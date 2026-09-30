Luca Parasacco nominato responsabile di Free2move eSolutions e Free2move Charge

Nuova nomina nel gruppo Stellantis

di Redazione30 Settembre, 2026

Stellantis - Free2move eSolutions / Free2move Charge

Stellantis annuncia la nomina di Luca Parasacco a Responsabile delle Operazioni Commerciali Enlarged Europe di Free2move eSolutions e Free2move Charge, con effetto dal 1° ottobre. Succede a Mathilde Lheureux e riporterà a Maurizio Zuares.

Stellantis ha annunciato oggi, 30 settembre 2026, la nomina di Luca Parasacco a Responsabile delle Operazioni Commerciali Enlarged Europe di Free2move eSolutions e Free2move Charge, con effetto dal 1° ottobre. Nel suo nuovo incarico, Parasacco riporterà a Maurizio Zuares.

Chi è Luca Parasacco

Luca Parasacco vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore automobilistico, maturata all’interno del Gruppo Fiat, Iveco, FCA e Stellantis. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree vendite, gestione della rete concessionaria e sviluppo del business, guidando organizzazioni internazionali in Europa, Cina e nella Penisola Iberica.

Dal 2024 è alla guida delle attività di Maserati in Europa, dopo aver ricoperto posizioni di leadership in Distrigo e nella gestione delle reti retail del Gruppo. Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Torino, Parasacco unisce una solida esperienza internazionale a una profonda conoscenza del settore automotive.

Il nuovo ruolo in Free2move eSolutions e Free2move Charge

Grazie alla sua consolidata competenza nel mondo dell’automobile, Luca Parasacco contribuirà a guidare la prossima fase di sviluppo di Free2move eSolutions e Free2move Charge, rafforzando ulteriormente l’offerta di soluzioni di ricarica accessibili, sostenibili e redditizie per il mercato europeo.

Il passaggio di consegne con Mathilde Lheureux

Nel suo nuovo ruolo, Parasacco succede a Mathilde Lheureux, che si concentrerà sul proprio incarico di Enlarged Europe AI Hub Leader, riportando a Emanuele Cappellano, per guidare il percorso di trasformazione legato all’Intelligenza Artificiale nella regione, favorendone la diffusione e l’applicazione per generare risultati concreti e misurabili. Mathilde Lheureux manterrà al contempo la responsabilità complessiva della EV Business Unit all’interno della Software Business Unit di Product Development & Technology.

Domande frequenti



Chi è Luca Parasacco?

È un manager con quasi 30 anni di esperienza nel settore automobilistico maturata in Fiat Group, Iveco, FCA e Stellantis, dal 2024 a capo delle attività Maserati in Europa.

Qual è il nuovo incarico di Luca Parasacco in Stellantis?

È stato nominato Responsabile delle Operazioni Commerciali Enlarged Europe di Free2move eSolutions e Free2move Charge.

Da quando ha effetto la nomina?

La nomina è efficace dal 1° ottobre 2026.

A chi risponderà Luca Parasacco nel nuovo ruolo?

Riporterà a Maurizio Zuares.

Chi succede Luca Parasacco alla guida di Free2move eSolutions e Free2move Charge?

Succede a Mathilde Lheureux.

Di cosa si occuperà Mathilde Lheureux dopo il passaggio di consegne?

Si concentrerà sul ruolo di Enlarged Europe AI Hub Leader, riportando a Emanuele Cappellano, mantenendo anche la responsabilità della EV Business Unit.

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