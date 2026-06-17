Jeremy Clarkson rivela: “Ho un tumore aggressivo alla prostata”, l’annuncio in Clarkson’s Farm

Jeremy Clarkson ha il cancro. L’annuncio shock è arrivato per bocca dello stesso Clarkson, presentatore e giornalista britannico, nonché uno dei volti più iconici e popolari del mondo dei motori e del racconto della passione per le quattro ruote, che ha rivelato di avere un tumore, in forma aggressiva, alla prostata. La rivelazione di Clarkson è arrivata nel corso degli ultimi episodi della quinta stagione di “Clarkson’s Farm“, la serie prodotta da Amazon Prime Video che racconta la sua esperienza da contadino nella gestione della sua fattoria nell’Oxfordshire.

La diagnosi

Davanti alle telecamere del suo show Clarkson, 66 anni, ha spiegato di aver ricevuto la diagnosi nei mesi scorsi, dopo aver effettuato una biopsia il cui responso è stato decisamente impattante: forma aggressiva di tumore alla prostata. Nonostante la diagnosi sia inevitabilmente preoccupante, l’ex conduttore di Top Gear ha precisato che la patologia è stata scoperta nelle fasi iniziali, nutrendo dunque fiducia e speranza in un decorso positivo.

Malattia scoperta in fase precoce

È un Clarkson visibile emozionato quello che, nel corso di una conversazione con Kaleb Cooper e Charlie Ireland, collaboratori che lo aiutano nella gestione della sua fattoria, rivela di essere malato di cancro. Raccontando di aver ricevuto la diagnosi lo scorso maggio, il popolare giornalista britannico ha definito “aggressivo” il tumore alla prostata di cui è affetto, ma il fatto che i medici lo abbiano individuato, durante un controllo di routine, in una fase molto precoce gli dà grande fiducia che le terapie possano aver successo.

Mentre negli episodi conclusivi della quinta stagione di Clarkson’s Farm vengono mostrate anche alcune immagini dei momenti in cui Clarkson si sottopone alle prime terapie, le parole, pronunciate da un letto d’ospedale, col quale si congeda dal pubblico rimangono sospese tra consapevolezza e speranza: “Quello che volevo dire è che, se tutto va bene, ci vediamo per la sesta stagione. E se non andrà bene, non ci vedremo”.

La grande ondata di affetto di fan, colleghi e addetti ai lavori

La diagnosi di tumore arriva dopo altri problemi di salute che negli ultimi tempi hanno afflitto Clarkson. Meno di due anni fa, il presentatore inglese era stato sottoposto a un intervento cardiaco per l’inserimento di due stent, con un percorso riabilitativo che, come ha raccontato lui stesso, è stato tutt’altro semplice. Ora per Clarkson c’è una nuova battaglia da affrontare, una sfida nella quale è spinto dalla grande ondata di affetto e messaggi di vicinanza, che si è scatenata dopo la diffusione della notizia, da parte di colleghi, addetti ai lavori e milioni di fan che da decenni lo seguono in ogni sua avventura professionale.

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