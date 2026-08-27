Lepas accelera: dopo l’Asia tocca all’Europa, Italia in testa

LEPAS, il marchio a nuova energia del gruppo Chery, ha completato da luglio il lancio di tre modelli nel Sud-est asiatico e nello stesso trimestre avvia la fase europea del proprio piano di espansione globale. L’Italia è uno dei primi sei mercati del debutto continentale, insieme a Spagna, Grecia, Croazia, Slovenia e Romania, con circa 1.500 esemplari della L8 PHEV salpati a luglio dal porto di Wuhu.

La strategia “Global Synergy, United in Elegance”

Il piano di espansione internazionale di LEPAS prosegue secondo la strategia denominata “Global Synergy, United in Elegance”. Il marchio, nato in seno al gruppo Chery come divisione dedicata ai veicoli a nuova energia, ha costruito in pochi mesi una presenza in più continenti, affiancando lanci di prodotto e strutture commerciali locali. La rete globale di LEPAS conta oggi oltre 500 punti vendita e assistenza.

Tre lanci in poche settimane nel Sud-est asiatico

Da luglio LEPAS ha portato sul mercato la L6 EV in Thailandia, la L8 PHEV in occasione dell’Indonesia Brand Night e la L4 EV al 2026 Indonesia International Auto Show, dove è stato annunciato anche il relativo listino. La gamma destinata all’area, che affianca elettrico puro e ibrido plug-in, è stata sviluppata tenendo conto del clima tropicale umido, delle condizioni stradali locali e delle abitudini di guida dei mercati di destinazione. Per operare nella regione il costruttore ha costituito strutture locali e sistemi di compliance dedicati, con partner sul posto per ricerca e sviluppo, produzione, ricambi, vendita, assistenza e aftermarket.

Il piano del terzo trimestre: Europa, Australia, Africa e Medio Oriente

Entro settembre 2026 LEPAS prevede l’ingresso di quattro modelli, L8 PHEV, L6 EV, L6 PHEV e L4 EV, nei mercati di Europa, Sud-est asiatico, Australia, Africa e Medio Oriente. Le vetture nascono sulla piattaforma intelligente LEX e vengono differenziate per taratura, dotazioni e servizi in base alle normative e alle esigenze di ciascuna area geografica, un approccio che il marchio definisce centrale per sostenere un’espansione così rapida su mercati molto diversi tra loro.

In Italia si riparte dalla L8: caratteristiche e prezzi

Sul mercato italiano LEPAS è già presente con la L8, SUV lungo 4.688 mm, ordinabile in due allestimenti: Essence a 41.700 euro ed Elegance a 44.700 euro, prezzi chiavi in mano. Il sistema Super Hybrid abbina un motore 1.5 turbo benzina a ciclo Miller a due unità elettriche, per una potenza complessiva di 279 CV (205 kW) e 365 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La batteria da 18,4 kWh garantisce 90 km di autonomia elettrica WLTP nel ciclo combinato e 123 km nell’urbano, per un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km; i consumi dichiarati sono di 2,2 l/100 km con emissioni di 53 g/km di CO2. In corrente continua la ricarica dal 30 all’80% richiede circa 20 minuti a 40 kW. Il bagagliaio varia da 507 a 1.314 litri e la garanzia è di 7 anni o 150.000 km, estesa a 8 anni o 160.000 km sui componenti della trazione elettrica. L’allestimento Essence comprende cerchi da 19 pollici, fari full-LED, display centrale da 13,2 pollici, climatizzatore bizona e Apple CarPlay e Android Auto wireless; l’Elegance aggiunge cerchi da 20 pollici, sedili riscaldati e ventilati, tetto panoramico, impianto audio Sony e assistenza automatica al parcheggio.

LEPAS al Salone Auto Torino e le prime prove su strada

LEPAS sarà tra gli oltre quaranta marchi presenti al Salone Auto Torino, in programma dall’11 al 13 settembre nel centro cittadino. Le prime prove su strada riservate alla stampa italiana sono in calendario a metà settembre, un passaggio che permetterà di verificare sul campo le caratteristiche della L8 dopo i primi mesi di commercializzazione in Italia.

Chi è LEPAS e il legame con il gruppo Chery

LEPAS è uno dei brand del gruppo Chery, che con 2,4 milioni di vetture prodotte e più di un milione destinate ai mercati esteri è il primo gruppo automotive cinese per esportazioni nel mondo. Fondata nel 1997 con headquarter a Wuhu, Chery è già presente sul mercato italiano con i brand Omoda & Jaecoo oltre a Lepas, proponendo soluzioni che spaziano dai tradizionali motori a combustione interna a soluzioni elettrificate super hybrid e 100% elettriche. In Italia LEPAS è distribuito da Omoda & Jaecoo Automotive Italy Srl.

Domande frequenti su LEPAS e l’espansione europea

In quali Paesi europei arriva LEPAS nel 2026?

Il primo sbarco continentale riguarda sei mercati: Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Slovenia e Romania, con circa 1.500 esemplari della L8 PHEV già salpati a luglio dal porto di Wuhu.

Quali modelli LEPAS ha lanciato nel Sud-est asiatico?

Da luglio 2026 sono stati lanciati la L6 EV in Thailandia, la L8 PHEV in Indonesia e la L4 EV al Salone di Giacarta, completando tre debutti in poche settimane.

Quanto costa la LEPAS L8 in Italia?

La L8 è ordinabile da 41.700 euro per l’allestimento Essence e da 44.700 euro per l’Elegance, entrambi prezzi chiavi in mano.

Che prestazioni ha il sistema Super Hybrid della L8?

Il sistema eroga 279 CV (205 kW) e 365 Nm, con 0-100 km/h in 7,9 secondi e un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km grazie alla batteria da 18,4 kWh.

Dove sarà possibile vedere LEPAS dal vivo in Italia?

Il marchio sarà presente al Salone Auto Torino, in programma dall’11 al 13 settembre 2026, mentre le prime prove su strada per la stampa italiana sono previste a metà settembre.

A quale gruppo appartiene LEPAS?

LEPAS fa parte del gruppo Chery, primo produttore automotive cinese per esportazioni, presente in Italia anche con i brand Omoda & Jaecoo.

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