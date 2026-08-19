Hyundai conquista dieci Red Dot Award 2026 per il design

18 agosto 2026 – Hyundai rafforza il proprio posizionamento globale come leader nel design e nel marketing, conquistando dieci riconoscimenti, tra cui un Best of the Best, ai Red Dot Design Award: Brands & Communication Design 2026, una delle competizioni di design più prestigiose al mondo insieme agli iF Design Award in Germania e agli International Design Excellence Awards (IDEA) negli Stati Uniti.

UX Studio Seoul: il Best of the Best nella categoria Digital Solution

L’UX Studio Seoul ha conquistato il titolo Best of the Best nella categoria Digital Solution, insieme a due ulteriori Winner Award nelle categorie Interior Design ed Exhibition Design, per un totale di tre riconoscimenti. Si tratta del primo spazio di ricerca sulla user experience del settore automotive caratterizzato da un approccio open-format, che consente a qualsiasi cliente di partecipare al processo di sviluppo dell’esperienza utente e di fornire direttamente il proprio feedback. Il sistema modulare degli spazi permette di adattare con flessibilità l’ambiente alle esigenze dei diversi progetti di ricerca, affermandosi come una piattaforma capace di trasformare la partecipazione dei clienti in uno strumento strategico per lo sviluppo del brand.

CES 2026: la robotica come partner tecnologico

Lo spazio Hyundai al Consumer Electronics Show (CES) 2026 ha ricevuto due Winner Award, nelle categorie Spatial Communication e Fair Stand. L’esposizione ha proposto una nuova interpretazione della robotica, presentandola come un partner tecnologico in grado di crescere insieme alle persone, illustrando in modo trasparente il processo di ricerca e sviluppo alla base delle innovazioni del Gruppo in questo settore. Il coinvolgimento diretto dei visitatori ha contribuito a comunicare in modo efficace a un pubblico internazionale la visione di Hyundai sull’intelligenza artificiale e sulla robotica incentrata sulle persone.

Gli altri cinque Winner Award ai Red Dot 2026

Oltre a UX Studio Seoul e CES 2026, Hyundai ha ricevuto altri cinque Winner Award. Hyundai Hope On Wheels è stato premiato per la rinnovata brand identity a supporto della missione di sensibilizzazione, ricerca e cura nell’ambito dei tumori pediatrici. IAA Mobility 2025 ha vinto nella categoria Stands & Booths per il design dello stand con cui Hyundai ha presentato la propria visione per il mercato europeo delle piccole auto elettriche con Concept THREE, costruito attorno al colore Hyundai Blue. Nella categoria Corporate Publishing sono stati premiati UX Studio Seoul Book, che documenta la filosofia dello spazio di ricerca coreano, e RETRACE Magazine, pubblicazione che celebra i ricordi condivisi legati ai modelli STELLA e SONATA. Infine, l’Hyundai Onboarding Kit ha vinto nella categoria Corporate Promotional Items, con oggetti ispirati all’iconica Hyundai Pony pensati per accompagnare i nuovi dipendenti nella cultura del brand.

Il valore dei Red Dot Award per il posizionamento di Hyundai

I dieci riconoscimenti ottenuti confermano l’eccellenza di Hyundai nell’ambito del design degli spazi, della customer experience e della comunicazione del brand, consolidando il posizionamento globale dell’azienda come Smart Mobility Solution Provider all’avanguardia nel design. Fondata nel 1967 e parte di Hyundai Motor Group, Hyundai conta oltre 120mila dipendenti nel mondo, con 10 stabilimenti produttivi e 7 Centri di Ricerca e Sviluppo. In Italia, la rete conta 142 concessionarie e una quota di mercato superiore al 3,1% secondo i dati UNRAE 2024.

Domande frequenti sui Red Dot Award 2026 di Hyundai

Quanti riconoscimenti ha ottenuto Hyundai ai Red Dot Award 2026?

Hyundai ha ottenuto dieci riconoscimenti complessivi ai Red Dot Design Award: Brands & Communication Design 2026, tra cui un Best of the Best.

Cosa ha vinto l’UX Studio Seoul ai Red Dot Award?

L’UX Studio Seoul ha vinto il Best of the Best nella categoria Digital Solution e due Winner Award nelle categorie Interior Design ed Exhibition Design.

Quali premi ha ricevuto lo stand Hyundai al CES 2026?

Lo spazio Hyundai al CES 2026 ha ricevuto due Winner Award, nelle categorie Spatial Communication e Fair Stand, per la comunicazione della visione sulla robotica.

Cos’è Hyundai Hope On Wheels?

È l’iniziativa Hyundai a supporto della sensibilizzazione, ricerca e cura nell’ambito dei tumori pediatrici, premiata ai Red Dot per la sua rinnovata brand identity.

Cosa sono i Red Dot Design Award?

Sono una delle competizioni di design più prestigiose al mondo, insieme agli iF Design Award in Germania e agli International Design Excellence Awards (IDEA) negli Stati Uniti.

Quante concessionarie Hyundai ci sono in Italia?

Hyundai è presente in Italia con una rete di 142 concessionarie, per una quota di mercato superiore al 3,1% secondo i dati UNRAE 2024.

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