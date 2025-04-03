I drive Mercedes-Benz è il nome del nuovo programma che mette in contatto scuola e imprese

Mercedes-Benz Italia ha sviluppato il nuovo programma #I drive Mercedes-Benz che mette in contatto il mondo del customer services con gli Istituti Tecnici e Meccatronici del territorio. Si tratta in parole povere di un modo di fare da tramite tra il mondo della scuola e quello delle imprese. Il programma infatti permette ai giovani che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro una prima importante opportunità.

Il programma “#I drive Mercedes-Benz” nasce dalla Training Academy di Mercedes-Benz Italia, che ha avviato una serie di iniziative formative per gli Istituti Tecnici e Meccatronici nella Regione Lazio e nelle aree limitrofe. L’iniziativa si è ora estesa a livello nazionale, coinvolgendo 17 dealer che collaborano per supportare il reclutamento di personale per officine e accettazione. Il processo di selezione è semplice: i dealer segnano gli istituti con cui intendono collaborare, che vengono invitati a un Open Day. Durante l’evento, fino a 20 studenti visitano l’officina, dove hanno modo di confrontarsi direttamente con i professionisti del settore. Dopo l’Open Day, i curricula vengono raccolti, e gli studenti, dopo aver completato gli esami di scuola superiore, partecipano a colloqui individuali. I dealer selezionano quindi almeno un candidato per un tirocinio o stage di sei mesi.

“I giovani rappresentano il futuro dell’impresa, un capitale su cui dobbiamo investire e alla cui crescita dobbiamo contribuire attivamente. Con il progetto Vivaio, avviato nel 2016, abbiamo facilitato l’ingresso nel mondo del lavoro di oltre 150 ragazzi, molti dei quali continuano a far parte del nostro team Mercedes. Oggi, grazie all’esperienza acquisita, siamo lieti di presentare questo nuovo programma che crea un collegamento diretto tra i dealer e gli istituti professionali del territorio, aprendo un canale scuola-lavoro fondamentale e rafforzando il nostro impegno nella corporate citizenship.”

Gianluigi Riccioni, Direttore Customer Services MBC di Mercedes-Benz Italia

