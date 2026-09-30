Luca Parasacco nominato responsabile di Free2move eSolutions e Free2move Charge
Nuova nomina nel gruppo Stellantis
Stellantis - Free2move eSolutions / Free2move Charge
Stellantis ha annunciato oggi, 30 settembre 2026, la nomina di Luca Parasacco a Responsabile delle Operazioni Commerciali Enlarged Europe di Free2move eSolutions e Free2move Charge, con effetto dal 1° ottobre. Nel suo nuovo incarico, Parasacco riporterà a Maurizio Zuares.
Chi è Luca Parasacco
Luca Parasacco vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore automobilistico, maturata all’interno del Gruppo Fiat, Iveco, FCA e Stellantis. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree vendite, gestione della rete concessionaria e sviluppo del business, guidando organizzazioni internazionali in Europa, Cina e nella Penisola Iberica.
Dal 2024 è alla guida delle attività di Maserati in Europa, dopo aver ricoperto posizioni di leadership in Distrigo e nella gestione delle reti retail del Gruppo. Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Torino, Parasacco unisce una solida esperienza internazionale a una profonda conoscenza del settore automotive.
Il nuovo ruolo in Free2move eSolutions e Free2move Charge
Grazie alla sua consolidata competenza nel mondo dell’automobile, Luca Parasacco contribuirà a guidare la prossima fase di sviluppo di Free2move eSolutions e Free2move Charge, rafforzando ulteriormente l’offerta di soluzioni di ricarica accessibili, sostenibili e redditizie per il mercato europeo.
Il passaggio di consegne con Mathilde Lheureux
Nel suo nuovo ruolo, Parasacco succede a Mathilde Lheureux, che si concentrerà sul proprio incarico di Enlarged Europe AI Hub Leader, riportando a Emanuele Cappellano, per guidare il percorso di trasformazione legato all’Intelligenza Artificiale nella regione, favorendone la diffusione e l’applicazione per generare risultati concreti e misurabili. Mathilde Lheureux manterrà al contempo la responsabilità complessiva della EV Business Unit all’interno della Software Business Unit di Product Development & Technology.
Domande frequenti
Chi è Luca Parasacco?
È un manager con quasi 30 anni di esperienza nel settore automobilistico maturata in Fiat Group, Iveco, FCA e Stellantis, dal 2024 a capo delle attività Maserati in Europa.
Qual è il nuovo incarico di Luca Parasacco in Stellantis?
È stato nominato Responsabile delle Operazioni Commerciali Enlarged Europe di Free2move eSolutions e Free2move Charge.
Da quando ha effetto la nomina?
La nomina è efficace dal 1° ottobre 2026.
A chi risponderà Luca Parasacco nel nuovo ruolo?
Riporterà a Maurizio Zuares.
Chi succede Luca Parasacco alla guida di Free2move eSolutions e Free2move Charge?
Succede a Mathilde Lheureux.
Di cosa si occuperà Mathilde Lheureux dopo il passaggio di consegne?
Si concentrerà sul ruolo di Enlarged Europe AI Hub Leader, riportando a Emanuele Cappellano, mantenendo anche la responsabilità della EV Business Unit.
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