Rose Villain protagonista della nuova campagna BMW Serie 1

San Donato Milanese, 9 ottobre 2026 – BMW Italia conferma e rafforza la collaborazione con Rose Villain, protagonista della nuova campagna di comunicazione dedicata alla BMW Serie 1, in onda dall’11 ottobre sui principali canali televisivi e radiofonici nazionali. L’artista, Brand Voice di BMW Italia, presta la voce allo spot e sceglie come colonna sonora il brano “Victoria’s Secret”.

Lo spot tv con la voce di Rose Villain

La campagna è un nuovo capitolo della partnership avviata da BMW Italia con Rose Villain all’inizio del 2026, con l’obiettivo di costruire un dialogo autentico e credibile con le nuove generazioni attraverso linguaggi, passioni e riferimenti culturali contemporanei. Nel filmato televisivo internazionale, adattato localmente dall’agenzia Serviceplan, l’artista accompagna il racconto della BMW Serie 1 con il voice over; “Victoria’s Secret”, uno dei suoi brani più iconici, è la soundtrack dello spot.

La campagna radio realizzata per l’Italia

Oltre alla pianificazione televisiva, BMW Italia lancia una campagna radiofonica dedicata, interamente interpretata da Rose Villain e realizzata specificamente per il mercato italiano. Il concept, ripreso dal testo del brano, ruota attorno all’idea di “raggiungere la luna”: una metafora che diventa la chiave d’accesso al mondo BMW per un pubblico giovane, anche grazie alla comunicazione di condizioni commerciali accessibili.

Progetto editoriale social

Per accompagnare la campagna, BMW Italia e Rose Villain daranno vita a un progetto editoriale social con contenuti originali: backstage esclusivi, momenti di urban lifestyle e driving experience in pista, per valorizzare la BMW Serie 1 come espressione di stile, carattere e dinamismo.

Le parole di BMW Italia e di Rose Villain

«BMW Serie 1 è probabilmente il modello che meglio rappresenta l’espressione della personalità individuale all’interno della nostra gamma», ha dichiarato Carlo Botto Poala, Direttore Marketing di BMW Italia, spiegando di aver affidato il racconto a una voce capace di incarnare autenticità, energia e capacità di innovare.

«La collaborazione con BMW nasce dalla condivisione di una visione comune», ha detto Rose Villain: «Mi piace l’idea di poter contribuire a raccontare un marchio che continua a innovare senza perdere la propria identità, utilizzando la musica e la creatività come strumenti di connessione autentica con le persone».

Domande frequenti sulla campagna BMW Serie 1 con Rose Villain

Quando va in onda la nuova campagna BMW Serie 1?

Gli spot tv e radio vanno in onda dall’11 ottobre sui principali canali televisivi e radiofonici nazionali.

Che ruolo ha Rose Villain nella campagna?

È la Brand Voice di BMW Italia: presta la voce al voice over dello spot tv e interpreta interamente la campagna radiofonica.

Quale brano è la colonna sonora dello spot?

“Victoria’s Secret”, uno dei brani più iconici dell’artista.

Chi ha adattato lo spot per l’Italia?

L’agenzia Serviceplan ha adattato localmente il filmato televisivo internazionale.

Qual è il concept della campagna?

L’idea di “raggiungere la luna”, ripresa dal testo del brano, come chiave d’accesso al mondo BMW per un pubblico giovane.

Ci saranno contenuti social?

Sì: un progetto editoriale con backstage esclusivi, urban lifestyle e driving experience in pista.

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