Hispano Suiza Carmen Sagrera debutta nella serie Prime Video “Day One”

La Hispano Suiza Carmen Sagrera, futuristica hypercar elettrica dello storico marchio spagnolo, fa il suo ingresso nel mondo delle serie internazionali debuttando in “Day One“, nuova produzione originale di Prime Video che racconta il delicato rapporto tra innovazione tecnologica e umanità nell’era digitale. La serie è ambientata a Barcellona e più precisamente al Mobile World Congress, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati alla tecnologia e alla connettività, che ogni anno riunisce più di 110.000 professionisti del settore tech nella città catalana.

Lanciata nel 2024 per celebrare il 120° anniversario di Hispano Suiza, la Carmen Sagrera appare nella serie “Day One” come l’auto personale di Diskin, un influente imprenditore tecnologico interpretato dall’attore Jordi Mollà. Il personaggio di Diskin incarna sia la potenzialità rivoluzionarie dell’innovazione sia i rischi legato a uno sviluppo tecnologico incontrollato.

La trama della nuova serie “Day One”

La trama di “Day One” ruota attorno alla storia di Ulises Albet, interpretato da Alex Gonzalez, un prodigio dell’informatica che torna a Barcellona dopo dieci anni lontano dal settore per affrontare una nuova innovazione tecnologica che potrebbe avere conseguenze imprevedibili per l’umanità. La storia si sviluppa tra alcuni dei luoghi tech più rappresentativi della città di Barcellona. Del cast di attori fanno parte anche Alba Planas, Asier Etxeandia, Renata Notni, Iván Massagué e Mireia Oriol. La serie “Day One”, composta da sei episodi da 45 minuti ciascuno, è diretta da Marta Pahissa e Víctor Cuadrado, mentre la sceneggiatura è firmata da Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno e Juan Salvador López.

Il CEO di Hispano Suiza Sergio Martínez Campos ha sottolineato come la presenza della supercar nella serie rappresenti un grande occasione di visibilità per il brand iberico: “Per il nostro marchio, partecipare a Day One significa portare sugli schermi di tutto il mondo un’auto che rappresenta la nostra visione tecnologica e il nostro impegno verso l’innovazione. Fin dalle sue origini, Hispano Suiza è stata strettamente legata allo sviluppo tecnologico e partecipare ad una produzione ambientata al Mobile World Congress rafforza questo legame naturale con l’ecosistema globale della tecnologia e della mobilità del futuro. Il nostro rapporto con la Mobile World Capital Barcelona Foundation e con il Mobile World Congress è solido e continuo; due anni fa abbiamo presentato la nostra tecnologia attraverso un’esperienza con il nostro simulatore e oggi lo facciamo con il veicolo reale, proiettando il nostro sguardo verso il futuro attraverso il design, l’ingegneria e l’innovazione applicata all’automobile”.

Su Prime Video dal 13 marzo

Parallelamente al lancio della serie, Hispano Suiza ha partecipato attivamente al Mobile World Congress 2026, esponendo la Carmen Sagrera e prendendo parte a incontri dedicati al futuro dell’innovazione automobilistica. La serie One Day, presentata in anteprima il 5 marzo a Barcellona e l’11 marzo a Madrid, sarà disponibile su Prime Video dal 13 marzo, portando sullo schermo un racconto che intreccia tecnologia, etica e futuro della mobilità.

