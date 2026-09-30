Lancia al Salone di Parigi 2026 con la Nuova Gamma

Torino, 30 settembre 2026. Lancia sarà protagonista del Salone dell’Auto di Parigi 2026 con la Nuova Lancia Gamma, al debutto in un salone internazionale. Il marchio porterà in Francia anche la Ypsilon HF 100% elettrica e la Ypsilon Rally2 HF Integrale, vincitrice del titolo Costruttori nel Campionato WRC2.

La Nuova Gamma debutta in un salone internazionale

A Parigi, la Nuova Lancia Gamma occuperà un posto d’onore sullo stand del marchio, facendo il suo debutto in un salone internazionale dopo la presentazione in Italia. Ideata, progettata e sviluppata in Italia e prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, la Nuova Gamma combina design italiano, innovazione, comfort ed efficienza. Con la sua silhouette fastback crossover, Gamma segna l’ingresso di Lancia nel cuore del segmento C, riunendo in un modello completamente nuovo creatività italiana, cultura del design e know-how industriale.

Le tre versioni in mostra a Parigi

Sullo stand parigino saranno esposte tre diverse declinazioni della Nuova Gamma: la Gamma LX ibrida da 145 CV, la Gamma LX 100% elettrica e la Gamma HF Integrale, versione 100% elettrica da 375 CV a trazione integrale. Quest’ultima incarna la variante più estrema e prestazionale della nuova famiglia Gamma, con architettura a doppio motore e trazione integrale che porta sul modello il carattere sportivo distintivo del marchio, rappresentando il vertice dell’offerta Gamma.

Ypsilon HF e Ypsilon Rally2 HF Integrale, il ritorno nei rally

Accanto alla Gamma, a Parigi i riflettori saranno puntati anche sulla Lancia Ypsilon HF, versione 100% elettrica da 280 CV, e sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale. Quest’ultima incarna il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally, un rientro già impreziosito dalla conquista del titolo Costruttori nel Campionato WRC2, riportando il motorsport al centro della strategia del marchio e rinnovando il legame con uno dei capitoli più iconici della sua storia. Insieme, Gamma e Ypsilon racconteranno a Parigi le diverse anime della Lancia di oggi: dal design al comfort, dalle prestazioni al motorsport.

Quando e dove: la conferenza stampa Lancia

La conferenza stampa di Lancia al Salone dell’Auto di Parigi 2026 si terrà lunedì 12 ottobre alle ore 11:10 presso il Padiglione 4 del salone. L’appuntamento parigino rappresenta un’ulteriore tappa fondamentale nel percorso di lancio della Gamma e, più in generale, nella nuova fase di sviluppo di Lancia in Europa, un percorso inaugurato dalla nuova Ypsilon e proseguito con il ritorno ufficiale nelle competizioni rally.

Domande frequenti su Lancia al Salone di Parigi 2026

Quando si tiene la conferenza stampa Lancia a Parigi?

La conferenza stampa Lancia si terrà lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 11:10 presso il Padiglione 4 del Salone dell’Auto di Parigi.

Quali versioni della Nuova Gamma saranno esposte a Parigi?

Saranno esposte tre versioni: la Gamma LX ibrida da 145 CV, la Gamma LX 100% elettrica e la Gamma HF Integrale, la versione 100% elettrica a trazione integrale da 375 CV.

Dove viene prodotta la Nuova Lancia Gamma?

La Nuova Gamma è ideata, progettata e sviluppata in Italia e viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Quanto è potente la Ypsilon HF presente a Parigi?

La Lancia Ypsilon HF in mostra a Parigi è una versione 100% elettrica da 280 CV.

Che titolo ha vinto la Ypsilon Rally2 HF Integrale?

La Ypsilon Rally2 HF Integrale ha conquistato il titolo Costruttori nel Campionato WRC2, segnando il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally.

In che segmento si colloca la Nuova Gamma?

Con la sua silhouette fastback crossover, la Nuova Gamma segna l’ingresso di Lancia nel cuore del segmento C.

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