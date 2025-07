Ford taglia 2.900 posti di lavoro a Colonia entro il 2032: accordo su piano di uscite volontarie

Saranno circa 2.900 i posti di lavoro che saranno tagliati nello stabilimento Ford di Colonia, in Germania, nei prossimi anni, da qui al 2032.

L’uscita degli esuberi previsti, che rappresentano circa il 30% della forza lavoro impiegata nell’impianto di Colonia dove attualmente lavorano circa 10.000 persone e sulla quale in tempi recenti la Casa nordamericana aveva investito quasi due miliardi di euro per la produzione di veicoli elettrici, avverrà tramite dimissioni volontarie che fanno parte di un piano che nei giorni scorsi è stato accettato dal costruttore.

Ai lavoratori colpiti dai tagli Ford ha offerto, in alternativa all’uscita, anche l’opzione di cambiare il proprio posto di lavoro con quello di altri colleghi, collocati altrove, disposti ad andarsene. L’accordo non è però ancora ufficializzato, in quanto manca la conferma all’approvazione da parte dei lavoratori.

Lavoratori convinti da una generosa buonuscita

Benjamin Gruschka, responsabile del consiglio di fabbrica, spiega che: “I tagli sono principalmente legati a dimissioni volontarie. Le indennità percepite dai lavoratori sono molto generose, e decisamente migliori della media nell’industria automobilistica”. Un “paracadute” per i dipendenti che è stato accolto favorevolmente dal sindacato IG Metall, ricordando però che tale misura non cancella l’incertezza per il futuro della fabbrica di Colonia, dove già lo scorso inverno erano state attivate misure di casse integrazione e la produzione si era fermata per qualche giorno, in conseguenza di una scarsa domanda di auto elettriche.

Rate this post