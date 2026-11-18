Jeep apre le porte della rete di concessionarie italiane al pubblico sabato 21 e domenica 22 novembre, con un intero weekend dedicato ai SUV del Brand. Protagonista dell’iniziativa è Nuova Compass, in particolare nella versione 4xe, al vertice della gamma e massima espressione delle capacità off-road del modello e della visione Jeep della mobilità elettrica.

Compass 4xe: 375 CV, doppio motore e oltre 600 km di autonomia

Al vertice della gamma, la nuova Compass 4xe abbina 375 CV di potenza alla trazione integrale elettrica, grazie a un’architettura a doppio motore che permette di gestire in modo indipendente la trazione sui due assi. Il sistema è alimentato da una batteria da 96,1 kWh di energia utile, che consente di raggiungere oltre 600 km di autonomia combinata nel ciclo WLTP, con una ricarica dal 20 all’80% completabile in soli 27 minuti.

Sul fronte off-road, l’assetto è rialzato di 10 mm e offre 28° di angolo di attacco, 17° di dosso e 31° di uscita, oltre a una capacità di guado fino a 480 mm. Il motore posteriore, accoppiato a un riduttore 14:1, permette di scaricare fino a 3.100 Nm alle ruote posteriori. Completa la dotazione il sistema Jeep Selec-Terrain, con cinque modalità di guida (AUTO, SPORT, SNOW, SAND/MUD e 4WD LOCK, quest’ultima specifica della versione 4xe), mentre tutte le versioni di Compass montano di serie sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

La gamma 4xe si articola negli allestimenti Upland, con Hill Descent Control, cerchi da 19″ con pneumatici M+S, gancio posteriore e barre sul tetto, e Overland, che aggiunge cerchi dedicati da 19″ con finitura diamantata, griglia a sette feritoie retroilluminata e fari Matrix LED di serie. Nuova Compass e-Hybrid, la versione d’accesso alla gamma, è invece disponibile da 33.900 euro con finanziamento a interessi zero.

Il Porte Aperte coinvolge anche Avenger, SUV più venduto in Italia

Il Porte Aperte del 21 e 22 novembre sarà anche l’occasione per conoscere l’intera gamma Jeep. Accanto a Nuova Compass, infatti, il Brand può contare sul successo di Avenger, SUV più venduto in Italia da tre anni, modello che ha ampliato la presenza di Jeep conquistando nuovi clienti.

Nuova Jeep Compass e Nuova Jeep Avenger

A supporto del weekend, Jeep ha predisposto un piano di comunicazione nazionale su TV, digital e social, con una nuova creatività che introduce la Compass 4xe e valorizza il logo “Prodotta in Italia”, riferito allo stabilimento di Melfi.

Nuova Jeep Compass 4xe

Domande frequenti su Jeep Compass 4xe e il Porte Aperte

Quando si svolge il Porte Aperte Jeep?

Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, in tutte le concessionarie Jeep sul territorio italiano.

Che potenza ha la Jeep Compass 4xe?

La versione al vertice della gamma eroga 375 CV, grazie a un’architettura a doppio motore elettrico con trazione integrale.

Qual è l’autonomia della Compass 4xe?

Grazie alla batteria da 96,1 kWh, la Compass 4xe dichiara oltre 600 km di autonomia combinata nel ciclo WLTP, con ricarica dal 20 all’80% in 27 minuti.

Quanto costa la Nuova Jeep Compass?

La versione e-Hybrid d’accesso alla gamma è proposta da 33.900 euro, con finanziamento a interessi zero fino al 30 novembre 2026.

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