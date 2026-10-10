GAC sbarca in Italia con AION UT e AION V

ATFlow avvia il lancio del marchio cinese: la compatta AION UT fino a 430 km WLTP e il SUV AION V fino a 510 km

di Redazione10 Ottobre, 2026

GAC AION V

Per ATFlow parte ufficialmente il lancio di GAC in Italia con due elettriche: AION UT, compatta con design del GAC Advanced Design Milano e fino a 430 km WLTP, e AION V, SUV fino a 510 km WLTP.

Per ATFlow prende ufficialmente il via la sfida del lancio di GAC sul mercato italiano, con l’introduzione dei nuovi modelli elettrici AION UT e AION V. Il gruppo cinese, presente nella classifica Fortune Global 500 da tredici anni consecutivi, debutta in Italia con una compatta urbana e un SUV pensato per la famiglia.

AION UT: la compatta elettrica con design italiano

AION UT è la compatta elettrica progettata per la mobilità urbana contemporanea. Si caratterizza per il design italiano sviluppato presso il GAC Advanced Design Milano, per la grande abitabilità e per un’autonomia fino a 430 km WLTP.

AION V: il SUV elettrico per famiglie e lunghi viaggi

AION V è un SUV elettrico pensato per la famiglia e per i lunghi viaggi. Offre un’autonomia fino a 510 km WLTP, la ricarica rapida e una dotazione tecnologica e di comfort indicata tra le più complete della categoria.

La missione di ATFlow

L’arrivo di GAC in Italia rappresenta, secondo ATFlow, l’inizio di un progetto che unisce visione globale e attenzione alle esigenze del mercato europeo. Per la società il debutto conferma una missione precisa: individuare e sviluppare brand capaci di generare valore per il mercato italiano, supportando la rete distributiva e accompagnando l’evoluzione della mobilità verso soluzioni sempre più innovative e sostenibili. ATFlow si dice convinta che GAC abbia le caratteristiche per ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama automotive europeo.

Il gruppo GAC, spiegano da ATFlow, è protagonista di un percorso di crescita fondato su ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

Domande frequenti su GAC AION in Italia



Quali modelli GAC arrivano in Italia?

I due modelli elettrici AION UT, una compatta urbana, e AION V, un SUV per la famiglia e i lunghi viaggi.

Chi porta GAC in Italia?

ATFlow, che ha annunciato ufficialmente l’avvio del lancio del marchio sul mercato italiano.

Che autonomia ha AION UT?

Fino a 430 km nel ciclo WLTP.

Che autonomia ha AION V?

Fino a 510 km nel ciclo WLTP, con ricarica rapida.

Dove è stato sviluppato il design di AION UT?

Presso il GAC Advanced Design Milano: il design è italiano.

GAC è un grande gruppo?

Sì: è uno dei principali gruppi automobilistici cinesi ed è presente nella classifica Fortune Global 500 da tredici anni consecutivi.

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