Toyota Racing campione WEC 2026: doppietta a Barcellona

TOYOTA RACING è campione del mondo costruttori del FIA World Endurance Championship (WEC) 2026. Il titolo è arrivato con una doppietta nelle 6 Ore di Barcellona, penultima tappa della stagione, disputata sul Circuit de Barcelona-Catalunya in condizioni meteo difficili: per la squadra è l’ottavo Campionato Mondiale Costruttori, conquistato nel suo primo anno con il nome TOYOTA RACING.

Doppietta a Barcellona: vince la #8, seconda la #7

La vittoria di Barcellona è la quarta stagionale per Toyota. A imporsi è stata la #8 TR010 HYBRID di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa, che hanno esteso il proprio vantaggio nella classifica piloti. Al secondo posto ha chiuso la #7 TR010 HYBRID di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, per una giornata perfetta in casa Toyota.

Al traguardo Ryō Hirakawa ha preceduto Nyck de Vries di soli 0,583 secondi, firmando la prima doppietta del team dal Bahrain della scorsa stagione. A una gara dalla fine, l’equipaggio della #7 è a 17 punti dai compagni della #8 nella lotta per il titolo piloti, che ora è una sfida a due tra le due TR010 HYBRID.

Come si è sviluppata la gara con meteo variabile

La gara si è decisa nella prima ora, giocata ad alto livello sul meteo mutevole: i piloti hanno sfruttato le condizioni con le gomme da bagnato. Dopo essere partito secondo, Sébastien Buemi ha preso rapidamente la testa nella sua 100ª gara nel WEC, mentre Nyck de Vries, partito dalla nona posizione in griglia, è salito rapidamente in classifica fino al secondo posto verso la fine della prima ora.

Buemi ha scontato una penalità di cinque secondi per un’infrazione alla procedura di partenza al secondo pit stop, senza conseguenze a lungo termine sul risultato. A metà gara Brendon Hartley era davanti a Kamui Kobayashi di 10 secondi, con il gruppo inseguitore a oltre 20 secondi. Nonostante la safety car a due ore dalla fine, le due TR010 HYBRID hanno firmato nuovi giri veloci, hanno gestito in sicurezza il traffico dei doppiati e hanno mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Una stagione d’esordio da protagonista per la TR010 HYBRID

Con il titolo costruttori, TOYOTA RACING completa un tris di successi nella stagione di debutto della TR010 HYBRID: il Campionato del Mondo, la 24 Ore di Le Mans e la gara di casa del team, le 6 Ore di Fuji. Un risultato che arriva dopo un 2025 in cui, come ha ricordato il team principal, la squadra aveva incontrato alcune difficoltà.

Le parole di Kamui Kobayashi

Il team principal e pilota della #7, Kamui Kobayashi, ha dichiarato: «Congratulazioni a tutto il team per aver vinto la gara e il Campionato del Mondo Costruttori già qui. Sono molto orgoglioso di tutti i membri del team coinvolti, a Colonia e a Higashi-Fuji, così come della famiglia Toyota, dei nostri partner e naturalmente di Morizo-san e Nakajima-san». Kobayashi ha aggiunto che vincere Le Mans e ora il titolo costruttori è un enorme risultato e che il titolo piloti, ora tra la #7 e la #8, permetterà di godersi l’ultima gara.

Il prossimo appuntamento: 6 Ore di Monza

La sfida tra le due TR010 HYBRID riprenderà nell’ottava e ultima gara della stagione, le 6 Ore di Monza in programma l’8 novembre, quando si deciderà il titolo piloti.

Domande frequenti su TOYOTA RACING e il titolo WEC 2026

Chi ha vinto le 6 Ore di Barcellona del WEC 2026?

Ha vinto la #8 TR010 HYBRID di TOYOTA RACING, guidata da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa, davanti alla #7 dei compagni di squadra Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries. Il distacco finale è stato di 0,583 secondi.

Quanti titoli costruttori ha vinto Toyota nel WEC?

Con il successo di Barcellona, Toyota ha conquistato il suo ottavo Campionato Mondiale Costruttori, nel suo primo anno come TOYOTA RACING.

Il titolo piloti WEC 2026 è già assegnato?

No, il titolo piloti verrà deciso nell’ultima gara, le 6 Ore di Monza dell’8 novembre. La lotta è ora una sfida a due tra le TR010 HYBRID #7 e #8, con la #7 a 17 punti di distanza.

Quante vittorie stagionali ha ottenuto Toyota nel WEC 2026?

Barcellona è la quarta vittoria stagionale di Toyota; la squadra ha vinto anche la 24 Ore di Le Mans e le 6 Ore di Fuji, gara di casa del team.

Qual è l’auto con cui Toyota corre nel WEC 2026?

TOYOTA RACING corre con la TR010 HYBRID, vettura al debutto in questa stagione, schierata nella classe regina del campionato.

Quando è stata l’ultima doppietta di Toyota prima di Barcellona?

Quella di Barcellona è la prima doppietta del team dal Bahrain della scorsa stagione.

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