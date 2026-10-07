MAFRA BE-TWIN Maniac Line: il profumatore auto in sei fragranze

Sei colori e sei fragranze nel nuovo car freshener da bocchetta: il concept è “The Fragrant Interlock”

di Redazione7 Ottobre, 2026

Mafra BE-TWIN

MAFRA lancia BE-TWIN, profumatore auto della Maniac Line che unisce una scocca rigida in plastica e una gomma profumata in sei fragranze: Fresh Tonic, Royal Vanilla, Ocean Lovers, Pink Passion, Deep Red e Warm Soul.

MAFRA presenta BE-TWIN, il nuovo profumatore auto della Maniac Line: sei fragranze, sei colori e un design costruito sull’incastro tra una scocca rigida in plastica e un elemento in gomma profumata. Il concept si chiama THE FRAGRANT INTERLOCK.

BE-TWIN: due parti, un’unica identità

BE-TWIN nasce da un’idea semplice e immediatamente riconoscibile: l’unione di due componenti che si incontrano, si incastrano e diventano un unico oggetto. La scocca rigida definisce la struttura, mentre la gomma profumata rappresenta il cuore sensoriale del prodotto. L’esperienza, spiega MAFRA, comincia ancora prima di sentire la fragranza: comincia con un incastro, con un click.

Il linguaggio visivo ruota attorno ai gesti di agganciare, collegare, inserire e bloccare. È il filo conduttore del claim “Two parts. One identity”, che accompagna l’intera linea.

Maniac Line: attenzione al gesto, al design, alle sensazioni

La Maniac Line è rivolta a chi vive l’auto andando oltre la semplice necessità di tenerla pulita: c’è attenzione al risultato, ma anche al gesto, al design e a tutto ciò che rende personale l’esperienza a bordo. BE-TWIN porta questa filosofia nel mondo delle fragranze, reinterpretando il profumatore auto con un oggetto dal carattere tecnico e contemporaneo, in cui forma, materiale, colore e profumo diventano parti della stessa esperienza.

Secondo la scheda prodotto, BE-TWIN è un profumatore da bocchetta con polimero ad alto assorbimento, design sportivo e durata fino a 30 giorni, con prezzo di 6,85 €.

Profumatore auto Be-Twin Maniac Line di MAFRA giallo
BE-TWIN Maniac Line: il giallo è associato alla fragranza Royal Vanilla.

Sei colori, sei fragranze, sei personalità

La gamma BE-TWIN non propone un’unica interpretazione olfattiva: ogni colore corrisponde a una personalità. Scegliere significa decidere quale atmosfera trovare quando si apre la portiera dell’auto.

Fresh Tonic: fresco e balsamico

Il verde anticipa il carattere di una fragranza che richiama aria fresca, vegetazione e legni. In testa eucalipto, garofano e limone; al cuore pino e cristalli d’ambra; nel fondo muschio di quercia e patchouli. Mood: fresh, wild, free.

Profumatore Be-Twin Fresh Tonic verde sulla bocchetta dell’auto
BE-TWIN verde (Fresh Tonic) montato sulla bocchetta dell’aria.

Royal Vanilla: vaniglia gourmet

Parte dall’arancia dolce, con note solari e fiori trasparenti al cuore, per poi svelare nel fondo fava tonka, vaniglia, muschio bianco e mandorla: una componente gourmand, cremosa e avvolgente. Mood: bright, sunny, addictive.

Ocean Lovers: floreale e fruttato

Il blu suggerisce freschezza, ma la composizione è più articolata di una tradizionale fragranza marina: arancia, pesca bianca, melone e neroli in testa; rosa Taif, mughetto, peonia e iris al cuore; fava tonka, legno di cedro e legno di sandalo nel fondo. Mood: fresh, clean, smooth.

Profumatore auto Be-Twin Ocean Lovers blu
BE-TWIN blu, associato alla fragranza Ocean Lovers.

Pink Passion: bubble gum

È il lato più irriverente della gamma. L’apertura combina arancia, frutti rossi e ciliegia; nel cuore arriva l’accordo Bubble Gum con gelsomino e magnolia; il fondo è fatto di legni chiari e musk. Mood: sweet, pop, bold.

Deep Red: tropicale

Una fragranza immediata, ricca e fruttata: mango, cocco, ananas e pesca in apertura, gardenia, mughetto e violetta al cuore, vaniglia Bourbon e muschi fruttati nel fondo. Mood: tropical, juicy, energetic.

Warm Soul: legnoso e speziato

È la fragranza dal profilo più scuro e strutturato. Lampone, zafferano e timo in testa; gelsomino, cardamomo, olibano e oud al cuore; accordo cuoio, legni preziosi, ambra e musk nel fondo. È quella che più si allontana dai profili tradizionalmente associati ai profumatori auto. Mood: dark, warm, intense.

Profumatore auto Be-Twin Maniac Line tenuto in mano
Il profumatore BE-TWIN della Maniac Line, nella versione arancione.

Non scegliere un colore, scegli il tuo mood

La forza della collezione sta nelle differenze: non esiste una BE-TWIN giusta per tutti, ma quella che racconta meglio il proprio modo di vivere l’auto o l’umore del momento. Perché, ricorda MAFRA, anche l’atmosfera dell’abitacolo fa parte dell’esperienza di guida. Il prodotto è presentato sul sito ufficiale del brand: scopri BE-TWIN sul sito MAFRA.

Domande frequenti su BE-TWIN Maniac Line di MAFRA



Cos’è BE-TWIN di MAFRA?

BE-TWIN è il nuovo car freshener della Maniac Line: un profumatore auto che unisce una scocca rigida in plastica a un elemento in gomma profumata, pensato per essere agganciato alla bocchetta dell’aria.

Quante fragranze ha la gamma?

La gamma è composta da sei fragranze, ciascuna associata a un colore: Fresh Tonic, Royal Vanilla, Ocean Lovers, Pink Passion, Deep Red e Warm Soul.

Cosa significa “The Fragrant Interlock”?

È il concept del prodotto: l’incastro tra la scocca rigida e la gomma profumata, due componenti che si uniscono con un click e diventano un unico oggetto.

Quanto costa BE-TWIN e quanto dura?

Secondo la scheda prodotto, BE-TWIN costa 6,85 € ed è un profumatore da bocchetta con polimero ad alto assorbimento, design sportivo e durata fino a 30 giorni.

Qual è la fragranza più scura e speziata della gamma?

Warm Soul, con note di lampone, zafferano e timo in apertura, cardamomo, olibano e oud nel cuore, e un fondo di accordo cuoio, legni preziosi, ambra e musk.

Esiste una fragranza dall’accordo bubble gum?

Sì: Pink Passion, la variante più irriverente della gamma, ha nel cuore l’accordo Bubble Gum accompagnato da gelsomino e magnolia.

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