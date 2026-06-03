Jeep Avenger regina dei SUV in Italia a maggio: il marchio entra stabilmente nella top ten

Jeep continua a ottenere risultati importanti sul mercato italiano, ancora una volta spinta dal successo di Jeep Avenger. Secondo l’elaborazione di Dataforce relativa a maggio 2026, il marchio entra stabilmente nella top ten delle passenger car in Italia, con una quota del 3,96%. Un dato che conferma il buon momento di Jeep in un mercato sempre più competitivo, dove i SUV compatti, le soluzioni elettrificate e la versatilità sono ormai tra i fattori più importanti nelle scelte degli automobilisti.

Jeep Avenger è il SUV più venduto d’Italia e il secondo modello in assoluto del mercato

Il modello che più di tutti sta sostenendo questa crescita è Jeep Avenger. Il B-SUV disegnato a Torino è ormai diventato uno dei protagonisti assoluti del mercato italiano. Nei primi cinque mesi del 2026 si conferma leader tra i SUV di ogni segmento e conquista anche il secondo posto assoluto tra tutti i modelli venduti in Italia. Un risultato che va oltre il successo di categoria e dimostra quanto Avenger sia riuscita a intercettare esigenze diverse, dalla guida urbana al tempo libero.

A maggio, Jeep Avenger ha raggiunto una quota del 4,72%, mentre nel periodo gennaio-maggio è arrivata al 5,51%. Sono numeri che confermano la continuità dei risultati già ottenuti nel 2025 e nel 2024. Nel segmento B-SUV, il primato è ancora più netto: Avenger è il modello più venduto in assoluto, considerando tutte le motorizzazioni, sia nel mese sia nel cumulato, con una quota dell’11,2%.

Uno dei motivi del successo è la varietà della gamma. Jeep parla di “Freedom of Choice”, cioè libertà di scelta, e Avenger interpreta bene questo principio. È disponibile in versione 100% elettrica, per chi cerca un SUV compatto a zero emissioni locali; e-Hybrid con tecnologia a 48V e cambio automatico, per chi vuole consumi più contenuti e maggiore comfort; benzina con cambio manuale, per chi punta su semplicità e convenienza; e 4xe con trazione integrale elettrificata, pensata per portare anche nel mondo B-SUV il carattere off-road tipico del marchio.

A rendere Avenger ancora più riconoscibile contribuiscono anche le versioni speciali, come la 4xe The North Face Edition e la recente Black Edition. Allestimenti che puntano su stile, personalità e spirito d’avventura.

Intanto Jeep guarda avanti con la Nuova Compass, modello centrale nel segmento C-SUV. Prodotta in Italia sulla piattaforma STLA Medium, offrirà motorizzazioni ibride ed elettriche, fino a 375 CV, trazione integrale e autonomia fino a 650 km. Una proposta pensata per unire tecnologia, efficienza, spazio e capacità fuoristrada. Per il lancio, la Compass e-Hybrid 145 CV viene proposta con 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e finanziamento a interessi zero, confermando la volontà di Jeep di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Italia.

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