La BMW i3 è la variante elettrica della nuova Serie 3, arrivata prima delle sorelle ibride per indicare a tutti che il futuro è a batteria, almeno come sviluppo, perché la tecnologia viaggia veloce e l’elettrico su questa vettura ci sta a pennello. L’abbiamo guidata nel media test drive italiano su un percorso ben congegnato per comprendere quanto è cambiato uno dei modelli più importanti della casa dell’elica.

BMW i3, è cresciuta e ora è spigolosa ed ha le spalle larghe

Dimenticate la BMW Serie 3 precedente, la i3 è figlia del nuovo corso stilistico attinge a mani piene dal design Neue Klasse e dal vivo è molto più appagante che in foto. Il frontale è affilato, con un doppio rene integrato in un’unica soluzione insieme ai gruppi ottici ed una nervatura che attraversa tutto il cofano e si assottiglia nei pressi del marchio BMW. La fiancata vede una coda accennata, uno spirito da coupé e dei passaruota al testosterone. É più larga di 4 cm e più lunga di 4 cm per cui appare ben piantata a terra sulle grandi ruote. Dietro, i fari sembrano quasi toccarsi, c’è solo il logo BMW a dividerli, così enfatizza ulteriormente una presenza scenica che richiama l’attenzione. È una rivoluzione e si percepisce al primo sguardo.

BMW i3, la plancia è da astronave

La nuova cifra della BMW i3 continua all’interno perché niente è come te lo aspetti, il tessuto si mescola ai materiali di pannelli porta e plancia, richiamando una soluzione MINI e, davanti al volante, piatto sia sopra che sotto, non c’è una strumentazione “convenzionale” sotto forma di display, perché ogni informazione si legge attraverso una fascia luminosa che si estende su tutta inferiore del parabrezza. Di notte l’effetto wow è garantito, ma anche di giorno bisogna fa un certo effetto. Tutto è sotto controllo e non c’è nessuna interferenza visiva, ma c’è sempre l’head-up display per chi vuole avere le indicazioni più importanti in evidenza. Non manca un display da 17,9 pollici, che si avvale del sistema BMW Operating System X, realizzato su base Android Open Source Project, per gestire ogni voce della vettura. Nel menu c’è di tutto, con indicazioni chiare e dettagliate, ma prima di padroneggiarlo al meglio conviene studiarlo, a meno di non essere dei nativi digitali. Tutto è personalizzabile, si possono cambiare le disposizioni delle indicazioni nella fascia sotto il parabrezza e si può persino avere la possibilità di arricchirlo con la silhouette di alcune BMW M Art, tanto per non dimenticare le origini. Dietro si sta comodi anche in tre, per via del pavimento piatto, il bagagliaio è di 420 litri, a cui si aggiungono i 31 litri del frunk anteriore, utili per riporre i cavi della ricarica in corrente alternata.

Seta in autostrada, dove si guida con lo sguardo, diventa saetta tra le curve

La BMW i3 è una di quelle auto con cui si entra in una connessione profonda, perché in autostrada si può guidare con gli occhi incrociando le braccia, ovviamente bisogna avere sempre lo sguardo sulla strada, ma se giri la testa e la carreggiata è libera lei ti capisce al volo ed effettua il cambio di corsia ed un eventuale sorpasso in autonomia. Non è guida autonoma in senso stretto del termine, visto che non puoi lasciarla fare mentre controlli le e-mail e sbrighi il lavoro d’ufficio, ma poco ci manca. La connessione continua tra le curve, perché la i3 50 XDrive e la sua piattaforma ad 800 Volt, forte dei suoi due motori elettrici, uno per asse, spinge forte con 469 CV di potenza e 645 Nm di coppia massima, ma è lo sterzo, privo di angoli morti, leggero, eppure così preciso da disegnare traiettorie al millimetro che lascia sbalorditi. L’assetto è sano, con la trazione integrale perdona anche piccole sbavature, ma occhio a dare gas, perché la potenza si avvicina a quella di una Lamborghini Gallardo prima serie! Lo scatto da 0 a 100 km/h si brucia in 4,7 secondi, per cui l’effetto calamita con il sedile in accelerazione è assicurato, ma la i3 è molto più di questo, perché se procedi con tranquillità ti isola dal mondo esterno e accarezza la strada, ma se cerchi una guida più disinvolta il super cervello, il computer centrale denominato Heart of Joy, che gestisce powertrain, erogazione, frenata e trazione, elabora i dati 10 volte più rapidamente dei sistemi precedenti per fornirti la risposta dinamica ideale in ogni situazione. Ovviamente la fisica ha le sue leggi e con fondo umido e foglie a terra è sempre consigliabile non eccedere con le richieste di potenza, che arriva alle ruote alla velocità del pensiero. Di strada da percorrere con la i3 attualmente più potente in gamma ce n’è, considerando che la batteria da 108,7 kWh promette fino a 912 km di autonomia, ma se avete fretta di ricaricare può recuperare l’energia per percorrere 400 km in soli 10 minuti, a patto di trovare una stazione di ricarica che arrivi fino ai 400 kW di potenza accettati dalla berlina della casa dell’elica.

