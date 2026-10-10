GAC sbarca in Italia con AION UT e AION V
ATFlow avvia il lancio del marchio cinese: la compatta AION UT fino a 430 km WLTP e il SUV AION V fino a 510 km
GAC AION V
Per ATFlow prende ufficialmente il via la sfida del lancio di GAC sul mercato italiano, con l’introduzione dei nuovi modelli elettrici AION UT e AION V. Il gruppo cinese, presente nella classifica Fortune Global 500 da tredici anni consecutivi, debutta in Italia con una compatta urbana e un SUV pensato per la famiglia.
AION UT: la compatta elettrica con design italiano
AION UT è la compatta elettrica progettata per la mobilità urbana contemporanea. Si caratterizza per il design italiano sviluppato presso il GAC Advanced Design Milano, per la grande abitabilità e per un’autonomia fino a 430 km WLTP.
AION V: il SUV elettrico per famiglie e lunghi viaggi
AION V è un SUV elettrico pensato per la famiglia e per i lunghi viaggi. Offre un’autonomia fino a 510 km WLTP, la ricarica rapida e una dotazione tecnologica e di comfort indicata tra le più complete della categoria.
La missione di ATFlow
L’arrivo di GAC in Italia rappresenta, secondo ATFlow, l’inizio di un progetto che unisce visione globale e attenzione alle esigenze del mercato europeo. Per la società il debutto conferma una missione precisa: individuare e sviluppare brand capaci di generare valore per il mercato italiano, supportando la rete distributiva e accompagnando l’evoluzione della mobilità verso soluzioni sempre più innovative e sostenibili. ATFlow si dice convinta che GAC abbia le caratteristiche per ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama automotive europeo.
Il gruppo GAC, spiegano da ATFlow, è protagonista di un percorso di crescita fondato su ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
Domande frequenti su GAC AION in Italia
Quali modelli GAC arrivano in Italia?
I due modelli elettrici AION UT, una compatta urbana, e AION V, un SUV per la famiglia e i lunghi viaggi.
Chi porta GAC in Italia?
ATFlow, che ha annunciato ufficialmente l’avvio del lancio del marchio sul mercato italiano.
Che autonomia ha AION UT?
Fino a 430 km nel ciclo WLTP.
Che autonomia ha AION V?
Fino a 510 km nel ciclo WLTP, con ricarica rapida.
Dove è stato sviluppato il design di AION UT?
Presso il GAC Advanced Design Milano: il design è italiano.
GAC è un grande gruppo?
Sì: è uno dei principali gruppi automobilistici cinesi ed è presente nella classifica Fortune Global 500 da tredici anni consecutivi.
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