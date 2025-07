Tesla Model 2: sarà meno compatta del previsto ma costerà meno di 30.000 euro [RENDER]

Tesla Model 2 è uno dei soprannomi dati alla futura Tesla low cost che dovrebbe arrivare a breve. Si tratta dello stesso modello che altri chiamano Tesla Model Q. La verità è che al momento non si sa molto di questa vettura che sembrava non arrivare più ma che invece a sorpresa è stata confermata dal CEO Elon Musk. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna ed in particolare da Motor.es si dice che questa vettura possa essere meno compatta del previsto.

Ecco come potrebbe apparire la futura Tesla Model 2

Inizialmente infatti si diceva che Tesla Model 2 sarebbe stata l’auto con la quale finalmente Tesla avrebbe colmato una lacuna della sua gamma con dimensioni ridotte. In realtà però sembrerebbe che alla fine le sue misure sarebbero leggermente più ridotte rispetto alla Model Y. Questo almeno sulla base di recenti foto spia apparse sul web provenienti dagli Stati Uniti. Resta invece confermato il prezzo che dovrebbe inizialmente partire da meno di 30 mila euro ma che poi in un secondo momento potrebbe addirittura scendere a meno di 25 mila euro con l’arrivo di una versione ancora più economica.

Motor.es sulla base delle recenti foto spia ha pure pubblicato un render di questa futura Tesla Model 2 immaginando quello che potrebbe essere il suo design. Si prevede che la piccola auto elettrica di Tesla sarà offerta con un singolo motore elettrico con diversi livelli di potenza, evitando le costose opzioni a doppio motore, ma con una potenza massima compresa tra 250 e 300 CV. La batteria sarà sufficientemente potente da offrire un’autonomia massima fino a 500 chilometri con una singola carica. Vedremo dunque se queste indiscrezioni saranno confermate e se finalmente si capirà quando esattamente questo modello debutterà sul mercato.

