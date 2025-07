Alfa Romeo: svelato il logo celebrativo dei 115 anni di storia

Alfa Romeo il prossimo 24 giugno 2025 festeggia 115 anni di attività. Si tratta di un anniversario molto importante e dunque la casa automobilistica del Biscione ha deciso di festeggiarlo svelando un logo celebrativo pensato appositamente per il suo compleanno numero 115. Il nuovo logo viene svelato per essere condiviso in tutto il mondo da club ufficiali e singoli alfisti in maniera da poter essere utilizzato per eventi, raduni e iniziative varie.

Nel 2025 Alfa Romeo festeggia 115 anni: ecco il logo celebrativo

Il logo creato per il 115° anniversario di Alfa Romeo mette insieme tradizione e modernità in un design che guarda al futuro ma senza dimenticare il glorioso passato. La linea inclinata del numero “115” rappresenta lo slancio verso l’innovazione, mentre il “5”, cuore visivo del marchio, è avvolto dal celebre Biscione. Questo simbolo iconico dona profondità e tridimensionalità all’insieme. I colori, nero e rosso Alfa, evocano la passione e lo stile sportivo che da sempre contraddistinguono la casa autlmobilistica milanese.

La data scelta per la presentazione di questo logo rievoca due momenti simbolici della storia di Alfa Romeo. Il primo è quello rappresentato dalla vittoria alla Mille Miglia del 1930 con Tazio Nuvolari e Giovanni Battista Guidotti, che segnarono un record di velocità e affermarono la superiorità tecnica del marchio. Il secondo è la nascita del leggendario Quadrifoglio, apparso per la prima volta nel 1923 alla Targa Florio.

Il 115° anniversario di Alfa Romeo, tra l’altro avviene in un anno ricco di ricorrenze storiche. Cento anni fa la Tipo P2 conquistava il primo Campionato Mondiale Automobilistico, mentre nel 1950 la Tipo 158 “Alfetta” vinceva la prima stagione di Formula 1 con Nino Farina. Tra gli altri anniversari spiccano quelli relativi alla Giulietta Berlina (1955), alla Giulia GTA (1965), alla 33 TT 12 (1975) e all’Alfa 75 (1985). Dunque il 2025 sarà certamente un anno da ricordare per il Biscione che tra le altre cose farà anche debuttare la nuova Stelvio.

