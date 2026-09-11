ITALA e O.S.C.A. protagoniste al Salone Auto Torino 2026

Il progetto di rilancio di ITALA e O.S.C.A., guidato da Massimo Di Risio, si presenta al gran completo al Salone Auto Torino 2026: cinque modelli, due anteprime assolute e una visione industriale che porta i due storici marchi italiani, per la prima volta, in un unico spazio espositivo.

ITALA e O.S.C.A. al Salone Auto Torino 2026 con l’intera gamma

Dopo il debutto di ITALA 35 al MAUTO di Torino e la presentazione mondiale di O.S.C.A. MT6 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il Salone Auto Torino 2026 rappresenta la prima occasione per vedere insieme l’intera famiglia di prodotti sviluppata per il rilancio dei due storici marchi italiani. In mostra ci sono cinque modelli: ITALA 35, ITALA 56, ITALA 61, O.S.C.A. MT6 e O.S.C.A. MT8, questi ultimi due in veste di concept Full Hybrid che anticipano gli sviluppi futuri dei marchi. La gamma ITALA sfoggia una livrea in Antracite satinato, mentre i modelli O.S.C.A. sono verniciati in un rosso scuro che omaggia il colore storico delle vetture da competizione del marchio, capaci di 1.000 vittorie in soli 20 anni di attività. Il Gruppo BiAuto, già partner di O.S.C.A. e ITALA con il primo showroom inaugurato al lancio di ITALA 35, affianca la squadra dei due marchi durante l’evento con test-drive ed esperienze dedicate ai clienti.

ITALA 35: la Cross-Styler compatta torna nel suo “salotto di casa”

Primo modello del rilancio ITALA, ITALA 35 richiama nel nome la leggendaria 35/45 HP vincitrice della Pechino-Parigi del 1907, e si ripropone al pubblico nella Piazzetta Reale di Torino, luogo che ha ospitato uno dei clienti più illustri del marchio, la Regina Margherita di Savoia. Il modello ripropone la formula di Cross-Styler compatto con interni in Alcantara e pelle da concerie italiane, cerchi diamantati da 20 pollici abbinati a pneumatici Pirelli P-ZERO, tetto panoramico apribile e ADAS di secondo livello. Il motore 1.5 TGDI porta ITALA 35 a una velocità massima superiore ai 190 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e un consumo medio dichiarato di 6,8 l/100 km. Il prezzo al pubblico è di 35.000 euro tutto incluso, con il cliente chiamato a scegliere solo il tipo di personalizzazione.

O.S.C.A. MT6: il ritorno su strada del marchio dei fratelli Maserati

O.S.C.A. MT6 segna il ritorno sulle strade del marchio fondato dai fratelli Maserati nel 1947, proponendosi come primo “Sportover” compatto: una nuova interpretazione del crossover coupé sportivo. Il modello monta cerchi da 21 pollici con pneumatici Pirelli P-ZERO, un assetto dedicato con molle e ammortizzatori specifici, un sistema frenante maggiorato e sedili sportivi rivestiti in Alcantara e pelle pregiata italiana. Anche il motopropulsore è stato messo a punto dai tecnici O.S.C.A. per allinearne potenza ed erogazione allo spirito sportivo che ha reso celebre il marchio nelle competizioni.

ITALA 61: l’ammiraglia da quasi 5 metri con trazione integrale predittiva

ITALA 61 debutta come top di gamma del marchio: quasi 5 metri di lunghezza, 7 posti di prima classe, trazione integrale permanente predittiva e una dotazione tecnica d’avanguardia, con sedili di terza fila reclinabili e abbattibili elettricamente e Head-Up Display. La trazione integrale ripartisce in maniera ottimale la coppia su ogni singola ruota non appena percepisce una perdita di aderenza. Gli interni in Alcantara e pelle italiana e i cerchi in lega da 22 pollici con pneumatici Pirelli P-ZERO completano il posizionamento premium, insieme a un’esclusiva borsa in pelle pregiata incastonata nel portellone posteriore, richiamo alla ITALA 61 storica che ne ha ispirato il nome. Sotto il cofano un motore 2.0 TGDI a 4 cilindri da 231 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti con comandi al volante.

