La GR Yaris Rally Cup 2024 è pronta ad accendere i motori

La GR Yaris Rally Cup 2024 è pronta a partire con l’esordio al Rally Regione Piemonte nel prossimo fine settimana. Il campionato monomarca presenta un gruppo di tredici equipaggi iscritti al primo appuntamento della stagione. La nuova edizione che parte con il Rally Regione Piemonte si presenta con una vasta partecipazione, con la presenza di piloti di rilievo internazionale ai nastri di partenza.

Al via con il Rally Regione Piemonte la GR Yaris Rally Cup 2024

Hanno ufficializzato la loro iscrizione al campionato monomarca il pilota polacco Michal Streer, che sarà affiancato da Jacun Wrogel sulle prove speciali ambientate nelle Langhe, e il pilota francese Terence Callea. Durante la stagione, Callea condividerà l’abitacolo con Antonia Tomao. Alla GR Yaris Rally Cup 2024, una delle novità è la partecipazione di un equipaggio femminile composto da Maira Zanotti, ventenne da Modena, accompagnata da Tania Bernardi. Saranno in gara nella categoria Under 23, mentre tra le new entry troviamo Nico La Notte, guidato dall’esperto Giovanni Bernacchini, e Giovanni Dello Russo, che avrà Venanzio Aiezza come copilota.

Il team manager di Toyota Gazoo Racing Italy, Daniele Pelliccioni, si è mostrato entusiasta del numero di iscrizioni alla quarta edizione del campionato: “Siamo estremamente soddisfatti del numero di equipaggi che hanno aderito a questa edizione. Credo che sia la conferma del buon lavoro svolto negli anni precedenti nella messa a punto della vettura. Ci aspettiamo una competizione serrata, soprattutto considerando l’entità dei premi in palio”.

Ricordiamo infine che il Rally Regione Piemonte prenderà il via venerdì con lo shakedown a Santo Stefano Belbo. La cerimonia di partenza avrà luogo ad Alba alle ore 15, seguita da tre prove speciali, tra cui la “Power Stage” a Santo Stefano Belbo. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport e sul Canale 228 di Aci Sport TV, oltre che sulla piattaforma SKY.

