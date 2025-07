L’esperienza del lusso Mercedes-Maybach in Costa Smeralda

Cosa c’è di più aristocratico di una Mercedes alto di gamma? Semplice, una Mercedes Maybach, il massimo del prestigio offerto da una vettura della Stella a Tre Punte. Per provare auto del genere però, occorre un contesto adatto, come quello altisonante del Phi Beach dove, grazie ad una partnership, gli ospiti dell’Open Air Club di Baja Sardinia hanno la possibilità di apprezzare questa tipologia di modelli, e di vedere dal vivo, una splendida AMG GT di colore giallo che, come un tramonto, guarda verso l’orizzonte.

Maybach: lusso non solo da guidare

Quando vedi una Maybach, capisci subito che non è una Mercedes come tutte le altre, anche quando si tratta di una Classe S, perché le finiture, i cerchi, la verniciatura, e quelle cromature con tanto di scritta specifica sulla calandra, indicano un lusso che va oltre. Un lusso che consente di vivere l’esperienza soprattutto nei sedili posteriori, comodi all’inverosimile, massaggianti, estendibili oltre ogni immaginazione, e rigorosamente privi di una seduta centrale. In mezzo, su un bracciolo che definire generoso è un eufemismo, ci sono i portabicchieri magnetici con due flut per champagne ad attenderci, e nel frigo sistemato tra i due schienali non manca una bottiglia di Dom Perignon alla temperatura giusta. E’ iniziato, così, con un brindisi, il nostro viaggio dall’aeroporto di Olbia verso il Phi Beach.

Maybach: auto da vivere nel comfort anche alla guida

Anche la GLS, sempre con il plus del brand Maybach, provata in seguito, ha offerto spunti interessanti, con il predellino che agevola la salita, e fuoriesce quando si apre la portiera posteriore, la possibilità di estendere la seduta posteriore destra, come su un volo in business class, e, come per la Classe S, una zona dietro le sedute anteriori corredata da schermi che consentono di gestire tutto il sistema d’infotainment. La GLS 600 4MATIC, forte dei 557 CV del comparto termico e dei 22 CV di quello elettrico, è una ibrida a ruote alte che non disdegna la guida, perché, al di là del comfort, sempre da prima classe, offre dinamismo ed il giusto grado di coinvolgimento. La S 580 Maybach con 503 CV termici e 22 CV elettrici, sfrutta il baricentro più basso e, come la GLS, utilizza il passo lungo per avere stabilità nelle curve ad ampio raggio, oltre ad un comparto sospensivo capace di rendere liscio anche il tratto di strada più accidentato. Anche lei al volante si dimostra estremamente accomodante e, anche se è capace di aumentare il passo, predilige quella guida in souplesse, tipica delle limousine, per coccolare al massimo chi siede dietro. Bisogna ammettere pero, che anche davanti la comodità è da riferimento.

La Classe V Exclusive con il suo comfort si è unita al gruppo

Tra le le Maybach di questa “prova speciale” in Sardegna si è inserita una Classe V decisamente orignale, quella contraddistinta dall’allestimento Exclusive, e rappresenta la declinazione più lussuosa del Van Mercedes recentemente sottoposto a restyling. Con il suo motore turbodiesel da 2 litri è una certezza a livello di rendimento e consumi, mentre l’estetica richiama quelle delle Mercedes di una volta, con tanto di calandra cromata e Stella che spicca sul cofano per inquadrare la strada in maniera aristocratica. Particolari anche i cerchi con un design omaggio alle V12 della Stella a Tre Punte del Brand. Ma è dentro, nello specifico nella zona posteriore, che in configurazione a due sedili richiama quel lusso abitativo delle Maybach, tanto da portarci a pensare che potrebbe rappresentare la base per un’interpretazione del Marchio di lusso di Mercedes di un Van iperesclusivo. Chiaramente, è solo un’ipotesi, ma con l’evoluzione del mercato chissà che un domani non diventi realtà.

