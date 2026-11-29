Grande successo per la FIAT Torino City Marathon 2026, che nelle giornate di sabato e domenica ha animato Torino con migliaia di runner e un grande pubblico lungo il percorso: FIAT, Title Sponsor per il secondo anno consecutivo, rinnova così il legame profondo con la città in cui il Marchio è nato oltre 125 anni fa.

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FIAT Torino City Marathon 2026: un successo per la città e per il Marchio

Nelle giornate di sabato e domenica, una città in festa, migliaia di runner sulle strade e un grande pubblico lungo il percorso: la FIAT Torino City Marathon si è chiusa con un successo che conferma ancora una volta la capacità della manifestazione di unire sport, passione e condivisione nel cuore di Torino. Per il secondo anno consecutivo FIAT è stata Title Sponsor dell’evento, rinnovando attraverso una delle manifestazioni sportive più partecipate della città il legame indissolubile con Torino, dove il Marchio è nato oltre 125 anni fa e dove ancora oggi continua a progettare e produrre automobili.

La gara: vittoria di Wubshet Demisse Jote, show al femminile per Viola Jelagat Yator

La FIAT Torino City Marathon 2026 ha regalato una gara maschile combattutissima, decisa soltanto negli ultimi metri dopo 42,195 km di confronto serrato. A conquistare la vittoria è stato l’etiope Wubshet Demisse Jote in 2:12:29, con appena tre secondi di vantaggio sull’italiano Daniele Farronato, secondo in 2:12:32. Terzo posto per un altro azzurro, Giovanni Susca, in 2:12:36.

Nella competizione femminile, successo per la keniana Viola Jelagat Yator in 2:31:12, davanti alle etiopi Biruk Tamire Kiya e Kassaye Agimas Wubu, entrambe accreditate dello stesso tempo di 2:32:15. La migliore italiana è stata Barbara Bressi, quinta assoluta in 2:42:26.

Fiat 500 Hybrid, simbolo del legame tra FIAT e Torino

Ad aprire la strada ai maratoneti è stata la nuova Fiat 500 Hybrid, partita da Piazza Vittorio Veneto per accompagnare idealmente gli atleti lungo il percorso. Una presenza dal forte valore simbolico: progettata a Torino e prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, la 500 Hybrid rappresenta oggi uno dei simboli più immediati del rapporto che continua a unire FIAT alla sua città. Un rapporto che durante l’intero weekend è stato soprattutto fatto di persone: dalle migliaia di partecipanti al pubblico che ha seguito le competizioni lungo le strade, la FIAT Torino City Marathon ha offerto al Marchio l’occasione di essere ancora una volta vicino alla gente, condividendo un momento autenticamente popolare e inclusivo.

Fiat Grizzly protagonista al Marathon Village e in Piazza Castello

Grande curiosità e interesse anche per la nuova Fiat Grizzly. Esposta al Marathon Village presso Green Pea durante il weekend e protagonista anche nel cuore della città, la nuova vettura ha richiamato numerosi visitatori, offrendo al pubblico della manifestazione l’opportunità di scoprirla da vicino. Con Grizzly, FIAT amplia la propria offerta all’insegna della versatilità, dello spazio e dell’accessibilità, valori perfettamente coerenti con la vocazione del Marchio a sviluppare automobili pensate per le esigenze reali delle persone.

Torino City Run: sport e solidarietà con l’Istituto di Candiolo

Il weekend torinese ha avuto anche un’importante dimensione solidale. Sabato, la Torino City Run ha portato circa 2.000 persone a correre o camminare per circa 5 km nel Parco del Valentino, sostenendo le attività di cura e ricerca dell’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo. Un appuntamento aperto a tutti e senza limiti di età, capace di trasformare il piacere di stare insieme e fare sport in un contributo concreto a una finalità benefica.

La FIAT Torino City Marathon si conferma così molto più di una competizione sportiva: una festa collettiva capace di mettere in movimento un’intera città. Per FIAT, essere ancora una volta al fianco di Torino significa celebrare una storia comune che parte da lontano ma continua a guardare avanti: dalle linee di Mirafiori alle strade del centro, dalle automobili alle persone che ogni giorno vivono la città.

Domande frequenti sulla FIAT Torino City Marathon 2026

Chi ha vinto la FIAT Torino City Marathon 2026?

Tra gli uomini ha vinto l’etiope Wubshet Demisse Jote in 2:12:29, davanti all’italiano Daniele Farronato (2:12:32) e a Giovanni Susca (2:12:36). Tra le donne ha vinto la keniana Viola Jelagat Yator in 2:31:12.

Qual è stata la migliore italiana nella gara femminile?

Barbara Bressi, quinta assoluta in 2:42:26.

Che ruolo ha avuto la Fiat 500 Hybrid nell’evento?

Ha aperto la maratona partendo da Piazza Vittorio Veneto, accompagnando idealmente i maratoneti lungo il percorso: è la city car progettata a Torino e prodotta nello stabilimento di Mirafiori.

Dove è stata esposta la nuova Fiat Grizzly durante il weekend?

Al Marathon Village presso Green Pea e, nel cuore della città, in Piazza Castello.

Cos’è la Torino City Run?

È la prova non competitiva di circa 5 km nel Parco del Valentino, che ha portato circa 2.000 persone a correre o camminare a sostegno delle attività di cura e ricerca dell’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo.

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