marzo, con la Ferrari che viaggiava in direzione del confine con la Svizzera. Dalla ricostruzione degli inquirenti nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, con la supercar che avrebbe perso aderenza con l’asfalto a causa dell’alta velocità, andando a sbattere violentemente contro il guardrail spezzandosi a metà, con la parte anteriore completamente accartocciata e divorata in pochi attimi dalle fiamme che non hanno lasciato scampo ai due occupanti.

Rate this post