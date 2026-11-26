Jaguar Type 01, la nuova gran turismo elettrica del marchio britannico, ha ricevuto da Top Gear l’ambito titolo di Design of the Year 2027. In concomitanza con l’annuncio del premio, Jaguar ha diffuso immagini inedite della prima uscita su strada della Type 01, avvenuta a New York il 7 ottobre 2026, in cui il suo design si staglia sullo skyline della metropoli.

Il premio Top Gear e le dichiarazioni

Dopo il debutto mondiale avvenuto lo scorso ottobre a New York, la Type 01 ha ricevuto da Top Gear il titolo di Design of the Year 2027. Il riconoscimento rappresenta il secondo grande premio ottenuto dal brand in appena quattro settimane; la Type 01 è stata inoltre eletta “modello da seguire” dalle più autorevoli testate britanniche, che l’hanno definita “l’auto più entusiasmante in arrivo sul mercato”.

“La Type 01 sta tentando l’impresa più ardua per un veicolo elettrico. Non si tratta di superare l’ansia da autonomia o il timore della svalutazione, ma di toccare qualcosa di molto più profondo: far prevalere l’emozione sulla razionalità. È un’auto elettrica che si acquista per puro desiderio, non per meri calcoli di convenienza fiscale. Nessun’altra vettura del 2026 somiglia così tanto a una concept car fuggita dal centro stile per approdare nel mondo reale. Ricorderete esattamente dove eravate e con chi eravate la prima volta che ne vedrete una su strada”, ha dichiarato Jack Rix, Editor di Top Gear.

“La Type 01 è la massima espressione dell’ingegno britannico e racchiude lo spirito di Jaguar nella sua forma più pura: audace, senza compromessi ed esuberante nel design, nell’ingegneria e nel piacere di guida. Essere insigniti del titolo di Design of the Year da Top Gear premia la nostra ferma volontà di non scendere a compromessi sulla visione del marchio”, ha dichiarato Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar.

Design, piattaforma e prestazioni

Primo modello a nascere sulla piattaforma dedicata Jaguar Electric Architecture (JEA), la Type 01 è una gran turismo a trazione completamente elettrica dalle proporzioni scultoree ed esuberanti, che richiamano i capolavori storici del marchio: dalla SS1 alla leggendaria E-type, fino alla XJS.

L’architettura a 850 V della vettura e la batteria con capacità utilizzabile di 118 kWh assicurano un’autonomia fino a 643 km, consentendo di recuperare 321 km in soli 13 minuti tramite ricarica rapida in CC da 350 kW. Il powertrain a tre motori sviluppa oltre 1.030 CV e 1.365 Nm di coppia che, uniti a una sofisticata gestione aerodinamica dei flussi, fissano un nuovo standard per l’ingegneria e le prestazioni aerodinamiche Jaguar.

Chromatic Moments e i preordini

La serie limitata di 60 esemplari Type 01 Chromatic Moments è già interamente sold out, con una domanda che ha superato di gran lunga la disponibilità. In vista dell’apertura formale dei registri ordini all’inizio del 2027, i clienti stanno già formalizzando i preordini nel corso di anteprime esclusive e presso la rete dei concessionari Jaguar, con l’obiettivo di assicurarsi i primi slot produttivi del modello.

Interamente progettata, sviluppata e prodotta nel Regno Unito, la Type 01 avrà prezzi a partire da 165.000 euro, da confermare successivamente. Il nome del modello fa riferimento sia alla leggendaria stirpe di Jaguar sia al suo futuro completamente elettrico: “Type” richiama gli iconici predecessori, “0” indica zero emissioni allo scarico e “1” segna la prima di una nuova generazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito stampa ufficiale Jaguar Italia.

Domande frequenti su Jaguar Type 01

Che premio ha vinto la Jaguar Type 01?

Il titolo di Design of the Year 2027 assegnato da Top Gear, secondo grande riconoscimento ottenuto dal brand in appena quattro settimane.

Che prestazioni e autonomia ha la Type 01?

Grazie all’architettura a 850 V e alla batteria da 118 kWh utilizzabili, l’autonomia raggiunge i 643 km, con ricarica rapida in CC da 350 kW che recupera 321 km in 13 minuti. Il powertrain a tre motori sviluppa oltre 1.030 CV e 1.365 Nm di coppia.

Cos’è la Jaguar Electric Architecture (JEA)?

È la piattaforma dedicata, interamente elettrica, su cui nasce la Type 01: la prima Jaguar di produzione sviluppata su questa architettura, pensata per un approccio nuovo a design, proporzioni ed esperienza di bordo.

Quanto costa la Jaguar Type 01?

I prezzi partiranno da 165.000 euro, cifra ancora da confermare in via definitiva. L’apertura formale dei registri ordini è prevista per l’inizio del 2027.

È ancora possibile ordinare la serie limitata Chromatic Moments?

No, i 60 esemplari della serie limitata Type 01 Chromatic Moments sono già interamente sold out.

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