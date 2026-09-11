Previsioni traffico e meteo 11-13 settembre: ultimi scorci estivi

L’estate è ormai agli sgoccioli e, dopo la ripresa delle attività lavorative, ora è il turno del ritorno a scuola degli studenti. Un mix che porterà all’esaurimento della stagione delle gite fuoriporta, come di consuetudine da metà settembre in poi. Anche se il weekend in arrivo avrà ancora un meteo piuttosto piacevole e soleggiato, mentre è stato rinnovato di una settimana lo sconto sulle accise del gasolio, con i prezzi dei carburanti sempre più in salita e vicini a valori record.

Le previsioni del traffico

Dunque, il weekend ormai dovrebbe non portare a grandi disagi su strade e autostrade, anche se qualche gita, soprattutto nelle località di lago o mare e con distanze più limitate, non mancherà. Di conseguenza, servirà ancora fare attenzione questo pomeriggio/sera in uscita dalle grandi città e nel pomeriggio/sera di domenica, in senso inverso. Qualche ingorgo e rallentamento è possibile, approfittando di un meteo ancora abbastanza favorevole.

Le strade e autostrade più trafficate saranno, dunque, quelle verso le località balneari e i laghi: dall’A4 verso il Lago di Garda e le località balneari venete all’A8/A9 per i laghi lombardi, passando per le autostrade verso la Liguria, l’A14 Adriatica e l’A2 del Mediterraneo. Con la consueta attenzione allo snodo dell’A1 a Bologna. Oltre, ovviamente, alle strade statali locali, nei pressi delle località turistiche. Finito l’esodo, il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è stato ridotto al classico stop solamente nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle 22.

La situazione dei carburanti

A diminuire la voglia di gite fuoriporta, spostandosi con mezzi propri, c’è la continua impennata dei carburanti. Anche oggi il rilevamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha mostrato una crescita importante dei costi, con una salita di 9 millesimi sia per la benzina che per il diesel. Portando, rispettivamente, il prezzo medio in Italia in modalità self su rete stradale a 2,086 e 2,193 euro al litro. Con nuove soglie pronte ad essere superate.

Ancora più rilevante l’aumento sulla rete autostradale: la verde è cresciuta di 13 millesimi ed è arrivata a 2,176 euro al litro, mentre il diesel ha segnato un +10 millesimi, per salire a 2,268 euro/litro. Le notizie dal fronte del Medio Oriente e del prezzo del petrolio continuano ad essere pessime, con il greggio ancora in salita ed oltre i 100 dollari al barile. Di conseguenza, arriveranno nuovi aumenti nei prossimi giorni anche per i prezzi dei carburanti in Italia.

Nella serata di ieri, intanto, il Governo ha prorogato per un’altra settimana, fino al 17 settembre, lo sconto di 17 centesimi al litro (IVA inclusa) sulle accise del diesel, in attesa di trovare l’accordo su provvedimenti più a lungo termine, con misure selettive per i redditi più bassi e per le categorie più colpite. Anche se non c’è ancora la quadra, almeno al momento, nella maggioranza, con la Lega che vuole includere anche i lavoratori autonomi, le partite IVA e gli artigiani.

Il taglio delle accise “è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo della benzina e gasolio, in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana”. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio pubblicato sui social dopo il Consiglio dei ministri. Di fronte alla crisi energetica “serve fare di più per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull’aumento della produzione nazionale di petrolio e gas”.

Le previsioni meteo

Il weekend in arrivo, come dicevamo, porterà un meteo abbastanza piacevole sull’Italia. Oggi sarà ancora un po’ instabile e nuvoloso, soprattutto sulle regioni adriatiche, mentre da domani il cielo sarà più soleggiato, con l’esclusione di alcune piogge e temporali su Calabria e Sicilia. Domenica è previsto cielo sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque, una condizione che proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana, prima di nuove perturbazioni.

Il grande caldo è ormai terminato, pur toccando ancora qualche punta di 30 gradi nelle temperature delle regioni meridionali. Il clima è molto più mite, con massime attorno ai 25-26 gradi e minime che scendono sotto i 20 gradi, con anche la necessità di un giubbotto o una felpa nelle ore serali o notturne. Una situazione destinata a permanere anche nei giorni successivi, pur con un probabile lieve rialzo delle massime, ad inizio prossima settimana.

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