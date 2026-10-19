JAECOO 7 e Momenta: 11 km a Parigi senza intervento umano

Prova L2++ «zero takeover» con Momenta R7 World Model: dalla Défense all’Arco di Trionfo, rotatoria dell’Étoile inclusa

di Redazione19 Ottobre, 2026

JAECOO 7

JAECOO e Momenta hanno completato a Parigi 11,4 km nel traffico con un prototipo di JAECOO 7, senza interventi del conducente di sicurezza.

Undici chilometri nel traffico di Parigi, giro dell’Arco di Trionfo compreso, senza che il conducente dovesse mai riprendere il controllo. È la prova completata il 12 ottobre, durante il Salone di Parigi, da JAECOO e Momenta, società cinese specializzata nel software per la guida assistita, con un prototipo di JAECOO 7 dotato del sistema Momenta R7 World Model.

Il percorso, lungo 11,38 chilometri, è partito da La Défense, ha attraversato la Senna e Neuilly-sur-Seine e, dopo l’Arco di Trionfo, si è chiuso nei quartieri vicini, tra carreggiate senza segnaletica orizzontale, cantieri, immissioni da più direzioni, pedoni e ciclisti. A bordo c’erano Xiaohong Hou, Managing Director del Chery Europe R&D Center, Peter Matkin, CTO dello stesso centro, e Qing Rao, Chief Solution Architect di Momenta.

JAECOO 7 con il sistema Momenta R7 World Model
JAECOO 7 con il sistema Momenta R7 World Model

La prima prova «zero takeover» L2++ all’Arco di Trionfo

Si tratta, secondo il comunicato, della prima prova «zero takeover» di livello L2++ all’Arco di Trionfo. L2++ indica i sistemi di livello 2 evoluti, che gestiscono sterzo, accelerazione e frenata anche in città sotto la supervisione costante di chi guida. Per tutto il tragitto un conducente di sicurezza ha sorvegliato la marcia, pronto a intervenire.

Dodici viali e la precedenza a destra

Il passaggio più impegnativo è la rotatoria dell’Étoile, dove convergono dodici viali su un anello privo di corsie. Vale la regola della precedenza a destra: chi è già in rotatoria deve cedere il passo a chi entra, l’opposto di quanto avviene nella maggior parte delle rotatorie italiane. La vettura deve decidere quando cedere il passo e quando procedere, scegliendo intanto la traiettoria verso l’uscita.

Il prototipo ha dato la precedenza, adattato la traiettoria al traffico e raggiunto l’uscita senza esitazioni. Nelle strade attorno ha gestito cantieri, carreggiate strette, pedoni e ciclisti con sterzate e rallentamenti progressivi.

Dal «vedere» al «capire» il traffico

Il Momenta R7 World Model apprende da grandi quantità di dati di guida reale le leggi fisiche, il senso comune e i rapporti di causa ed effetto. Su questa base interpreta l’ambiente, prevede come evolverà la scena e pianifica la manovra, negoziando gli spazi nel traffico anche in ambienti stretti. Gli anni di prove su strada in Europa servono ad adattarlo alle regole e alle abitudini di guida locali. Il sistema, destinato ai clienti europei, è in fase di test e validazione.

JAECOO 7
JAECOO 7

Lo sviluppo del veicolo è affidato alla rete europea di ricerca e sviluppo di OMODA e JAECOO, con centri in Spagna, Francia e Germania, a cui si aggiungerà a fine autunno 2026 quello nel Regno Unito. Xiaohong Hou ha spiegato che l’obiettivo è aiutare i clienti a esplorare tutto ciò che la vita ha da offrire e rendere più naturale e rilassata la guida di tutti i giorni.

Domande frequenti su JAECOO 7 e Momenta



Che cosa ha dimostrato la prova di Parigi?

Un prototipo di JAECOO 7 con Momenta R7 World Model ha percorso 11,4 chilometri nel traffico, rotatoria dell’Arco di Trionfo inclusa, senza che il conducente di sicurezza riprendesse il controllo.

Quando si è svolta?

Il 12 ottobre 2026, durante il Salone di Parigi.

Che cosa significa L2++?

Sistemi di livello 2 evoluti, che gestiscono sterzo, accelerazione e frenata anche in città sotto la supervisione costante di chi guida.

Perché la rotatoria dell’Étoile è un test severo?

Perché confluiscono dodici viali su un anello senza corsie e vale la precedenza a destra, quindi chi è già in rotatoria deve cedere il passo a chi entra.

Il sistema è già in vendita?

No: è destinato ai clienti europei ed è in fase di test e validazione.

Dove si sviluppa il veicolo?

Nella rete europea di ricerca e sviluppo di OMODA e JAECOO, con centri in Spagna, Francia e Germania e, da fine autunno 2026, nel Regno Unito.

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