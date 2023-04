Incidente stradale per Ciro Immobile: macchina distrutta da un tram

Bruttissimo incidente per il calciatore Ciro Immobile. L’automobile del giocatore della Lazio è stata travolta da un Tram finendo per essere totalmente distrutta. L’incidente è avvenuto a Roma tra piazza delle Cinque Giornate e Ponte Matteotti, vicino piazza Mazzini. Per fortuna il calciatore è uscito totalmente illeso da questo bruttissimo incidente anche, se ovviamente molto spaventato per quello che sarebbe potuto accadere.

Ciro Immobile distrugge la sua auto contro un tram a Roma

A quanto pare, la colpa non sarebbe del calciatore ma del tram numero 19 che sarebbe passato con il rosso finendo per colpire in pieno l’auto di Ciro Immobile. Il quale, come mostrano anche le prime immagini dopo l’incidente, sembra essere uscito senza nessun problema dai rottami della sua auto. Il giocatore della Lazio dopo la vittoria con lo Spezia si stava godendo il suo giorno libero dopo essere ritornato al gol.

Immobile è stato comunque portato in ospedale per accertamenti. La polizia adesso sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. A bordo dell’auto insieme a Ciro Immobile c’erano anche le due figlie. Per fortuna anche loro sono uscite indenni da questo bruttissimo incidente che in totale ha coinvolto ben 7 persone tutte portate in ospedale per accertamenti.





