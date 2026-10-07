Gian Carlo Minardi riceve la Laurea Honoris Causa a Ginevra

Una giornata dal forte valore istituzionale per il motorsport italiano: venerdì 2 ottobre Gian Carlo Minardi ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in International Business Administration and Entrepreneurship, conferita da GIOYA Higher Education Institution al Palais des Nations di Ginevra.

La Laurea Honoris Causa a Gian Carlo Minardi

Il riconoscimento è stato assegnato “in acknowledgment of his distinguished career in motorsport management, engineering and innovation, as well as his unique role as mentor and talent scout, fostering generations of drivers and engineers”. Una motivazione che mette al centro la carriera nella gestione, nell’ingegneria e nell’innovazione del motorsport, oltre al ruolo di mentore e scopritore di talenti, che ha accompagnato intere generazioni di piloti e ingegneri.

La laurea è stata conferita da GIOYA Higher Education Institution nell’ambito dell’UPEACE & GIOYA Graduation Day, organizzato in collaborazione con la United Nations University for Peace (UPEACE) e con CIFAL-UNITAR (United Nations Institute for Training and Research).

La cerimonia al Palais des Nations di Ginevra

La cerimonia si è svolta al Palais des Nations di Ginevra, nell’ambito della sessione dedicata all’Executive & Entrepreneurial Education. Presenti i vertici di GIOYA e UPEACE, oltre a rappresentanti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali di Ginevra.

L’incontro con la Direttrice Generale delle Nazioni Unite a Ginevra

Prima dell’evento, Gian Carlo Minardi, insieme al Cavaliere del Lavoro Bruno Ceretto e a una delegazione a supporto, è stato ricevuto in forma privata da Sua Eccellenza Tatiana Valovaya, Direttore Generale delle Nazioni Unite a Ginevra. L’incontro ha preceduto la consegna delle due Lauree Honoris Causa.

Un momento particolarmente significativo, che ha ulteriormente sottolineato il valore istituzionale della giornata e il prestigio della sede che ha ospitato la cerimonia.

Domande frequenti sulla laurea honoris causa a Gian Carlo Minardi

Chi ha conferito la laurea a Gian Carlo Minardi?

La Laurea Honoris Causa è stata conferita da GIOYA Higher Education Institution, nell’ambito dell’UPEACE & GIOYA Graduation Day.

In quale ambito è la laurea honoris causa?

Si tratta di una Laurea Honoris Causa in International Business Administration and Entrepreneurship.

Quando e dove si è svolta la cerimonia?

Venerdì 2 ottobre, al Palais des Nations di Ginevra, nella sessione dedicata all’Executive & Entrepreneurial Education.

Quali organizzazioni hanno collaborato all’evento?

La Graduation Day è stata organizzata in collaborazione con la United Nations University for Peace (UPEACE) e con CIFAL-UNITAR (United Nations Institute for Training and Research).

Con quale motivazione è stato assegnato il riconoscimento?

Il riconoscimento è stato assegnato “in acknowledgment of his distinguished career in motorsport management, engineering and innovation, as well as his unique role as mentor and talent scout, fostering generations of drivers and engineers”.

Chi ha ricevuto Minardi prima della cerimonia?

Insieme al Cavaliere del Lavoro Bruno Ceretto e a una delegazione, Minardi è stato ricevuto in forma privata da Sua Eccellenza Tatiana Valovaya, Direttore Generale delle Nazioni Unite a Ginevra.

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