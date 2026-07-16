Jensen Interceptor GTX: il ritorno della leggendaria GT passa dalla Track Special

Sono passati alcuni mesi da quando Jensen, storico marchio automobilistico britannico che è stato operativo tra gli anni ’30 e gli anni ’70, grazie alla strategia di rilancio di Jensen International Automotive (JIA) aveva annunciato l’arrivo di una nuova gran turismo di lusso che avrebbe fatto il suo debutto entro la fine dell’anno.

Sulla nuova GT che, dovrebbe prendere il nome di Interceptor GTX, raccogliendo l’eredità della leggendaria Interceptor degli anni ’60, Jensen ha rilasciato alcune nuove informazioni, a partire dall’imminente debutto della Track Special, un prototipo che farà da precursore per i futuri sviluppi della gamma del brand inglese.

La Track Special ad anticipare la gamma

Come è facilmente intuibile dal nome del prototipo, la Track Special, che sarà la prima anticipazione pubblica del gran ritorno di Jensen sulla scena automobilistica, avrà uno spiccato orientamento per le prestazioni, trattandosi di una vettura progettata esclusivamente per essere guidata in pista. Dalla Track Special deriveranno tutte le varianti della nuova Jensen Interceptor, con il prototipo da pista che farà base sia per le versione stradali che per quelle da pista, della moderna GT britannica.

Motore V8 e sensazioni “analogiche”

Pur ispirandosi alla rivoluzionaria Interceptor originale che 60 anni fa seppe sedurre il mondo dell’auto, la nuova gran turismo della Casa inglese è stata progettata completamente da zero, con il chiaro intento di Jensen di dar vita ad una sportiva “vera”, in grado di farsi amare dagli appassionati di guida. Proprio a loro si rivolgerà la Jensen Interceptor GTX che, in attesa di scoprire le sue caratteristiche tecniche al completo, promette di regalare sensazioni “analogiche” e prestazioni di sportiva pura potendo fare affidamento su telaio e carrozzeria in alluminio, mentre sotto il cofano ci sarà un motore V8 con compressore volumetrico.

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