Genesis GV60 alla scoperta del Golfo del Tigullio in Liguria

19 agosto 2026 – Genesis propone un itinerario estivo sulla Riviera Ligure di Levante, con base a Santa Margherita Ligure e tappa al Circolo Golf e Tennis Rapallo, uno dei percorsi storici del golf italiano. Il viaggio si svolge a bordo di Genesis GV60, il C-SUV 100% elettrico del Brand coreano, che sostiene il percorso con oltre 500 km di autonomia nel ciclo WLTP e una ricarica rapida dal 10 all’80% in circa 18 minuti in corrente continua.

La quiete della Riviera di Levante

Il viaggio verso la costa attraversa l’Appennino e scende al mare tra viadotti sospesi e lunghe gallerie, un tratto che Genesis GV60 rende più rilassante grazie a una guida assistita e raffinata. Il Cruise Control Adattivo (SCC2) dialoga con il Sistema Intelligente al Limite di Velocità (ISLA) per adattare l’andatura al contesto stradale, mentre l’Assistenza al Mantenimento Attivo della Corsia (LFA 2) contribuisce a una marcia precisa nelle curve che introducono in Liguria. Da Milano, la costa si raggiunge in poco più di due ore, con Santa Margherita Ligure come punto di riferimento dell’intero itinerario: ville in stile liberty e un porticciolo affacciato sul mare compongono il paesaggio da cui si parte per esplorare il Golfo del Tigullio.

Il valore del tempo e della tradizione al Circolo Golf Rapallo

A pochi minuti dalla costa, il Circolo Golf e Tennis Rapallo, riconosciuto dalla Federazione Italiana Golf (FIG), custodisce oltre novant’anni di storia. Genesis affianca la Federazione come Official Automotive Partner dei Campionati Nazionali e Internazionali Amateur, partnership triennale annunciata nel maggio 2026 e suggellata dalla consegna di una Genesis G80 come vettura di rappresentanza. Il percorso conta diciotto buche, par 70, tra pini marittimi e alberi secolari, a poche centinaia di metri dal casello autostradale. Durante la sosta, l’app dei Genesis Connected Services permette di gestire da remoto il clima dell’abitacolo di GV60, mentre i sedili anteriori ventilati, disponibili in base ad allestimenti e pacchetti, completano il comfort nelle giornate più calde.

La scoperta lenta del territorio tra borghi e tornanti

Intorno al Golfo, il territorio offre molto oltre il campo da gioco: da Rapallo, con il suo centro storico e il lungomare, fino a Santa Margherita, con l’entroterra che riserva mete come il borgo di San Michele di Pagana o il santuario di Montallegro, raggiungibile in funivia. Nei saliscendi che collegano borghi e punti panoramici, il sistema di Sospensione Predittiva Intelligente (ECS), disponibile in base ad allestimenti e pacchetti, rileva con la telecamera frontale dossi e irregolarità del fondo stradale e regola l’assetto per attenuarne gli effetti. L’abitacolo accompagna il viaggio con un unico display OLED da 27 pollici che riunisce strumentazione e infotainment, mentre il sistema audio Bang & Olufsen completa l’esperienza a bordo.

Dal promontorio alla Baia del Silenzio

L’itinerario si completa con le mete simbolo del Golfo: da Santa Margherita, la strada panoramica a filo del mare conduce a Portofino, dove l’accesso in auto è regolamentato ma un parcheggio dedicato consente di raggiungere a piedi la celebre piazzetta, agevolato dai sistemi di assistenza al parcheggio PCA e RSPA2 di GV60. In alternativa, il percorso prosegue fino a Sestri Levante, dove la Baia del Silenzio raccoglie in una mezzaluna di sabbia e case colorate uno dei paesaggi più intimi della Liguria, un’estensione resa possibile dall’autonomia di GV60 e dalla ricarica rapida che lascia libertà di allungare il viaggio.

Le parole di Charles Fuster, Brand Director Genesis Italia

«GV60 unisce l’autonomia e la rapidità di ricarica a un’idea di viaggio in cui la sosta resta una pausa breve e prevedibile. È la stessa attenzione alla persona che esprime l’ospitalità Son-nim e che guida ogni nostra scelta, anche lontano dagli itinerari più noti. Con questo spirito vogliamo costruire in Italia una presenza coerente e fedele ai nostri valori», ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Genesis GV60: scheda tecnica e dotazioni del C-SUV elettrico

Lungo poco più di 4,5 metri, Genesis GV60 interpreta il linguaggio di design Athletic Elegance. La batteria da 84 kWh assicura fino a 561 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, mentre l’architettura a 800 Volt consente il passaggio dal 10 all’80% in circa 18 minuti in corrente continua su infrastrutture ultra-rapide, oltre alla ricarica trifase fino a 11 kW in corrente alternata. Con la funzione Vehicle-to-Load, disponibile in base ad allestimenti e pacchetti, la vettura può alimentare dispositivi elettronici esterni. In base all’allestimento, la dotazione comprende sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato, ricarica wireless per smartphone, sistema audio Bang & Olufsen e tetto panoramico.

Genesis in Italia: gamma, prezzi e rete commerciale

Genesis è entrata nel mercato italiano a gennaio 2026. La gamma comprende GV60, C-SUV compatto, Electrified GV70, D-SUV, ed Electrified G80, berlina di rappresentanza, a cui si affianca GV60 Magma, prima vettura ad alte prestazioni del Brand. La strategia commerciale prevede soluzioni di finanziamento a 48 mesi a partire da 399 euro al mese e noleggio a 36 mesi a partire da 449 euro al mese, formula tutto incluso. Dopo il debutto, il primo showroom Genesis ha aperto a Padova presso Ferri Auto, mentre a settembre 2026 è prevista l’apertura dello showroom di Roma.

Domande frequenti su Genesis GV60 e l’itinerario in Liguria

Quanti km di autonomia ha Genesis GV60?

Genesis GV60 offre fino a 561 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, grazie a una batteria da 84 kWh, sufficiente per affrontare l’itinerario ligure senza soste frequenti.

Quanto tempo serve per ricaricare Genesis GV60?

Grazie all’architettura a 800 Volt, GV60 passa dal 10 all’80% di carica in circa 18 minuti su una colonnina ultra-rapida in corrente continua.

Dove si trova il Circolo Golf e Tennis Rapallo?

Il Circolo si trova nel cuore di Rapallo, in Liguria, a poche centinaia di metri dal casello autostradale, ed è riconosciuto dalla Federazione Italiana Golf con un percorso a diciotto buche, par 70.

Che tipo di partnership lega Genesis alla Federazione Italiana Golf?

Genesis è Official Automotive Partner dei Campionati Nazionali e Internazionali Amateur della FIG, con una partnership triennale annunciata a maggio 2026 e avviata con la consegna di una Genesis G80.

Quali sono i modelli Genesis disponibili in Italia?

La gamma italiana comprende GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80, a cui si aggiunge la variante ad alte prestazioni GV60 Magma.

Quanto costa il noleggio di Genesis GV60?

Il noleggio a lungo termine di GV60 parte da 449 euro al mese su 36 mesi con formula tutto incluso, mentre il finanziamento a 48 mesi parte da 399 euro al mese.

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