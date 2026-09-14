Lancia Corse HF brilla in Cile: Rossel vince in WRC2

Torino, 14 settembre 2026 – Lancia Corse HF celebra una straordinaria vittoria in WRC2 al Rally Chile Biobio grazie a Yohan Rossel e Arnaud Dunand, protagonisti di una prestazione autorevole e costante al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Rossel ha chiuso la gara anche all’ottavo posto della classifica assoluta.

Il dominio di Rossel sulle strade del Biobio

Rossel ha imposto il proprio ritmo sin dai primi chilometri del rally, mantenendosi stabilmente al vertice della classifica WRC2 e dimostrando un’eccellente sintonia con la vettura sulle veloci e tecniche strade sterrate del Biobio. Il pilota francese ha conquistato nove vittorie di prova speciale sulle 16 disputate, costruendo cosi un successo netto e convincente sui rivali della categoria.

L’ottavo posto nella classifica generale assoluta completa una prestazione di grande rilievo per Rossel e Dunand, capaci di portare la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale a un risultato di vertice anche nel confronto diretto con le vetture Rally1, normalmente riservate ai costruttori ufficiali del WRC.

Prima vittoria su terra della stagione

Il successo in Cile rappresenta la prima affermazione su terra di Lancia Corse HF nel FIA World Rally Championship in questa stagione, confermando i progressi compiuti dalla vettura nel corso del suo primo anno di ritorno ufficiale nel WRC. Dopo aver gia conquistato in Paraguay il titolo mondiale Team WRC2, Lancia Corse HF rafforza ulteriormente la propria leadership nel campionato grazie ai punti ottenuti in Cile, in un rally che ha offerto un’ulteriore conferma della competitivita e dell’evoluzione della Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Il ritiro di Gryazin interrompe la corsa al titolo piloti

Il fine settimana si e invece concluso anzitempo per Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov. L’equipaggio e stato costretto al ritiro dopo un capottamento durante la PS7, la prima prova speciale della seconda giornata di gara, mentre era in testa alla classifica WRC2. L’incidente interrompe cosi la rincorsa di Gryazin al titolo Piloti WRC2, ma non cancella una stagione fin qui caratterizzata da prestazioni di alto livello e da importanti risultati per Lancia Corse HF.

Verso il finale di stagione: Sardegna e Arabia Saudita

Con il Rally Chile Biobio, il campionato entra ora nella sua fase conclusiva, con Rally Italia Sardegna e Rally Saudi Arabia ancora da disputare. Per Lancia Corse HF, la stagione prosegue con la consapevolezza di aver gia raggiunto un traguardo storico, il titolo Team WRC2, e con l’obiettivo di continuare a far crescere il progetto Ypsilon Rally2 HF Integrale fino all’ultima prova della stagione.

Domande frequenti su Lancia Corse HF al Rally del Cile

Chi ha vinto la categoria WRC2 al Rally Chile Biobio 2026?

La categoria WRC2 e stata vinta da Yohan Rossel e Arnaud Dunand al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, con nove vittorie di prova speciale sulle 16 disputate.

Che posizione ha ottenuto Rossel nella classifica assoluta?

Rossel ha chiuso il Rally Chile Biobio all’ottavo posto assoluto, un risultato di rilievo anche nel confronto con le vetture Rally1 della categoria regina.

Perche questa vittoria e importante per Lancia Corse HF?

Si tratta della prima vittoria su terra della stagione per Lancia Corse HF nel FIA World Rally Championship, un risultato che conferma i progressi della Ypsilon Rally2 HF Integrale nel suo primo anno di ritorno ufficiale nel WRC.

Lancia ha gia vinto un titolo nel WRC2 nel 2026?

Si, Lancia Corse HF ha gia conquistato il titolo mondiale Team WRC2 in occasione del Rally del Paraguay, prima ancora della tappa cilena.

Cosa e successo a Nikolay Gryazin al Rally Chile Biobio?

Gryazin, in coppia con Konstantin Aleksandrov, e stato costretto al ritiro dopo un capottamento durante la PS7, mentre era in testa alla classifica WRC2, interrompendo cosi la propria corsa al titolo Piloti WRC2.

Quali rally restano nel calendario WRC 2026?

Dopo il Rally Chile Biobio, restano da disputare il Rally Italia Sardegna e il Rally Saudi Arabia, con cui si chiudera la stagione 2026 del FIA World Rally Championship.

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