Un incendio è divampato nella notte tra il 26 e il 27 novembre 2026 al Leopard Circuit di Viterbo, il kartodromo sulla via Cassia Nord, distruggendo il tendone utilizzato come rimessaggio dalla scuderia Tony Kart Racing Team.

Indice

L’incendio notturno al Leopard Circuit di Viterbo

Le fiamme sarebbero divampate intorno alle 00:30 del 27 novembre, interessando il tendone adibito a rimessaggio della scuderia Tony Kart Racing Team e il materiale custodito al suo interno: kart, gomme e attrezzature. A dare l’allarme sarebbe stato il personale di vigilanza del circuito, dopo aver notato le fiamme alzarsi dalla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le cui operazioni di spegnimento sarebbero proseguite fino alle 5 circa, con le squadre rimaste nell’area fino alle 8 per completare la messa in sicurezza.

Ingenti danni al rimessaggio Tony Kart: stima di un milione di euro

I danni risulterebbero ingenti: la copertura del tendone sarebbe stata completamente consumata dal fuoco, e alcuni sostegni metallici si sarebbero piegati, finendo sulle attrezzature e sui telai dei kart custoditi all’interno. La stima dei danni, ancora provvisoria, potrebbe arrivare a circa un milione di euro, anche se resta necessario quantificare con precisione il valore del materiale perduto. Le fiamme sarebbero rimaste circoscritte al rimessaggio della Tony Kart, senza raggiungere gli altri tendoni del circuito, rimasti intatti; a scongiurare conseguenze più gravi avrebbe contribuito anche il fatto che la benzina fosse custodita in un’altra zona del kartodromo.

L’ipotesi dolosa: indagano i carabinieri

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sull’origine del rogo indagano i Carabinieri, tra le cui ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella dolosa. Le telecamere di sicurezza del circuito avrebbero ripreso due persone entrare nell’area del rimessaggio poco prima che dal tendone si alzasse una fiammata; i militari avrebbero già acquisito le registrazioni, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti. Si tratta, al momento, di ipotesi investigative non confermate.

Il circuito resta operativo: in corso la WSK Final Cup

Nonostante l’incendio, il Leopard Circuit resterebbe operativo: con il rimessaggio distrutto dal fuoco transennato, le attività in pista sarebbero proseguite regolarmente nella mattinata del 27 novembre. Al circuito è in corso l’appuntamento conclusivo della WSK Final Cup, con oltre 350 piloti iscritti, in programma fino a domenica 29 novembre.

Domande frequenti sull’incendio al Leopard Circuit di Viterbo

Cosa è successo al Leopard Circuit di Viterbo?

Nella notte tra il 26 e il 27 novembre 2026 un incendio avrebbe distrutto il tendone utilizzato come rimessaggio dalla scuderia Tony Kart Racing Team, insieme a kart, gomme e attrezzature custodite al suo interno.

Ci sono stati feriti?

Non risultano feriti: le fiamme sarebbero rimaste circoscritte al tendone del rimessaggio Tony Kart, senza coinvolgere persone né gli altri tendoni del circuito.

Qual è l’entità dei danni?

La stima, ancora provvisoria, potrebbe arrivare a circa un milione di euro tra kart, gomme e attrezzature, ma il valore esatto del materiale perduto deve ancora essere quantificato con precisione.

L’incendio è doloso?

Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, che starebbero valutando anche l’ipotesi dolosa dopo che le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso due persone entrare nell’area del rimessaggio poco prima dell’incendio. Si tratta di un’ipotesi investigativa, non di una conclusione definitiva.

Il circuito è ancora agibile?

Sì: nonostante l’incendio, il Leopard Circuit resterebbe operativo e ospita in questi giorni l’appuntamento conclusivo della WSK Final Cup, con oltre 350 piloti iscritti, in programma fino al 29 novembre.

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