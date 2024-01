Fiat 500: a Pitti Uomo 105 debutta la capsule “Suns & 500”

In occasione di “Pitti Uomo 105“, l’evento che si tiene a Firenze dal 9 al 12 gennaio, Suns presenta la sua nuovissima linea di abbigliamento con licenza Fiat 500, consolidando la propria presenza nel mondo della moda. Questo progetto è radicato in valori condivisi, come l’italianità e la creatività, che consentono ad entrambi i marchi di distinguersi a livello internazionale e di affrontare il futuro con ottimismo e personalità. La collezione, ispirata alla dolce vita italiana, riflette l’approccio positivo di Fiat 500 e Suns, offrendo ai clienti un’esperienza di marca completa che si concentra su comfort, design, tecnologia e rispetto per l’ambiente.

Fiat 500 protagonista di una nuova linea di abbigliamento Suns a Pitti Uomo 105

La Fiat 500 rappresenta uno degli esempi più significativi dell’ingegno italiano, conquistando clienti di diverse generazioni, gusti e nazionalità. Lanciata nel 1957 e reintrodotta nel 2007, la mitica Cinquecento ha segnato l’Europa negli anni ’60 e, nel primo decennio del 2000, ha rivoluzionato completamente la categoria delle city-car, introducendo per la prima volta uno stile e un’innovazione tecnologica senza precedenti in questo segmento. Oggi, l’iconico modello continua a svolgere un ruolo di primo piano nella mobilità urbana sostenibile grazie alla sua motorizzazione ibrida, che offre una tecnologia accessibile a tutti e facile da utilizzare.

Il successo della Fiat 500 risiede nel suo costante processo di evoluzione, mantenendo sempre fedeltà alla propria identità e a uno stile distintivo e gioioso. Questo approccio ha conquistato il cuore di milioni di automobilisti in tutto il mondo. Lo stesso stile e la stessa innovazione la ritroviamo oggi nei prodotti di Suns Board. Questo brand, nato nel 2018 da un’idea di Lucia Blondi e Paolo Muccifora, ha come sui punti di forza la dinamicità e la ecosostenibilità. La sua collezione si caratterizza per la presenza di colori vivaci, l’uso di varie tecniche di stampa e la presenza di dettagli tipici che rendono la sua collezione immediatamente riconoscibile.

In particolare, segnaliamo che presso lo stand FIAT (Padiglione Ghiaia n. 4) allestito nella Fortezza da Basso, la sede scelta per l’evento “Pitti Uomo 105”, i visitatori hanno l’opportunità di ammirare una Fiat 500 Hybrid di colore arancio Sicilia. Questa vettura si armonizza in modo impeccabile con le tonalità che contraddistinguono la collezione “Suns & 500”.

