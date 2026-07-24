Hankook: primo equipaggiamento per Porsche 911 Carrera

Il gruppo Hankook raggiunge un nuovo traguardo nel segmento delle auto sportive: per la prima volta, i pneumatici premium del marchio vengono scelti come primo equipaggiamento per la Porsche 911 Carrera. Dopo circa dieci anni come fornitore di primi equipaggiamenti Porsche e un intenso lavoro di sviluppo, l’iconico modello del costruttore tedesco esce ora dalla linea di produzione calzato con pneumatici Hankook contrassegnati dalla marcatura “NA2” sul fianco.

Le misure degli pneumatici Hankook per la Porsche 911 Carrera

Sull’asse anteriore della Porsche 911 Carrera viene utilizzata la dimensione 235/40 ZR19, mentre su quello posteriore è impiegata la dimensione 295/35 ZR20: entrambe progettate specificamente per le elevate esigenze di guida dinamica del modello. La dotazione è basata sul pneumatico sportivo Ventus S1 Evo Z, sviluppato in via esclusiva per questo primo equipaggiamento con l’obiettivo di garantire la massima precisione di sterzata, una stabilità di guida ottimale e la massima aderenza in ogni condizione.

Anni di sviluppo per soddisfare gli standard Porsche

Il percorso che ha portato al primo equipaggiamento della Porsche 911 Carrera è stato segnato da numerose sfide tecniche. Dopo l’assegnazione ufficiale dell’incarico, il team di sviluppo di Hankook ha svolto diversi anni di intenso lavoro per raggiungere i severi obiettivi di prestazione fissati da Porsche AG in quattro ambiti chiave. Particolarmente complessa è stata la coordinazione tra le proprietà di maneggevolezza sull’asciutto, incluso il comportamento durante il cambio di corsia, e la maneggevolezza sul bagnato: un conflitto di obiettivi ulteriormente accentuato dall’architettura a motore posteriore e trazione posteriore tipica della 911 Carrera. Per rispondere a questa caratteristica, gli ingegneri Hankook hanno sviluppato design del battistrada dedicati per gli pneumatici anteriori e posteriori, con geometrie di profilo e modelli di battistrada ottimizzati su misura per il modello Porsche. È stata inoltre messa a punto una nuova mescola, con resine speciali e silice e un processo innovativo di miscelazione, per garantire prestazioni costanti sia in condizioni asciutte sia bagnate, con un’eccellente reattività della superficie anche in presenza di un velo d’acqua sul manto stradale.

Un programma di test su tre circuiti internazionali

Una caratteristica fondamentale dello sviluppo è stato il programma di test dalla portata eccezionalmente ampia: a differenza di altri progetti, in cui viene generalmente utilizzato un solo circuito di prova, Hankook ha testato la Porsche 911 Carrera su tre circuiti internazionali ad alte prestazioni. Le prestazioni di cambio corsia e di maneggevolezza sono state valutate al circuito di collaudo ATP di Papenburg e al circuito di prova Idiada in Spagna, vicino a Barcellona. Le prestazioni di maneggevolezza sull’asciutto ad alta velocità sono state dimostrate al circuito di collaudo di Nardò, nel sud Italia, mentre le caratteristiche di maneggevolezza sul bagnato sono state ottimizzate al circuito di collaudo di Pferdsfeld e in altri test track.

Le dichiarazioni di Hankook

Aleix Alcaraz, collaudatore per le prove soggettive presso Hankook, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo era fornire una sensazione di guida precisa, stabilità ad alta velocità e un’aderenza affidabile in tutte le condizioni. L’equilibrio tra l’idoneità per la pista e l’uso quotidiano ha reso questo progetto particolarmente impegnativo. Spingere la leggendaria 911 Carrera fino ai suoi limiti su circuiti di prova come Nardò e trasferire queste esperienze su strada è stata una sfida e allo stesso tempo un’esperienza unica”. Yong Chul Choi, vicepresidente e direttore dell’Hankook Europe Technical Center, ha aggiunto: “Il primo equipaggiamento della Porsche 911 Carrera, uno dei modelli iconici di auto sportive più famose e significative al mondo, costituisce una pietra miliare per Hankook. Questo importante risultato è il frutto di molti anni di sviluppo tecnologico e testimonia la nostra competenza, in costante crescita, nel campo della dinamica di guida. Segna un passo significativo per il nostro impegno nel segmento delle supercar”.

Domande frequenti su Hankook e la Porsche 911 Carrera

Quali pneumatici Hankook equipaggiano la Porsche 911 Carrera?

La Porsche 911 Carrera monta il pneumatico sportivo Hankook Ventus S1 Evo Z, con marcatura “NA2” sul fianco, nelle misure 235/40 ZR19 all’anteriore e 295/35 ZR20 al posteriore.

È la prima volta che Hankook equipaggia la Porsche 911?

Sì, si tratta del primo equipaggiamento originale di Hankook sulla Porsche 911 Carrera, dopo circa dieci anni di collaborazione come fornitore Porsche su altri modelli.

Su quali circuiti sono stati testati gli pneumatici Hankook per la 911 Carrera?

Il programma di sviluppo ha previsto test su tre circuiti internazionali: l’ATP di Papenburg e l’Idiada in Spagna per cambio corsia e maneggevolezza, Nardò in Italia per la maneggevolezza sull’asciutto ad alta velocità, e Pferdsfeld per le caratteristiche sul bagnato.

Che caratteristiche tecniche ha la mescola sviluppata per la 911 Carrera?

La mescola, sviluppata appositamente da Hankook, utilizza resine speciali e silice con un processo innovativo di miscelazione, per garantire aderenza costante sia in condizioni asciutte sia bagnate.

Chi ha commentato il primo equipaggiamento Hankook su Porsche 911?

Aleix Alcaraz, collaudatore Hankook per le prove soggettive, e Yong Chul Choi, vicepresidente e direttore dell’Hankook Europe Technical Center, hanno commentato pubblicamente il traguardo raggiunto.

Cosa significa la marcatura NA2 sugli pneumatici Hankook?

La marcatura “NA2” identifica gli pneumatici Hankook Ventus S1 Evo Z omologati come primo equipaggiamento specifico per la Porsche 911 Carrera.

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