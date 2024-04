GEN3 Evo: Formula E e FIA sveleranno la nuova monoposto a Monaco

La Formula E e la FIA hanno annunciato il debutto della nuova monoposto GEN3 Evo durante l’E-Prix di Monaco il 25 aprile 2024. Questo modello rappresenta l’evoluzione della GEN3, conosciuta come la monoposto elettrica più veloce, leggera e potente al mondo. Gli aggiornamenti nella GEN3 Evo mirano a migliorare ulteriormente le prestazioni e l’innovazione per le stagioni 11 e 12 del campionato.

La GEN3 Evo, derivata dalla prima auto da corsa progettata specificatamente per le competizioni stradali, punta a rendere le gare più competitive e avvincenti. Con miglioramenti significativi nelle caratteristiche prestazionali, la GEN3 Evo dimostra l’impegno continuo della Formula E e della FIA nell’essere pionieri nella tecnologia sostenibile e nello sport automobilistico.

“Svelando la GEN3 Evo, non lanciamo solo un’auto, ma plasmiamo il futuro del motorsport,” ha dichiarato Jeff Dodds, amministratore delegato della Formula E. Questo modello non solo sottolinea l’innovazione e il superamento dei limiti tecnologici, ma intensifica anche le rivalità in pista e il coinvolgimento dei tifosi.

Dopo il lancio, l’azione si sposterà al Monaco E-Prix, con l’ottavo round del campionato mondiale ABB FIA Formula E il 27 aprile 2024, consolidando la posizione del campionato come leader globale negli sport motoristici.

