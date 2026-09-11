Jeep Compass Plug-In Hybrid al Salone Auto Torino 2026

Torino, 11 settembre 2026 – Jeep sarà protagonista al Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre in Piazza Castello, con la presentazione di Nuova Compass Plug-In Hybrid, il SUV che sintetizza l’evoluzione del marchio tra elettrificazione, tecnologia e le tradizionali capacità off-road.

Jeep Compass Plug-In Hybrid protagonista al Salone Auto Torino 2026

Il Salone Auto Torino 2026 giunge alla sua terza edizione e trasformerà il centro della città in un grande palcoscenico dedicato all’automobile, con 47 Case automobilistiche, novità di prodotto, anteprime, esposizioni e test drive. L’evento si tiene in Piazza Castello dall’11 al 13 settembre 2026, dalle 9:00 alle 19:00, con ingresso gratuito per il pubblico. Jeep porta in mostra Nuova Compass nella sua declinazione Plug-In Hybrid, presentata come sintesi tra elettrificazione, innovazione e le prestazioni su ogni terreno che da sempre caratterizzano il marchio americano.

Un SUV disegnato a Torino, sviluppato a Balocco e prodotto a Melfi

Nuova Compass è un SUV 100% Made in Italy: disegnato a Torino, sviluppato al centro tecnico di Balocco e prodotto nello stabilimento di Melfi. Dal suo debutto nel 2006, il modello ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo, diventando una delle Jeep più vendute a livello globale. Il design esterno conferma gli elementi distintivi del DNA Jeep, a partire dall’iconica griglia a sette feritoie, dalle proporzioni robuste e da una presenza su strada che rimane il tratto distintivo dei modelli del marchio, pur introducendo soluzioni tecnologiche più avanzate e una maggiore attenzione all’efficienza complessiva.

Motore e-Hybrid Plug-In 1.6 da 225 CV: fino a 1.000 km di autonomia complessiva

Il cuore tecnico di Nuova Compass Plug-In Hybrid è il motore e-Hybrid Plug-In 1.6 da 225 CV, abbinato al sistema di trazione Selec-Terrain che gestisce l’integrazione tra propulsione elettrica e motore termico. Questa combinazione garantisce un’autonomia complessiva vicina ai 1.000 km, rendendo il SUV adatto sia alla mobilità quotidiana in città sia ai viaggi più lunghi, senza rinunciare alle capacità off-road che hanno reso Compass uno dei SUV di riferimento della gamma Jeep. Il sistema Selec-Terrain consente di selezionare le modalità di guida più adatte al fondo stradale, mantenendo il controllo della vettura anche fuori dall’asfalto.

Abitacolo: comfort, connettività e qualità percepita

L’abitacolo di Nuova Compass è stato riprogettato per offrire elevati livelli di comfort, connettività e funzionalità, con tecnologie pensate per semplificare l’utilizzo quotidiano della vettura. Jeep pone l’accento sulla qualità percepita e sull’attenzione ai dettagli, oltre che sull’ampiezza degli spazi a bordo, elementi che confermano la vocazione del SUV ad accompagnare ogni tipo di utilizzo, dagli spostamenti urbani alle uscite fuoristrada nel weekend.

Jeep Avenger leader dei SUV in Italia ad agosto 2026

La partecipazione al Salone Auto Torino arriva in un momento particolarmente positivo per Jeep sul mercato italiano. Nel mese di agosto 2026, Jeep Avenger si è confermato il SUV più venduto in Italia e il secondo modello più venduto in assoluto nel mercato nazionale, rafforzando la leadership del marchio nel segmento dei SUV compatti. Grazie a una gamma che unisce design, tecnologia e diverse motorizzazioni disponibili, Jeep si conferma stabilmente nella top-ten dei brand più venduti in Italia.

Promozione dedicata ai visitatori del Salone

Per tutti i visitatori del Salone Auto Torino 2026, Jeep ha messo a punto una promozione dedicata, pensata per avvicinare il pubblico all’acquisto dei modelli in gamma durante i tre giorni di manifestazione. Il Brand conferma così il proprio legame con gli appassionati italiani e con uno degli eventi automobilistici più rilevanti del panorama nazionale, ribadendo la propria strategia di offrire soluzioni di mobilità capaci di accompagnare i clienti dalla città all’avventura fuoristrada.

Domande frequenti su Jeep Compass Plug-In Hybrid

Quando si potrà vedere Jeep Compass Plug-In Hybrid al Salone Auto Torino 2026?

Nuova Compass Plug-In Hybrid sarà esposta in Piazza Castello a Torino dall’11 al 13 settembre 2026, con orari di apertura dalle 9:00 alle 19:00 e ingresso gratuito per tutti i visitatori.

Che motore ha Jeep Compass Plug-In Hybrid?

Monta il motore e-Hybrid Plug-In 1.6 da 225 CV, abbinato al sistema di trazione Selec-Terrain per una gestione ottimale della trazione su ogni tipo di terreno.

Qual è l’autonomia di Jeep Compass Plug-In Hybrid?

Grazie all’integrazione tra motore elettrico e termico, Compass Plug-In Hybrid offre un’autonomia complessiva vicina ai 1.000 km, combinando percorrenza in elettrico per la città e autonomia estesa per i viaggi lunghi.

Dove viene prodotta Jeep Compass?

Nuova Compass è disegnata a Torino, sviluppata al centro tecnico di Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, un SUV interamente Made in Italy.

Quante Compass sono state vendute dal debutto del modello?

Dal debutto nel 2006, Jeep Compass ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo, confermandosi uno dei SUV più venduti della storia del marchio.

Come sta andando Jeep in Italia nel 2026?

Ad agosto 2026 Jeep Avenger è stato il SUV più venduto in Italia e il secondo modello in assoluto nella classifica generale, confermando Jeep stabilmente nella top-ten dei marchi più venduti nel Paese.

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