Top Gear tornerà sugli schermi della BBC nel 2028. La popolare trasmissione televisiva dedicata ai motori sarà nuovamente in onda, dopo la sospensione dal 2022, per il grave incidente automobilistico in cui era rimasto seriamente ferito il conduttore Andrew Flintoff. L’emittente pubblica britannica ha annunciato la ripresa, tra un paio d’anni, ed il nuovo conduttore sarà Gordon Ramsay, uno dei più famosi chef a livello mondiale e grande appassionato di auto.

”Un’opportunità entusiasmante, non vedo l’ora”

Pur essendosi dedicato, sinora, sempre a fornelli, ristoranti e show cooking, lo chef scozzese non ha mai nascosto il suo amore per le auto sportive e per le moto. Una passione nata da bambino, quando viveva nei pressi dello storico circuito di Silverstone: “Scavalcavo le recinzioni per intrufolarmi e dare un’occhiata alle gare – le sue parole, all’annuncio da parte della rete britannica – Quell’emozione provata da giovane ha fatto nascere una passione, che mi accompagna da tutta la vita, per le auto, il motorsport, il design raffinato e l’ingegneria straordinaria”.

Ora potrà esprimerla anche al volante, in una delle trasmissioni più popolari: “Nei suoi momenti migliori, Top Gear è sempre stato sinonimo di imprevisto: sorprendente, divertente e capace di offrire la giusta dose di caos. È proprio su questo spirito che vogliamo costruire, portando nuova energia e l’ambizione di creare qualcosa di davvero avvincente per una generazione di pubblico tutta nuova. È un’opportunità entusiasmante e non vedo davvero l’ora di iniziare”.

Dal successo alla chiusura

Top Gear, come dicevamo, è stata per anni la trasmissione di motori più famosa a livello mondiale, visto che non veniva trasmessa solamente nel Regno Unito, ma anche in tanti altri paesi. Nata nel 1977, è andata in onda ininterrottamente per ben 45 anni ed è stata portata al successo soprattutto con il trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May al comando. Quando non sono mancate polemiche o controversie, ma sfruttando una conduzione travolgente.

Il 4 marzo 2015 Clarkson ha avuto un alterco con il produttore Oisin Tymon in un hotel nello Yorkshire, sfociato in un’aggressione fisica e in insulti verbali. Qualche giorno dopo è stato sospeso ed il 25 marzo è arrivato il licenziamento da parte di BBC. In seguito, anche Richard Hammond e James May hanno lasciato il programma ed i tre hanno dato vita a The Grand Tour su Prime Video. Senza il trio, Top Gear non ha più ritrovato il successo precedente.

Questo, nonostante l’arruolamento di presentatori popolari nel Regno Unito come Chris Evans, affiancato dall’attore americano Matt LeBlanc, già stella di Friends, e poi come Flintoff e McGuinness. Il già citato grave incidente, che ha coinvolto Flintoff nel 2022, ha portato alla sospensione del programma. Ora la BBC lo riporterà sugli schermi, sperando che la conduzione ‘frizzante’ di Gordon Ramsay possa riportare Top Gear ai fasti del passato.

Quando tornerà in onda Top Gear?

La BBC ha annunciato il ritorno di Top Gear nel 2028. La trasmissione automobilistica britannica era stata sospesa nel 2022, dopo il grave incidente che aveva coinvolto il conduttore Andrew Flintoff, rimasto seriamente ferito.

Chi sarà il nuovo conduttore di Top Gear?

A guidare la nuova edizione sarà Gordon Ramsay, celebre chef scozzese e grande appassionato di automobili e motociclismo. La sua passione per i motori è nata fin da bambino, quando viveva vicino al circuito di Silverstone e si intrufolava per assistere alle gare.

Perché Top Gear era stato sospeso?

Il programma si era fermato nel 2022 in seguito all’incidente automobilistico nel quale Andrew Flintoff era rimasto gravemente ferito. La BBC ha ora deciso di rilanciare la trasmissione, affidandone la conduzione a Ramsay.

Qual è stata la stagione di maggiore successo di Top Gear?

Il programma, nato nel 1977, ha raggiunto una popolarità internazionale soprattutto grazie al trio formato da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Dopo l’uscita dei tre conduttori, che hanno successivamente realizzato The Grand Tour su Prime Video, Top Gear non è più riuscito a ritrovare lo stesso successo. La BBC punta ora su Gordon Ramsay per dare nuova energia alla trasmissione e conquistare una nuova generazione di spettatori.

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