Prezzo, il listino parte da poco meno di 60.000 euro

Per entrare nel nuovo mondo elettrico della BMW i3 l’esborso minimo è di 59.900 euro per la i3 40 xDrive la cui potenza scende a 374 CV e la batteria ha una capacità di 82,8 kWh per 710 km di autonomia dichiarata. Per la i3 50 xDrive il listino parte da 64.750 euro.

BMW i3 50 xDrive – Scheda tecnica

Motore e prestazioni

Caratteristica Dato Alimentazione Elettrica Motori 2 elettrici Tecnologia BMW eDrive Gen6 Potenza massima 345 kW (469 CV) Coppia massima 645 Nm Trazione Integrale xDrive Cambio Automatico monomarcia Accelerazione 0-100 km/h 4,7 secondi Velocità massima 200 km/h Architettura elettrica 800 Volt

Batteria, autonomia e consumi

Caratteristica Dato Capacità batteria 108,7 kWh Tecnologia batteria Celle cilindriche agli ioni di litio Consumo WLTP 13,4-18 kWh/100 km Autonomia WLTP 729-912 km Emissioni CO₂ 0 g/km Potenza massima ricarica DC 400 kW Potenza massima ricarica AC 22 kW Ricarica DC 10-80% 21 minuti Ricarica AC 0-100% 5 ore e 30 minuti (a 22 kW) Autonomia recuperabile in 10 minuti Fino a 400 km Ricarica bidirezionale V2L Sì, fino a 3,7 kW

Dimensioni e capacità

Caratteristica Dato Lunghezza 4.760 mm Larghezza 1.865 mm Larghezza con specchietti 2.075 mm Altezza 1.480 mm Passo 2.897 mm Peso a vuoto (DIN) 2.205 kg Peso a vuoto (UE) 2.280 kg Massa complessiva 2.710 kg Carico utile 505 kg Bagagliaio 420 litri Vano anteriore (frunk) 31 litri Capacità di traino frenato 1.800 kg Carico massimo sul gancio 75 kg Numero porte 4 Posti 5

Infotainment e tecnologia

Caratteristica Dotazione Sistema operativo BMW Operating System X Sistema BMW iDrive Nuova generazione Display centrale 17,9 pollici Strumentazione BMW Panoramic Vision Head-up display Disponibile Assistente vocale BMW Intelligent Personal Assistant Navigazione BMW Maps Connettività Apple CarPlay e Android Auto Aggiornamenti Remote Software Upgrade Audio Harman Kardon disponibile

Sicurezza e assistenza alla guida

BMW Symbiotic Drive

Driving Assistant Plus

Motorway Assistant

Assistente al mantenimento della corsia

Cruise control adattivo

Frenata automatica d’emergenza

Riconoscimento dei limiti di velocità

Parking Assistant

Retrocamera e sensori di parcheggio

Assistente alla retromarcia

Allestimenti e prezzi

Versione Potenza Prezzo i3 40 xDrive 374 CV 59.900 € i3 50 xDrive 469 CV 64.750 € i3 50 xDrive as First Edition 469 CV 74.450 €

Prezzi indicativi: verificare il listino italiano aggiornato e le dotazioni delle singole configurazioni.

Dati della BMW i3 40 xDrive

Caratteristica Dato Potenza 275 kW (374 CV) Coppia 520 Nm Batteria 82,8 kWh Autonomia WLTP 566-710 km Consumo WLTP 14,3-17,9 kWh/100 km Ricarica DC massima 300 kW Accelerazione 0-100 km/h 5,4 secondi Velocità massima 200 km/h

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