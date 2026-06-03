Jeep Avenger regina dei SUV in Italia a maggio: il marchio entra stabilmente nella top ten

Jeep Avenger è il SUV più venduto d’Italia e il secondo modello in assoluto del mercato

di Andrea Senatore3 Giugno, 2026

Jeep Avenger

Jeep Avenger regina dei SUV in Italia a maggio: il marchio entra stabilmente nella top ten

Jeep continua a ottenere risultati importanti sul mercato italiano, ancora una volta spinta dal successo di Jeep Avenger. Secondo l’elaborazione di Dataforce relativa a maggio 2026, il marchio entra stabilmente nella top ten delle passenger car in Italia, con una quota del 3,96%. Un dato che conferma il buon momento di Jeep in un mercato sempre più competitivo, dove i SUV compatti, le soluzioni elettrificate e la versatilità sono ormai tra i fattori più importanti nelle scelte degli automobilisti.

Jeep Avenger è il SUV più venduto d’Italia e il secondo modello in assoluto del mercato

Il modello che più di tutti sta sostenendo questa crescita è Jeep Avenger. Il B-SUV disegnato a Torino è ormai diventato uno dei protagonisti assoluti del mercato italiano. Nei primi cinque mesi del 2026 si conferma leader tra i SUV di ogni segmento e conquista anche il secondo posto assoluto tra tutti i modelli venduti in Italia. Un risultato che va oltre il successo di categoria e dimostra quanto Avenger sia riuscita a intercettare esigenze diverse, dalla guida urbana al tempo libero.

A maggio, Jeep Avenger ha raggiunto una quota del 4,72%, mentre nel periodo gennaio-maggio è arrivata al 5,51%. Sono numeri che confermano la continuità dei risultati già ottenuti nel 2025 e nel 2024. Nel segmento B-SUV, il primato è ancora più netto: Avenger è il modello più venduto in assoluto, considerando tutte le motorizzazioni, sia nel mese sia nel cumulato, con una quota dell’11,2%.

Uno dei motivi del successo è la varietà della gamma. Jeep parla di “Freedom of Choice”, cioè libertà di scelta, e Avenger interpreta bene questo principio. È disponibile in versione 100% elettrica, per chi cerca un SUV compatto a zero emissioni locali; e-Hybrid con tecnologia a 48V e cambio automatico, per chi vuole consumi più contenuti e maggiore comfort; benzina con cambio manuale, per chi punta su semplicità e convenienza; e 4xe con trazione integrale elettrificata, pensata per portare anche nel mondo B-SUV il carattere off-road tipico del marchio.

A rendere Avenger ancora più riconoscibile contribuiscono anche le versioni speciali, come la 4xe The North Face Edition e la recente Black Edition. Allestimenti che puntano su stile, personalità e spirito d’avventura.

Jeep Avenger regina dei SUV in Italia a maggio: il marchio entra stabilmente nella top ten

Intanto Jeep guarda avanti con la Nuova Compass, modello centrale nel segmento C-SUV. Prodotta in Italia sulla piattaforma STLA Medium, offrirà motorizzazioni ibride ed elettriche, fino a 375 CV, trazione integrale e autonomia fino a 650 km. Una proposta pensata per unire tecnologia, efficienza, spazio e capacità fuoristrada. Per il lancio, la Compass e-Hybrid 145 CV viene proposta con 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e finanziamento a interessi zero, confermando la volontà di Jeep di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Italia.

5/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati


Array
(
)

Ultime news Jeep

Foto

Toyota TR LH2 Racing Concept Lotus Eletre X 2026 Motor Valley Fest 2026 ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 - Rally ELE GMC Hummer X Concept Porsche Cayenne Electric - Primo Contatto Inaugurazione Ambrostore Milano Linate Dacia Jogger Hybrid 155 - Montebelluna Maserati GT2 - Livrea 2026 Cupra Tavascan si evolve Audi RS 5 2026 - Prova Austria Mercedes AMG GT Coupe 4 2026 - Foto ufficiali Tutte le foto