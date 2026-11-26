Da oltre 35 anni Mazda continua ad affinare la MX-5 senza reinventarla. Il Model Year 2027 evolve la roadster giapponese senza perdere ciò che la rende unica: leggerezza e piacere di guida.

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Alcune auto diventano icone perché cambiano le regole, altre perché restano fedeli all’idea da cui sono nate. In oltre tre decenni, il mondo delle sportive è cambiato: le auto sono diventate più potenti, più pesanti e sempre più digitali. Le roadster accessibili si sono fatte via via più rare, e con loro la possibilità di godersi la guida a cielo aperto.

In questo scenario, la Mazda MX-5 è rimasta fedele alla sua vocazione di sportiva leggera. Nel 2016 ha vinto i premi World Car of the Year e World Car Design of the Year. Con oltre 1,25 milioni di esemplari prodotti nel mondo e 404.000 consegnati in Europa, resta l’auto sportiva a due posti più venduta al mondo. Il segreto di questa longevità sta nella capacità di evolversi senza perdere di vista ciò che la rende riconoscibile: la leggerezza e il piacere di guida.

Una semplice domanda

La storia della MX-5 comincia ben prima del debutto al Salone dell’Auto di Chicago del 1989. Nel 1979 il giornalista automobilistico statunitense Bob Hall incontrò Kenichi Yamamoto, allora responsabile della ricerca e sviluppo di Mazda, che gli chiese: “Che cosa manca sulle strade di oggi?”. Hall rispose: “Manca una roadster piccola e accessibile, nella tradizione delle classiche sportive britanniche: una di quelle che ti fanno sentire il vento tra i capelli e gli insetti tra i denti.”

All’epoca le roadster leggere erano quasi scomparse e le sportive puntavano sempre più sulle prestazioni, a costo di diventare più grandi e pesanti. Mazda scelse un’altra strada: non voleva costruire la sportiva più veloce, ma un’auto che non ci si stancasse mai di guidare.

Restare fedeli all’idea di partenza

Con il debutto del 1989, la MX-5 non si limitò a riportare in auge la roadster accessibile, dimostrando che per divertirsi al volante non servivano più potenza o soluzioni più complesse, ma serviva equilibrio: dimensioni compatte, peso contenuto e una distribuzione dei pesi quasi perfetta. A queste qualità si aggiungevano uno sterzo preciso, un cambio manuale appagante e un abitacolo aperto che avvicinava chi guidava alla strada. Insieme, questi elementi davano forma alla filosofia Mazda del Jinba Ittai, ovvero la sintonia tra cavallo e cavaliere, che si muovono come un tutt’uno.

Negli anni, le norme su sicurezza ed emissioni si sono fatte più rigorose e chi acquistava una sportiva ha cominciato a chiedere più comfort, connettività e assistenza alla guida. Mentre molte sportive diventavano più grandi e complesse, Mazda ha cercato di rispondere a queste esigenze senza snaturare la MX-5. A ogni generazione, Mazda si è posta la stessa domanda: questa modifica rafforza il legame tra chi guida e l’auto? Solo le soluzioni che superavano questa prova venivano adottate. Bob Hall ha riassunto così lo spirito della MX-5: “Più sorrisi per ogni gallone.”

Una formula che continua a evolversi

Fin dal lancio, la MX-5 ha ispirato un’intera generazione di sportive leggere e, anche quando molte roadster accessibili sono uscite di scena, Mazda ha continuato a sviluppare la sua due posti. La quarta generazione è ancora immediatamente riconoscibile: Mazda non ha rinunciato a cambiare, ma ha dato a ogni modifica uno scopo preciso, ed è in questa cura per il dettaglio che si ritrova la tradizione artigianale giapponese.

Le novità della Mazda MX-5 2027

Il Model Year 2027 segue la stessa logica e gli aggiornamenti puntano a valorizzare ciò che i clienti apprezzano di più. La nuova serie speciale Yakudo è proposta esclusivamente con capote in tela (Soft Top): il nome richiama l’idea di movimento e vitalità, due qualità che ben descrivono il carattere della MX-5. I dettagli esterni color argento e gli interni in Alcantara le danno un’identità riconoscibile senza stravolgerne lo stile.

Anche l’allestimento Homura si rinnova: gli interventi al telaio esaltano l’agilità della roadster, mentre le modifiche al design ne sottolineano il carattere sportivo. Anche il nuovo colore Zinc Green nasce dalla cura per il dettaglio: la finitura metallizzata, di ispirazione industriale, cambia con la luce e mette in risalto le linee del design Kodo. Il sistema Driver Attention Alert (DAA), ora di serie su tutti gli allestimenti, aiuta chi guida a mantenere l’attenzione.

Dalla messa a punto del telaio alla scelta delle finiture, gli aggiornamenti cambiano i dettagli senza alterare il carattere della MX-5.

Crafted with Japanese Soul

Negli anni, attorno alla MX-5 è cresciuta una comunità internazionale di appassionati. Dai club locali ai raduni internazionali, dalle gite panoramiche alle giornate in pista, migliaia di persone si ritrovano per condividere il piacere di guidare una roadster leggera ed equilibrata.

A oltre 35 anni dal debutto, la MX-5 2027 continua a rispondere alla domanda che diede origine al progetto: quale sportiva manca sulle nostre strade? Nel 1979 Bob Hall immaginava una roadster piccola e accessibile. Da allora l’auto è cambiata, ma l’obiettivo è rimasto lo stesso: mettere il piacere di guida al primo posto. Progettare l’auto intorno a chi guida, privilegiare l’equilibrio rispetto agli eccessi e affinare una buona idea senza stravolgerla: è così che Mazda interpreta la promessa di Joy of Driving nella MX-5.

Mazda MX-5 2027: consumo di carburante combinato 6,1 l/100 km; emissioni di CO₂ combinate 139 g/km; classe di emissioni di CO₂: E.

Domande frequenti su Mazda MX-5 2027

Cosa cambia sulla Mazda MX-5 Model Year 2027?

Arrivano la nuova serie speciale Yakudo (solo con capote in tela), aggiornamenti al telaio e al design dell’allestimento Homura, la nuova colorazione Zinc Green e il sistema Driver Attention Alert ora di serie su tutti gli allestimenti.

Cos’è la serie speciale Yakudo?

È una nuova serie speciale della MX-5 2027, proposta esclusivamente con capote in tela (Soft Top), caratterizzata da dettagli esterni color argento e interni in Alcantara.

Cos’è la filosofia Jinba Ittai?

È il principio guida della MX-5 fin dalla sua nascita: la sintonia tra cavallo e cavaliere, che si muovono come un tutt’uno, tradotta nell’equilibrio tra auto e guidatore.

Quante Mazda MX-5 sono state vendute nel mondo?

Oltre 1,25 milioni di esemplari prodotti nel mondo, di cui 404.000 consegnati in Europa, rendendola l’auto sportiva a due posti più venduta al mondo.

Quali sono consumi ed emissioni della MX-5 2027?

Consumo di carburante combinato 6,1 l/100 km, emissioni di CO₂ combinate 139 g/km, classe di emissioni E.

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