I concept Full Hybrid: ITALA 56 e O.S.C.A. MT8 anticipano il 2027

A Torino debuttano anche due concept che tracciano la strada dell’elettrificazione dei due marchi a partire dal 2027: ITALA 56, Cross-Styler di taglia media, e O.S.C.A. MT8, che nella kermesse torinese svela in anteprima assoluta le sue forme definitive. ITALA 56 Full Hybrid abbina un propulsore endotermico 2.0 Turbo a iniezione diretta a un motore elettrico, per una potenza massima combinata superiore ai 230 CV; la versione Full Hybrid affiancherà quella endotermica 1.5 TGDI, disponibile a partire dall’autunno 2026. O.S.C.A. MT8, lo “Sportover di classe” lungo 4,87 metri, al lancio sarà proposto con motore 2.0 TGDI a trazione anteriore o integrale predittiva, mentre nel corso del 2027 arriverà una versione Full Hybrid capace di superare i 300 CV combinati. Il design riprende gli stilemi della sorella MT6, con elementi di carrozzeria in carbonio, sedili sportivi, cerchi da 22 pollici e livrea rosso scuro. Tra le altre novità in arrivo, l’attesissima O.S.C.A. Sportscar, che sarà lanciata nel 2027 per celebrare gli 80 anni dalla nascita dell’azienda.

Fabbrica Italia: il progetto industriale dietro ITALA e O.S.C.A.

La presenza al gran completo della gamma O.S.C.A. e ITALA al Salone Auto Torino 2026 rappresenta una nuova tappa del progetto di rilancio dei due storici marchi italiani voluto da Massimo Di Risio. L’iniziativa punta a generare valore sul territorio nazionale attraverso la nascita di due nuovi impianti a Macchia d’Isernia, in Molise, e di una nuova società, Fabbrica Italia, con l’obiettivo di disegnare, sviluppare, industrializzare e produrre i modelli dei due marchi partendo da piattaforme tecnologiche proprietarie, attraverso una rete di partnership con le eccellenze italiane della filiera automotive.

Domande frequenti su ITALA e O.S.C.A. al Salone Auto Torino 2026

Quali modelli ITALA e O.S.C.A. sono esposti al Salone Auto Torino 2026?

Sono esposti cinque modelli: ITALA 35, ITALA 56, ITALA 61, O.S.C.A. MT6 e O.S.C.A. MT8, questi ultimi due come concept Full Hybrid.

Quanto costa ITALA 35?

ITALA 35 ha un prezzo al pubblico di 35.000 euro tutto incluso, con il cliente che sceglie solo il tipo di personalizzazione di esterni e interni.

Che motore monta ITALA 61?

ITALA 61 monta un motore 2.0 TGDI a 4 cilindri da 231 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti con comandi al volante e trazione integrale permanente predittiva.

Chi ha fondato il marchio O.S.C.A.?

O.S.C.A. è stato fondato dai fratelli Maserati nel 1947; il marchio è tornato sulle strade nel 2026 con il modello MT6, il primo “Sportover” compatto della sua nuova gamma.

Quando arriveranno le versioni Full Hybrid di ITALA e O.S.C.A.?

ITALA 56 Full Hybrid affiancherà la versione endotermica già in vendita dall’autunno 2026, mentre O.S.C.A. MT8 Full Hybrid, con oltre 300 CV combinati, arriverà nel corso del 2027.

Dove verranno prodotti i modelli ITALA e O.S.C.A.?

I modelli saranno prodotti in due nuovi impianti a Macchia d’Isernia, in Molise, attraverso la nuova società Fabbrica Italia voluta da Massimo Di Risio per il rilancio industriale dei due marchi.

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