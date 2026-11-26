Con Temerario Tettonero, Lamborghini inaugura un nuovo capitolo di personalizzazione, unendo audaci contrasti bicolore alle prestazioni e alla tecnologia di Temerario.

Design bicolore e dettagli esclusivi

La livrea di lancio di Temerario Tettonero abbina un brillante Giallo Inti al Nero Noctis, con altre quattro tonalità aggiuntive ad ampliare le opzioni di configurazione. All’interno, dettagli esclusivi riprendono lo stile degli esterni, andando a comporre un’espressione di carattere e personalità unica.

Temerario Tettonero reinterpreta il design audace del modello attraverso una particolare finitura bicolore, accentuando le note di contrasto sulla carrozzeria e nei dettagli di esterni e interni, realizzati con estrema cura. Tra gli elementi distintivi della capsule figurano le livree Tettonero, la livrea nera estesa, finiture dedicate, ricami sulle porte, il logo interno e una targa con dedica. Il risultato è un’espressione potente e inconfondibile dello stile Lamborghini.

Performance: il cuore ibrido della Temerario

Temerario unisce un V8 biturbo ad alto regime e tre motori elettrici per una potenza massima combinata (MCI + ME) di 677 kW / 920 CV. Il propulsore ibrido offre prestazioni estreme, risposta immediata e un’esperienza di guida coinvolgente al volante di un HPEV Lamborghini di nuova generazione, capace di una velocità massima di 343 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi.

Il powertrain ha una cilindrata di 3.995,2 cm³ (243,8 cu in). Sul fronte dei consumi, Lamborghini dichiara un consumo combinato di 10,3 l/100 km (WLTP) e un consumo energetico combinato di 6,4 kWh/100 km (WLTP), con emissioni di CO2 combinate pari a 252 g/km (WLTP) e classe di efficienza emissioni CO2 G; a batteria scarica il consumo di carburante combinato sale a 14 l/100 km (WLTP), con classe di efficienza di CO2 anch’essa G.

Domande frequenti su Lamborghini Temerario Tettonero

Cos’è la Lamborghini Temerario Tettonero?

È una capsule di personalizzazione per la Temerario, basata su un design bicolore a contrasto: la livrea di lancio abbina il Giallo Inti al Nero Noctis, con altre quattro tonalità aggiuntive disponibili.

Che prestazioni ha la Lamborghini Temerario?

Il powertrain ibrido, composto da un V8 biturbo e tre motori elettrici, sviluppa una potenza massima combinata di 677 kW / 920 CV, con velocità massima di 343 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi.

Quali dettagli estetici caratterizzano la Tettonero Capsule?

Tra gli elementi distintivi: livree Tettonero dedicate, livrea nera estesa, finiture esclusive, ricami sulle porte, logo interno personalizzato e targa con dedica.

Quanto costa e quando sarà disponibile la Temerario Tettonero?

Lamborghini non ha ancora comunicato prezzo, data di lancio commerciale né eventuali limiti di produzione per questa capsule: per maggiori informazioni l’azienda rimanda alla rete di concessionarie ufficiali.

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