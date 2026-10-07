Jaguar Type 01: GT elettrica da 1.030 CV e 720 km WLTP

7 ottobre 2026. Jaguar presenta Type 01, la prima produzione del marchio nata sotto la filosofia creativa “exuberant modernist”: una GT di lusso a quattro porte completamente elettrica, la Jaguar stradale più potente di sempre, con fino a 1.030 CV e 1.365 Nm. Progettata, sviluppata e costruita nel Regno Unito, inaugura una nuova era per il marchio.

Jaguar Type 01: una GT elettrica a quattro porte “come nessun’altra”

Secondo Jaguar, Type 01 è una grand tourer che “non passa mai inosservata”, come le migliori Jaguar del passato. Le proporzioni sono esuberanti: tetto basso, sbalzo anteriore corto, cofano lungo, sbalzo posteriore esteso e cerchi da 23 pollici. Il design è stato concepito senza vincoli, su un foglio bianco, e perfezionato in galleria del vento.

Il nome ha un significato preciso: “Type” richiama le Jaguar iconiche del passato, lo “0” indica le zero emissioni allo scarico e l’“1” segna la prima di una nuova generazione di modelli.

Jaguar Type 01: tetto basso, cofano lungo e cerchi da 23 pollici.

JEA: la piattaforma elettrica dedicata, con oltre 360 brevetti

Type 01 è la prima Jaguar di produzione costruita sulla Jaguar Electric Architecture (JEA), una piattaforma dedicata che ha reso possibile un approccio del tutto nuovo a design, proporzioni ed esperienza a bordo. Per Jaguar nulla di esistente poteva garantire la silhouette e il comportamento voluti, così la GT poggia su fondamenta uniche per il marchio.

Il risultato è, secondo la Casa, la Jaguar più avanzata tecnicamente di sempre, con oltre 360 domande di brevetto. La distribuzione dei pesi è 50:50 e il know-how del team Jaguar TCS Racing, due volte campione del mondo di Formula E, ha contribuito a definirne il carattere.

1.030 CV, 1.365 Nm e 0-100 km/h in 3,2 secondi

La trazione si affida a una tecnologia tri-motore con Intelligent Torque Vectoring, che porta la potenza massima a 1.030 CV e la coppia a 1.365 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 3,2 secondi, mentre da 100 a 180 km/h servono 4,0 secondi: una prova della riserva di potenza sempre disponibile, ma con un carattere dinamico duplice, tra potenza e comfort raffinato.

Jaguar Type 01 vista da dietro: spoiler e flussi d’aria ottimizzati.

Aerodinamica: Cx 0,23, la Jaguar più efficiente di sempre

Type 01 è la Jaguar più aerodinamica mai realizzata, con un coefficiente di resistenza di 0,23. Contribuiscono le Active Vanes, lo spoiler estraibile a tre stadi e l’ottimizzazione dei flussi d’aria, ottenuti senza compromettere la purezza del design.

Batteria da 118 kWh, 850 volt e fino a 720 km WLTP

L’architettura a 850 volt e la batteria da 118 kWh utili garantiscono un’autonomia attesa EPA fino a 400 miglia e fino a 720 km WLTP (450 miglia), con un’autonomia a velocità autostradale sostenuta fino a 320 miglia. Con la ricarica rapida in corrente continua a 350 kW si possono recuperare fino a 321 km (200 miglia) in appena 13 minuti. Secondo l’analisi dei dati JLR, il 99,7% dei viaggi può essere completato senza soste. I valori di autonomia sono stime della Casa in attesa delle omologazioni.

Interni: dorsale centrale, OLED da 24 pollici e Panoramic Soundbar

Dentro, una dorsale centrale corre per tutta la lunghezza dell’abitacolo e crea spazi individuali per ciascun occupante, affiancata da elementi in alluminio anodizzato ispirati all’ottone. L’Interactive Driver Display è uno schermo OLED da 24 pollici a vetro unico davanti al guidatore, mentre un display da 7 pollici in stile smartphone tra i sedili anteriori raccoglie i comandi principali.

Il sistema audio Jaguar Immersive Sound System sfrutta una Panoramic Soundbar a tutta larghezza, una prima nell’automotive, insieme ai sedili con Sensory Audio.

La plancia di Jaguar Type 01 con il display OLED da 24 pollici.

Le parole di Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar

“Jaguar devono essere oggetti del desiderio e culturalmente rilevanti: è il loro habitat naturale e dove Jaguar sta tornando”, afferma Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar. “Type 01 è il fondamento del marchio, una vettura che non scende a compromessi tra design e ingegneria nel tentativo di reinventare Jaguar per il XXI secolo”. Fuori, la palette comprende colori lucidi o finiture satinate, mentre sul parafango compare il Leaper realizzato con precisione.

Ordini e consegne: quando arriva Jaguar Type 01

Gli ordini dovrebbero aprire all’inizio del 2027, con le prime consegne ai clienti attese nella seconda metà dell’anno. Jaguar non ha ancora comunicato i prezzi nel comunicato.

Domande frequenti su Jaguar Type 01

Quanti CV ha Jaguar Type 01?

Jaguar Type 01 sviluppa fino a 1.030 CV e 1.365 Nm con tre motori elettrici: è la Jaguar stradale più potente di sempre.

Quanto accelera Jaguar Type 01?

Passa da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e da 100 a 180 km/h in 4,0 secondi.

Qual è l’autonomia di Jaguar Type 01?

La batteria da 118 kWh utili garantisce un’autonomia attesa fino a 720 km WLTP (450 miglia) e fino a 400 miglia EPA, secondo le stime della Casa.

Quanto ci mette a ricaricarsi?

Con la ricarica rapida a 350 kW in corrente continua si recuperano fino a 321 km di autonomia in appena 13 minuti.

Su quale piattaforma è costruita Jaguar Type 01?

Sulla Jaguar Electric Architecture (JEA), una piattaforma elettrica dedicata, con architettura a 850 volt. La vettura è progettata e costruita nel Regno Unito.

Quando si potrà ordinare Jaguar Type 01?

Gli ordini sono attesi per l’inizio del 2027, con le prime consegne ai clienti nella seconda metà dell’anno.

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