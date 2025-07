Kia: l’intelligenza artificiale per trasformare i paesaggi in musica

L’intelligenza artificiale per trasformare i paesaggi in musica e supportare i passeggeri ipovedenti. Questo è l’esperimento fatto nel progetto Kia Soundscapes da parte della casa coreana, con due cortometraggi che faranno il loro debutto nel mese di aprile, in cui viene documentato. Per rendere l’ispirazione accessibile a tutti.

“In Kia, crediamo che il movimento ispiri le idee, per questo volevamo offrire ai passeggeri ipovedenti l’opportunità di vivere il mondo in modo diverso – sono le parole di David Hilbert, Direttore Marketing di Kia Europe – Kia Soundscapes ci permette di esplorare nuove possibilità, in particolare mostrare come la tecnologia possa abbattere le barriere e aiutarci a creare un mondo più inclusivo e accessibile”.

L’esperimento

Kia Soundscapes utilizza una tecnologia di IA avanzata per convertire gli input visivi provenienti dai sensori e dalle telecamere dell’auto in composizioni musicali. Questo è motivato dalla ricerca, in cui è stato dimostrato che la musica stimola la corteccia visiva nelle persone non vedenti. La corteccia cerebrale è il principale centro di elaborazione delle stimolazioni nervose tra cui la vista e gli altri sensi. Permettendo così agli ipovedenti di sperimentare la bellezza dei viaggi.

Alberi ed arbusti sono stati trasformati in morbidi suoni di strumenti a fiato, le montagne in toni profondi e risonanti mentre la velocità del veicolo incide nella sinfonia cambiandone il ritmo e il tono. Un esperimento svolto a Santiago del Cile, utilizzando anche il sistema avanzato di assistenza alla guida dell’auto.

Due cortometraggi

Come dicevamo, l’esperimento è stato documentato in due cortometraggi, la cui anteprima è prevista per aprile. La casa coreana, inoltre, intende pubblicare sul proprio sito web, insieme ai cortometraggi, anche le composizioni originali.

Rate this post