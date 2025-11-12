Leapmotor lavora alla nuova elettrica compatta A10 che potrebbe arrivare anche in Europa

Leapmotor, marchio cinese di Stellantis, è al lavoro su una nuova elettrica di segmento B, probabilmente chiamata Leapmotor A10, prevista sul mercato nel 2025 anche in Europa. Il modello si presenterà come un crossover compatto di poco più di quattro metri, pensato per la città e per chi desidera un’auto elettrica pratica, funzionale e dal design contemporaneo.

Leapmotor A10: online le prime immagini del futuro crossover compatto

Grazie ai disegni recentemente emersi dal database dell’ufficio brevetti cinese, si possono già intravedere alcune caratteristiche distintive del modello. Rispetto agli attuali veicoli Leapmotor come la C10 o la B10, il frontale della A10 appare più semplice, senza la sottile striscia luminosa che unisce i fari, tipica dei modelli più recenti. Sul tetto è visibile un sensore LiDAR, destinato a supportare le funzionalità di guida assistita, che però sarà disponibile solo sulle versioni vendute in Cina; la variante europea ne sarà priva. Interessante notare anche la posizione dello sportellino per la ricarica, collocato sul parafango anteriore sinistro.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sul nome definitivo e sui dettagli tecnici, ma la nuova Leapmotor A10 sarà sicuramente elettrica, con la possibilità di versioni range extender limitate al mercato cinese. Le indiscrezioni suggeriscono un design compatto e funzionale, pensato per affrontare un segmento B sempre più competitivo e affollato da modelli elettrici di produttori globali.

Nei prossimi mesi sono attese ulteriori informazioni sul motore, sull’autonomia e sulla dotazione tecnologica della vettura, che dovrebbe combinare praticità urbana, efficienza elettrica e uno stile contemporaneo tipico dei crossover compatti. Con la A10, Leapmotor punta a rafforzare la propria presenza in Cina e a fare il suo ingresso sul mercato europeo con un veicolo elettrico accessibile ma dall’impronta tecnologica evidente.

