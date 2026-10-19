JAECOO 7 e Momenta: 11 km a Parigi senza intervento umano

Undici chilometri nel traffico di Parigi, giro dell’Arco di Trionfo compreso, senza che il conducente dovesse mai riprendere il controllo. È la prova completata il 12 ottobre, durante il Salone di Parigi, da JAECOO e Momenta, società cinese specializzata nel software per la guida assistita, con un prototipo di JAECOO 7 dotato del sistema Momenta R7 World Model.

Il percorso, lungo 11,38 chilometri, è partito da La Défense, ha attraversato la Senna e Neuilly-sur-Seine e, dopo l’Arco di Trionfo, si è chiuso nei quartieri vicini, tra carreggiate senza segnaletica orizzontale, cantieri, immissioni da più direzioni, pedoni e ciclisti. A bordo c’erano Xiaohong Hou, Managing Director del Chery Europe R&D Center, Peter Matkin, CTO dello stesso centro, e Qing Rao, Chief Solution Architect di Momenta.

JAECOO 7 con il sistema Momenta R7 World Model

La prima prova «zero takeover» L2++ all’Arco di Trionfo

Si tratta, secondo il comunicato, della prima prova «zero takeover» di livello L2++ all’Arco di Trionfo. L2++ indica i sistemi di livello 2 evoluti, che gestiscono sterzo, accelerazione e frenata anche in città sotto la supervisione costante di chi guida. Per tutto il tragitto un conducente di sicurezza ha sorvegliato la marcia, pronto a intervenire.

Dodici viali e la precedenza a destra

Il passaggio più impegnativo è la rotatoria dell’Étoile, dove convergono dodici viali su un anello privo di corsie. Vale la regola della precedenza a destra: chi è già in rotatoria deve cedere il passo a chi entra, l’opposto di quanto avviene nella maggior parte delle rotatorie italiane. La vettura deve decidere quando cedere il passo e quando procedere, scegliendo intanto la traiettoria verso l’uscita.

Il prototipo ha dato la precedenza, adattato la traiettoria al traffico e raggiunto l’uscita senza esitazioni. Nelle strade attorno ha gestito cantieri, carreggiate strette, pedoni e ciclisti con sterzate e rallentamenti progressivi.

Dal «vedere» al «capire» il traffico

Il Momenta R7 World Model apprende da grandi quantità di dati di guida reale le leggi fisiche, il senso comune e i rapporti di causa ed effetto. Su questa base interpreta l’ambiente, prevede come evolverà la scena e pianifica la manovra, negoziando gli spazi nel traffico anche in ambienti stretti. Gli anni di prove su strada in Europa servono ad adattarlo alle regole e alle abitudini di guida locali. Il sistema, destinato ai clienti europei, è in fase di test e validazione.

JAECOO 7

Lo sviluppo del veicolo è affidato alla rete europea di ricerca e sviluppo di OMODA e JAECOO, con centri in Spagna, Francia e Germania, a cui si aggiungerà a fine autunno 2026 quello nel Regno Unito. Xiaohong Hou ha spiegato che l’obiettivo è aiutare i clienti a esplorare tutto ciò che la vita ha da offrire e rendere più naturale e rilassata la guida di tutti i giorni.

Domande frequenti su JAECOO 7 e Momenta

Che cosa ha dimostrato la prova di Parigi?

Un prototipo di JAECOO 7 con Momenta R7 World Model ha percorso 11,4 chilometri nel traffico, rotatoria dell’Arco di Trionfo inclusa, senza che il conducente di sicurezza riprendesse il controllo.

Quando si è svolta?

Il 12 ottobre 2026, durante il Salone di Parigi.

Che cosa significa L2++?

Sistemi di livello 2 evoluti, che gestiscono sterzo, accelerazione e frenata anche in città sotto la supervisione costante di chi guida.

Perché la rotatoria dell’Étoile è un test severo?

Perché confluiscono dodici viali su un anello senza corsie e vale la precedenza a destra, quindi chi è già in rotatoria deve cedere il passo a chi entra.

Il sistema è già in vendita?

No: è destinato ai clienti europei ed è in fase di test e validazione.

Dove si sviluppa il veicolo?

Nella rete europea di ricerca e sviluppo di OMODA e JAECOO, con centri in Spagna, Francia e Germania e, da fine autunno 2026, nel Regno Unito.

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