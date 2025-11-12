Ford presenterà la sua nuova auto sportiva da strada a gennaio 2026

di Andrea Senatore12 Novembre, 2025

Ford Racing si prepara a presentare la sua prima vettura sportiva “completamente nuova” da quando le attività legate al motorsport e ai modelli stradali sono state riunite sotto un’unica divisione. Il debutto è previsto per il 15 gennaio 2026, in occasione dell’evento di lancio della nuova stagione sportiva, durante il quale verrà offerta un’anteprima esclusiva di questo progetto inedito.

Il responsabile di Ford Racing, Mark Rushbrook, ha descritto la nuova vettura come “una testimonianza di quanto profondamente stiamo integrando la nostra innovazione nelle corse nei veicoli che guidate ogni giorno”. Il modello inaugurerà una nuova linea di prodotti firmati Ford Performance, frutto della revisione strategica del programma sportivo della casa americana, che punta a rafforzare il legame tra le auto da competizione e quelle di produzione.

Non è ancora chiaro quale forma assumerà questa sportiva, ma le ipotesi non mancano. Il CEO di Ford, Jim Farley, ha recentemente accennato alla possibilità di un pick-up Ranger Raptor da 1000 CV, ispirato al modello impegnato nel Rally Dakar. Parallelamente, alcuni prototipi di una Mustang GTD evoluta, dotata di aerodinamica più estrema, sono stati avvistati durante i test al Nürburgring Nordschleife.

Ford punta a superare la rivale storica Chevrolet Corvette ZR1, che ha recentemente stabilito un record per le auto americane sul celebre tracciato tedesco. Tuttavia, la definizione di “completamente nuova” lascia intendere che non si tratterà di un semplice aggiornamento, ma di una supercar totalmente inedita. Durante l’evento di gennaio, la casa dell’Ovale Blu svelerà anche ulteriori dettagli sul nuovo propulsore di Formula 1, destinato alle monoposto Red Bull e Racing Bulls del prossimo campionato.

